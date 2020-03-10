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終於親赴第一線！習近平上午首度抵達武漢考察疫情

為何油價暴跌對股市衝擊 可能比新冠肺炎還嚴重？

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自達志
圖取自達志

【文．林信男】

COVID-19（新冠肺炎）疫情蔓延，全球經濟活動隨之趨緩、原油需求下滑，為支撐油價，以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織（OPEC），呼籲成員國及盟友，一同擴大減產，未料卻遭俄羅斯拒絕，導致減產協議破局，點燃了這場原油價格戰的引信。

減產協議破局後，沙國計畫自4月起，大幅增產原油，並大砍官訂售油價格（OSP），每桶平均減少6至8美元，創20年來最大降幅，俄羅斯方面，則揚言要「自由生產」；前述消息，引發市場對供給過剩的疑慮，今（9）日國際油價開盤，一度暴跌逾30%，創1991年，美國在伊拉克發動戰爭以來最大跌幅。

自新冠肺炎疫情爆發以來，油價便持續受到抑制，2020年迄今，布蘭特（Brent）和西德州中級原油（WTI），累計皆下跌超過3成；如今，受沙國發動價格戰影響，油價恐進一步走跌，至截稿前，布蘭特和西德州中級原油，分跌下跌26.20%、27.54%。

布蘭特原油價格大跌。（圖：翻攝自Investing.com）
布蘭特原油價格大跌。（圖：翻攝自Investing.com）

俄羅斯為何拒絕減產？

能源諮詢公司FGE在最新報告中指出，俄羅斯拒絕減產，真正的目的，是為了打擊美國頁岩油生產商。

近3年來，美國頁岩油產量大增，成了俄羅斯、沙烏地阿拉伯在原油市場上的競爭對手；國際能源總署（IEA）曾預估，在頁岩油產量不斷增加的情況下，美國可能會在2024年之前，「超車」俄羅斯和沙國，成為世界最大原油出口國。

倘若上述預測為真，對俄羅斯來說，繼續減產、支撐油價，只是便宜了美國頁岩油生產商；與其如此，乾脆拒絕減產、增加供給，用削價競爭的方式，看誰撐得下去。

據分析師估計，許多美國頁岩油生產商，需要比目前更高的油價，才能繼續生存。

國際油價會跌到什麼程度？

CNBC引述阿聯酋杜拜國家銀行（Emirates NBD bank）大宗商品分析師貝爾（Edward Bell），在最新報告中的看法，稱俄羅斯、沙國的增產計畫，「目標並非價格，而是搶攻市占率的戰略。」

阿聯酋杜拜國家銀行預期，國際油價會在第2季出現低谷，之後將逐步回升，布蘭特原油全年均價為每桶45美元，西德州中級原油則為40美元。

投行高盛（Goldman Sachs）預測，受價格戰衝擊，國際油價最低恐跌至每桶35美元；摩根士丹利（Morgan Stanley）原預估，第2季布蘭特原油均價為每桶57.50美元，西德州中級原油每桶52.50美元，如今已分別下修至35和30美元。

美國投資策略機構Dragoman Ventures執行長赫德雷（Ali Khedery）看法最悲觀，他估計，油價將在今年降至每桶20美元。

油價崩跌對股市有何影響？

市場評論機構Vital Knowledge創始人克里薩富里（Adam Crisafulli）在接受CNBC採訪時表示，對美股來說，相較於新型冠狀病毒，原油市場成了更大的問題，「如果布蘭特原油價格繼續下挫，標普500指數，幾乎不可能反彈。」

金融服務公司AxiCorp分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出，真正的風險並非油價，而是信用問題，這才是市場最擔心的；主因在於，美國所發行的高收益債（俗稱垃圾債），主要成員就是能源公司，占比達11%以上，在油價大跌的情況下，這些公司勢必面臨更大的財務壓力，以及更高的違約風險。

穆迪（Moody's Investors Services）2月出具的報告顯示，2024年，北美能源探勘與生產商，共有860億美元的債務會到期，其中有62%左右，屬垃圾債。

標普500指數期貨今日上午一度觸及5%跌停限制，至截稿前，道瓊、標普500和那斯達克指數期貨，全數跌逾4%、直逼5%；其中，道瓊指數期貨重挫逾1200點，跌幅達4.79%。

在經歷了2月底的一波暴跌後，今年以來，標普500指數累計已下跌約8%，較近期峰值大跌超過12%。

美股期指重挫。
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