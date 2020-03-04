南韓明明是疫情重災區美專家卻稱讚不已？ 原來做了這三件事

【文．劉煥彥】

在這波COVID-19（新冠肺炎）疫情中，中國以外有最多確診病例的國家是韓國，總統文在寅因遲未全面限制陸客入境，加上國內確診數快數增加，引發民眾在總統府青瓦台官網請願要他下台，截至今（3）日下午連署人數超過140萬人。

但南韓確診數量快速增加，就因為是韓國檢驗能量大增，如今每天可檢驗達1萬人，幾乎高居全球之冠，而且疫情統計非常透明，連美國專家都讚賞不已，認為南韓數字的可信度高，且美國現階段的檢驗能量都不如南韓。

原來，南韓防疫體系根據2015年MERS經驗調整採檢程序、把民眾分流至臨時設立的開車「得來速」檢查設施，加上主管機關緊急批准醫材廠商生產的快速檢測試劑上市，都有助南韓政府快速應變。

綜合南韓媒體及美國ABC新聞網報導，從數字上來看，南韓防疫體系及各級政府做了以上三件事，好處有下列三點：

1. 民眾排隊等待採檢的時間，原本每個人超過一個小時，現在至少縮減1/3

2. 採檢時間從每人30～60分鐘（若上公立大型醫院可能更久），降低至只有5～10分鐘

3. 醫療院所的檢體化驗時間原本1～2天，大幅縮減至只需要2～6小時

根據南韓疾病管制署（KCDC）官網，南韓新冠肺炎的每日新增確診病例數，在2月頭兩周每天不到20個，到了21日起大增，當天宣布新增100人、22日躍升至229人、23日有169人，27日躍升至505人，29日更達800人，今天也有600人。

究竟是南韓疫情正快速擴散，還是現在南韓才有能力找出更多確診民眾？

專家認為兩者都是，但更重要的或許是後者，因為目前有公布每日檢驗民眾數據的國家之中，沒有哪一國的檢驗能量比南韓更高。

舉例來說，截至2日下午，南韓接受新型冠狀病毒檢測的民眾超過10萬人，遠高於義大利的23000人、英國的13000人，更別提美國到了本月1日僅檢驗不到500人。

美國麻州最大獨立醫院South Shore Health傳染病主任Todd Ellerin醫師對此印象深刻，「我覺得這太厲害了，現在是個危急時刻，我們就應該要如此應變」。

哈佛公共衛生學院的華裔傳染病學家丁亮（Eric Feigl-Ding）日前也發推文說：「我非常敬佩他們如此投入及訊息透明。」

南韓怎麼辦到的？

第一，對當地防疫專家來說，既然無法「拒敵於境外」，如今重點就是快速檢出患病民眾並且隔離，同時降低群聚感染的風險。

為此首爾及其他地方政府過去兩周開始找公有停車場或空地，設立「得來速」臨時檢查設施。民眾只要開車到這些臨時檢查站，無須下車，穿著防護衣、口罩及面罩的醫護人員會從車窗為民眾量體溫、採集呼吸道檢體，大約十分鐘就完成。

以往民眾必須上醫院，排隊等候採檢，如此不僅耗費時間，還有群聚感染的風險，而「得來速」檢測方式既省時間又降低風險。

鄰近首爾的南韓京畿道高陽市，2月26日就在公有停車場設立了一處「得來速」檢查站。

高陽市衛生局長Kim An-hyun就說：「這裡我們可以在短時間內採檢很多人，而且不會擁擠，採檢又是在車上做得，因此感染的風險（與醫院相比）更低」。

南韓新設「得來速」檢查站 採檢10分鐘就搞定

第二，其實在2015年南韓發生MERS後，南韓CDC就設計出一套不明原因發燒病患的病原體化驗程序，並在今年1月中引進了聚合酶連鎖反應檢驗程序，可以把原本需要1~2天才得出化驗結果的做法，縮短到六小時以內。

第三，南韓CDC在過去一個多月，緊急核准四種新冠肺炎的試劑上市，在此之前南韓沒有任何新冠肺炎的試劑可用。

通常這類醫材的審核時間都需要一年，但若國家面臨疫情大流行的威脅，南韓CDC有權力緊急核准已經開發到一定程度的試劑上市。

南韓CDC急事急辦 一個月核准4種試劑上市

南韓CDC於2月4日批准生技業者Kogene Biotech的Powerchek 2019-nCoV快速PCR試劑，以及另一家業者Seegene的Allplex 2019-nCoV Assay試劑上市，這兩種試劑都是偵測新型冠狀病毒的基因（E基因與RNA依賴性RNA聚合酶，RNA-dependent RNA polymerase）。

到了上周五28日，南韓CDC又核准本土醫材業者SolGent的DiaPlexQ Novel Coronavirus 試劑，以及同業SD Biosensor的STANDARD M n-CoV快速試劑上市。

SD Biosensor的STANDARD M n-CoV試劑也是偵測病患檢體內是否有E基因與RNA依賴性RNA聚合酶，至於SolGent的DiaPlexQ是偵測新型冠狀病毒中的ORF1a基因。

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