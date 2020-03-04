聯準會降息2碼美股仍暴跌！ 疫情的影響會比金融海嘯嚴重?

撰文‧今周刊編輯團隊

2月最後一周，美股經歷史上最瘋狂的一次震盪，3月3日，聯準會無預警宣布降息2碼；另一端的歐洲，義大利的疫情快速惡化，德國將成歐陸經濟重災區；在亞洲，全球第2大經濟體中國的復工進展依舊遲緩，市場日益憂慮韓國恐成「第2個武漢」。

一場由新冠肺炎引發的經濟巨震正快速席捲全球，然而隨著疫情蔓延的恐慌，依舊沒有出口……。

世界最強經濟體 美國〉

緊急降息 是為迎戰10年來最寫實的衰退噩夢

1月底以來，道瓊指數除了在武漢封城的當周下跌2.5％之外，其餘時間大致踩著「進兩步、退一步」的恰恰節奏，期間還曾在2月12日改寫歷史新高。然而在2月最後一周，道瓊指數下跌將近3600點，跌幅超過12％，這是2008年金融海嘯以來美股表現最慘烈的一周。原本不甩疫情跳恰恰的美股，不是亂了腳步，而是瞬間撲倒。

另一面，象徵市場承受風險意願的美國10年期公債殖利率，在2月最後一周則是直探冰點，單周下跌超過30個基點（0.3％），28日當天跌至1.13％，史上最低、也是史上首破1.2％。

10餘年來最慘的股市表現、史上最低的公債殖利率，令人想起2月21日德國知名經濟智庫IfW所長費爾伯邁爾（Gabriel Felbermayr）的那句警告：新冠肺炎造成的威脅，可能已讓世界經濟走進「雷曼時刻」。這是2008年金融海嘯等級的經濟挑戰。

瞬間覺醒的下一步，是行動。3月1日，趕在美股「最慘一周」後第1個交易日之前，堪比當年金融海嘯後各國央行「聯手救市」的戲碼，也出現了。

就在這一天，歐洲央行總裁拉加德緊急在網站上發表聲明：「我們隨時會採取適當措施。」日本央行總裁黑田東彥說：「我們將努力確保金融市場的穩定。」英國央行表示：「確保採取所有必要措施維護金融市場。」

已然神經敏感的金融市場，迅速憶起10多年前全球央行聯手救市後的「股市強心針」效應，3月2日美股瘋狂反彈，道瓊指數上漲近1300點。

美東時間3月3日上午10點，美股開盤後的30分鐘，道瓊指數在前日電擊式反彈之後又見疲態。像是容不下一絲風險似的，聯準會出手了。

「美國經濟基本面維持強健，然而，新冠肺炎疫情對經濟活動的風險正在擴大……。」聯準會一紙聲明，震撼全球金融市場，「聯邦公開市場委員會決議，降息0.5個百分點（兩碼）！」

對於金融市場，無預警降息兩碼絕對是一劑超級猛藥，但在第一時間，華爾街人士對這劑猛藥的反應不算太過興奮，「聯準會幫我們買了一些時間，但波動風險仍高，畢竟疫情對經濟的衝擊存在太多不確定性。」《華爾街日報》引用瑞銀財富管理部門主管的說法。

儘管降息2碼，但3日美國股市仍然不買單，4大指數同步走低，道瓊工業指數重挫785點，-2.94%，收在25917點，上下震盪高達1378點，市場可說洗了一場三溫暖。

在經濟學者眼裡，降息，的確不見得就能代表危機化解。關鍵除了目前全球已處超低利率，各國降息空間無法與當年相提並論外，更在於這場疫情的影響，終究與金融海嘯有結構性的不同。

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