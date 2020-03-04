老董從精神病院脫逃、董娘阻擋查帳 這家獲利創6年新高的公司怎麼了？

文 / 呂玨陞、梁任瑋

上市公司董事長家務事鬧上新聞，顯露公司治理的缺陷。即使去年獲利表現優異，治理失衡的企業，值得投資嗎？

2月以來台股跟著新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）波動，不過還是有上市公司鬧出滿城風雨，三發地產的「家務事」就是其一。

三發地產董事長鍾俊榮2019年9月與董娘楊顯玲及其兒子發生爭端，過去就有憂鬱症病史的鍾俊榮被妻兒送進台北市立聯合醫院松德院區，也就是俗稱的「精神科專科醫院」。鍾俊榮表示，自己在友人及立法委員協助下「逃出」松德院區，今年2月中旬向媒體公布過程。

模範企業家夫妻檔 反目成仇

「我看到鍾董夫妻不和的新聞被爆出來，一點都不驚訝。」一位認識鍾俊榮的高雄建築業者透露，在他眼中，兩人原是業界稱羨的夫妻檔，直到楊顯玲逐漸掌權後，兩人之間的衝突隨之升高，「有一次三發在辦公室開主管會議，結果鍾俊榮與楊顯玲兩人意見不合，當著眾多主管面前對罵，讓下面主管不禁面面相覷。」

房地產同業印象深刻，過去三發辦尾牙，鍾俊榮每次上台致詞一定不忘公開表達：「我這輩子最要感謝的人就是老婆楊顯玲，沒有她，就沒有今天的我。」甚至對太太大聲說：「我愛妳！」沒想到昔日恩愛，如今卻反目。鍾俊榮接受《今周刊》專訪時指控妻子不讓他查帳，「這幾年賺的兩百億元不知道跑哪裡去？」

隨著新聞曝光，凸顯三發公司嚴重的治理問題。首先是董事長鍾俊榮對三發的推案銷售確切數字、公司財務一問三不知，是否適任，小股東恐怕也有疑問；其次，楊顯玲雖為大股東，卻非董事也未掛名任何管理職務，照理無權阻擋董事長調閱帳簿，且加上未有職務卻掌控公司經營，也不符合公司治理原則；其三，三發去年未發布過任何一則有關鍾俊榮入院一事的重大訊息，亦有罔顧小股東權益之嫌。

對於第三點，拓威法律事務所合夥律師蕭富庭表示，董事長因病入院，尤其是精神疾病最嚴重可能會因為受到監護宣告（舊稱禁治產）而成為「限制行為能力人或無行為能力人」，因而失去當董事的資格，遑論擔任董事長。

「如果要調閱帳簿，鍾俊榮目前唯一可以做的就是進行訴訟，不過屆時公司品牌、形象都會很差。」蕭富庭指出。

重訊撇清老董家務事之影響

目前為止，經媒體報導過後，三發僅發布「……相關報載係董事長個人私人事情之新聞；本公司特此澄清說明，蓋與本公司無關；本公司目前營運及財務一切正常，不受影響。」完全撇清董事長健康狀況以及「治理層級之間的爭端」對三發之影響。

對於三發重大訊息是否有完整揭露家族爭端對公司的影響，金管會證期局表示已發函詢問了解。證交所則針對重訊未具體說明相關原由及因應，經要求後仍未補正，累計共罰八萬元。

雖然法律並無明文規定董事長生病需要對外公告，但若董事長受到監護宣告，公司治理階層也有可能會搬風。事關股東權益，公司更應提高治理透明度，主管機關也應積極加強管理。

回顧鍾俊榮發跡經過，1995年成立名發建設，在高雄鳳山、新甲地區大量推出透天厝，快速累積第一桶金。2000年，成立仁發建築，北上到新竹打天下，直到2001年回防南部，鎖定高雄左營高鐵站與台南高鐵站，布局周邊土地，陸續有不錯斬獲。

「鍾俊榮的經營策略就是鎖定重劃區素地推案，因為搞都更太曠日廢時。」一位房地產業者這麼說。2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情過後，鍾俊榮又因搭上房地產景氣復甦的順風車，積極推案而財力大增。2008年正式借殼金革唱片，2012年更名為三發地產，搖身成為上市公司董事長。

2013年，鍾俊榮又透過三發地產旗下的智邑投資、金基投資與長邑投資等公司，收購上市公司桃園大飯店（日後更名為晶悅國際），並由楊顯玲擔任董事長，一舉跨足地產、飯店、文創三大領域。

如今，三發股價一路下探，年初1月下旬20日以來23個交易日，股價從25．35元最低跌破20元，跌幅超過2成。至於晶悅，從2013年以來，股價從最高61元一路下滑到只剩不到19元，每天成交量僅個位數。

探究三發本身營運，近3年營收主要來自高雄與台南推案入帳。2019年是建案入帳的高峰期，營收高達50．8億元，年增超過2．2倍，前三季每股純益（EPS）高達4．24元，以全年營收預估，EPS有機會達到6元，將是2014年以來最好的成績。

以三發現在的價位來看，即使股利配發率以慣例的約35％計算，現金殖利率也超過10％。不過，回顧台股歷史，營建股受景氣影響大，股利波動也大，一旦經濟環境變動，營建股會是「下市率」最高的產業之一。

未來三發即使股利再高，公司治理的問題若沒解決，隨時都抱著未爆彈，其實很難讓投資人有信心長期持有。

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