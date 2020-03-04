不只消毒保健品瘋搶 即時料理、電玩、健身器材…銷量逆勢翻漲

文 / 張玉鉉

武漢肺炎衝擊台灣經濟，但在疫情肆虐下，卻有一股商機逆勢崛起……。

三大類台廠逆勢受惠疫情商機，最明顯的正是各式防疫類產品。這類產品中，除了各界瘋狂搶購的口罩、酒精、乾洗手外，平時擺放在餐廳、百貨等公共場所出入口、常被消費者忽略的手部自動感應消毒器，如今搖身一變成為一大熱門商品。

抗菌液 半年貨量單月賣光 預購已排到四月初

「整體訂單成長四到五倍，且預購已排到4月初。原本公司存貨，像是抗菌液、消毒器等都有備妥半年的數量，結果在2月一整個月內就銷售一空。」蕙聯興業共同創辦人張麗惠語帶無奈。

手部自動消毒器在國內市占率80％、以奧世潔為商標的蕙聯興業，是SARS期間第一家投入研發手部自動消毒器的廠商。在此之前，台灣幾乎沒有這個機器；且蕙聯興業原是研發車用導航、免持聽筒等汽車電子產品為主。

「當時因緣際會下接觸到日本的自動消毒機器；就想研發並生產看看此種產品，既能消毒又可避免接觸感染。」張麗惠透露，目前產品應用領域遍及餐飲業、超商、醫院，包括萊爾富、肯德基、長庚醫院等都是客戶；年營收破千萬，這波熱銷下估年成長20％。

她也不諱言，完全沒預料到此次疫情會如此嚴重，自農曆年前開始訂單不斷增加，原本銷往國外的機台也全都被台灣客戶訂走。雖然蕙聯興業的產線在台灣，但由於機器中的特定幾項零件需提前兩個月下訂，像是感應器與馬達等。因此目前正積極調配與組裝，預計3月中可以陸續出貨。

消費者做好防疫之餘，更積極尋求提升免疫力方法，也因此接著受惠的第二大類的台廠，正是營養保健類產品。

對於業績爆發，有「台灣酵素女王」之稱、國內知名酵素大廠萬寶祿生技新藥董事長林淑惠很有感。近期，台北、屏東農業生技園區酵素工廠兩地跑的她，向本刊透露，不僅回頭客增加，更有許多人到觀光工廠、打電話訂購，二月銷量與營收均較前月增加一倍。

「最近戴口罩、勤洗手外，風向也轉為保養自己、提升自我防禦機制；加上現代人沒時間均衡飲食，酵素成為方便有效的產品。」林淑惠解釋。

對市場很敏銳的讀冊董事長張天立，也嗅出酵素的商機，雙方在2月底正式簽約，將其酵素產品鋪到自家電商通路，「看好此產品原因在於其用中草藥、蔬果共108種提煉；打破以往中藥具苦味印象，且歷經6個月發酵，將食物分子變小、促進吸收。」張天立強調，與萬寶祿簽下代理不僅是因為生意，更認為提升免疫力很重要。

採訪這天，林淑惠透露才剛出貨540瓶，同時其香港訂單也在近期出貨，目前也正與泰國、馬來西亞等地洽談通路中。預估今年台灣與國外銷售額總計將達3億元，銷售至四個海外國家。

萬寶祿產品的熱賣並不是特例，舉例來說，雅芳行銷長黃淑娟就指出，「營養保健類產品，像是酵素、蜂膠口含錠、維他命B群等過去一個月銷量有雙位數成長。」顯示近期提升免疫力的保健產品，確實成了消費者的新寵。

窩在家 追劇打電動樣樣來 零食健身器材熱銷

至於第三類受惠類型，則隨著消費者為防範疫情，傾向減少出入公共場所，需求轉向居家，而間接受惠的家電、食品、健身器材等「宅經濟」。

以家電來說，不少民眾選擇在家自行烹飪與用餐。據電商momo統計，廚房小家電銷量較去年同期成長達六成，像多功能的氣炸鍋、電烤盤等。

此外，農曆年過後，消費者有瘦身、養身需求，居家健身器材二月整體銷量較去年成長超過一倍。而民眾宅在家，也使電動與遊戲持續發燒，原就熱賣的Switch健身環，被搶購一空；再加上中國復工延遲，訂單更排到兩個月以後。

遠百行銷企畫室經理洪源宏也觀察，近期百貨業在家電類、保健類，以及餐飲外送表現均較以往亮眼。其中像是空氣清淨機，Dyson公關黃雅歆透露，「雖然實體通路人潮減少，但空氣清淨機銷量並未減緩；且網路通路銷量微幅持續成長，預估未來會提升30％以上。」

再來，消費者在家吃飯，也帶動冷凍與即時料理業績成長，像7-ELEVEN二月以來，冷凍與鮮食產品業績，較去年同期成長10％至20％。

同時，因消費者在家追劇、打電動，少不了零食陪伴。「二月聯華食品電商通路業績較去年同期成長30％。如三角飯團DIY海苔等親子類產品，業績成長40％；堅果類更明顯成長50％。」聯華食品公關主任汪佩吟說，公司也把新品提前至3月初上架，搶攻新一波商機。

當疫情持續延燒，在產業一片愁雲慘霧中，卻有業者逆勢賺到一波防疫財。只不過「機會財」只是一時，商機能否長久，關鍵仍取決於產品本身的核心競爭力。

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