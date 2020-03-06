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台積電捐款抗疫 張淑芬加碼捐畫：作畫時就感應到這畫不屬於我

聯合新聞網 / 今周刊
攝影：今周刊資料庫
攝影：今周刊資料庫

【撰文 林韋伶】

每當台灣遇重大災難或挑戰，總能看到台積電慈善基金會董事長張淑芬公益身影，面對COVID-19（新冠肺炎）疫情，張淑芬登高一呼帶領台積電員工捐款，再加碼捐出畫作《希望之源》，張淑芬談起這幅畫表示：「這是很特別的一幅畫、很有靈性，我在作畫時就知道它不屬於我，將來誰拿到這幅畫一定會很有福報。」

對張淑芬來說，捐畫做公益並不是新鮮事，但這次的經驗非常特別。「這是一幅很有故事的畫，平常我畫畫時都很隨興跟著畫走，但這次作畫前就事先有靈感，想要畫出『喜悅』的感覺，一路畫起來都滿好的。」張淑芬這樣形容《希望之源》的創作過程。

更奇妙的是，張淑芬於2019年年底完成畫作，在作畫的過程中雖然還沒有爆發疫情，但冥冥之中她就有一種「這幅畫我本來就要捐掉，知道它不屬於我的感覺」，也因為這股先前沒有經歷過的感應，當朋友開口跟她要這幅畫作，她並沒有馬上答應，只回應：「過一陣子看看。」

▲張淑芬捐出《希望之源》義賣，盼為第一線防疫人員加油打氣。（圖片：《蘇富比》提供）
▲張淑芬捐出《希望之源》義賣，盼為第一線防疫人員加油打氣。（圖片：《蘇富比》提供）

果然，沒有多久後，疫情開始在台灣與世界各地延燒，張淑芬那股畫作不屬於她的感應成真了，就在她起心動念想著要複製過去的經驗，捐出畫作來盡一點心力時，蘇富比主動找上門來跟她敲定捐畫義賣的事。

如果以孩子來比喻，《希望之源》就像從不讓爸媽擔心的好寶寶一樣，自己會找出路。張淑芬說：「當初在命名時本來有好幾個人一起幫忙想，都覺得找不到一個最好的名字，但就在我要去倒水來喝的時候，《希望之源》這名字就自己迸出來了。」

對於捐出自己最有靈性的一幅畫出來義賣，張淑芬沒有不捨，也因為覺得這幅畫充滿正能量，相信拿到的人一定會很有福報。

至於台積電員工捐款的部分，張淑芬表示今天起將陸續把用善款買來的餅乾、糖果、肉鬆等現成食物，寄送到第一線防疫人員手上，同時也會附上一張小紙條寫到：「您們的辛苦，我們看見了，感恩。」

為第一線防疫人員打氣 張淑芬捐畫募善款

對於疫情造成人心惶惶，張淑芬讚賞這次政府防疫做得很好，第一線人員非常辛苦，「我們比他們（第一線防疫人員）幸福太多了，雖然大家難免會擔心，但更應守住自己的規矩，做好戴口罩、勤洗手等保護自己的工作，保護好自己就是對社會盡最大的責任。」

《希望之源》將於4月16日在紐約的蘇富比現代藝術晚間拍賣會進行義賣，畫作估價約5萬至10萬美元，落槌價將全數捐贈台灣衛生福利部疾病管制署，為第一線檢疫工作人員及相關檢疫醫療單位，購買必需補給及營養品。

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