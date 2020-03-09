台灣經濟正扭轉過去30年頹勢 謝金河：用「老外現象」可得知

【文．謝金河】

觀察一個國家的經濟，「老外」也是一個指標！四，五十年前，我唸中學的年代，美軍恊訪台灣，在馬路上會看到很多老外。卅年前，天母因為是美國學校在這裡，這是全台北最顯著的老外聚集之地，後來老外離開了，天母逐漸失去昔日的風華。老外漸漸離開台灣，也凸顯了過去30年台灣經濟逐漸被邊緣化的殘酷景象。

而這個現象又在我參加的台北捷兔最顯著。

90年代，台北捷兔有很多老外，這些來跑步的老外，有的是外商銀行總裁，有的是台灣大哥大技術主管，也有高鐵工程師，這些老外高階主管後來多數到中國大陸發展，也有的跑到泰國等東恊國家，在捷兔跑步的老外愈來愈少。這些年，在台灣的外國人愈來愈少，剩下一些是教語文的老師，商務人士愈來愈少見。即使在酒店大堂，也許我們看到的是來自日韓的旅客，或者是中國大陸來的客人，都是東方人的臉孔，這正是台灣經濟極度邊緣化的景象。

台灣最慘的時候，外國的壽險公司幾乎全數離開台灣，外商銀行逐漸收減據點，尤其是投資銀行幾乎都把亞洲總部搬到香港，在台灣很活躍的外資機構，也都紛紛離開台灣。現在這個30年來的頹勢正慢慢出現變化。

美國500大企業像Google正在加大投資台灣的力道，而像台積電一年逾150億美元的資本支出，也讓全世界重要半導體設備製造商必須把台灣當成重要基地，尤其是台積電進入五奈米，三奈米先進製程，必須向全球募集更多優秀人才。

今年也是離岸風力發電大顯身手的一年，外商風電大廠及技術顧問齊聚台灣，像台中市，這兩年像新光爵士堡的高級出租商務套房，現在變得十分搶手。

還有一個大的變化是台灣的商用不動產空置率創下歷史新低，而A級辦公大樓每坪租金拉升至4000元以上，這是台灣在不知不覺中悄悄扭轉被邊緣化的現象。

也許大家走在路上，或是在大飯店的大廳，大家可以稍微留意一下台灣經濟慢慢扭轉頹勢的老外現象。

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