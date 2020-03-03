如何加快檢測速度？避免新冠肺炎大爆發先做「這2件事」

【文．林宏文】

美股上周表現奇慘無比，道瓊指數一度從高點重挫達4000點，全周跌幅超過12%，創下2008年金融海嘯以來最糟單週表現。美國是全球資本市場中心，美股出現瘋狂殺戮，對全球股市也形成重大威脅，連假三天後的台股，恐怕也要面對龐大的賣壓。

美股重挫關鍵原因就是COVID-19（新冠肺炎）病毒四處擴散，在中國出現新增病例減緩狀況下，反而中國以外新增病歷速度加快，從日、韓等亞洲國家，擴散到義大利、伊朗等歐洲及中東等國。如今，美國也傳出社區感染案例，造成居民恐慌到搶市搶物資，也成為拖累美股重挫的主因。

為何防範新冠肺炎 卻要打流感疫苗？

因此，在病毒出現快速社群傳播後，台灣現階段防疫工作已經不只放在防堵，還要為大型社區感染的發生預做準備。一位生技產業專家指出，武漢及湖北省患者之所以死亡率居高不下，主因醫療體系無法負荷進而崩潰，導致許多人得不到妥善醫療照顧而死亡，為避免這種情況發生，如何減少醫院及醫療人員負擔，成了社區感染爆發後防疫最首要的任務，至於更普及施打流感疫苗，則是防範的第一步。

為何防範新冠肺炎，卻要打流感疫苗？因為過去台灣有很多民眾並未打流感疫苗，若能夠將施打範圍擴大，讓流感疫苗更普及到小孩、老人及身體較弱的人，屆時因咳嗽、發燒送到醫院來的病患，等於已把流感病人先過濾掉，醫院對這些病人可先用感染新冠病毒視之，之後再做進一步檢測確認，如此可以有效分類，減少醫療人員沈重負擔。

據了解，目前國光生技也預期，今年流感疫苗需求將遠比上一年度明顯增加，因此開始大量提高流感疫苗生產量，並以24小時三班全線量產，主要就是因應各國政府都很可能採用這種防疫措施。就算台灣政府沒有實施全民施打流感疫苗，屆時其他國家與政府也會搶著來要疫苗，國光不擔心疫苗會賣不掉。

疫苗生產需要時間，至少要有半年準備與生產，去年底全球已出現流感疫苗缺貨，如今又遇到新冠肺炎肆虐，對流感疫苗的需求會更強烈，雖然有企業開始加緊新冠病毒的疫苗研發，但其實根本來不及，像流感疫苗也是歷經14年才開發成功，因此以普遍施打流感疫苗來預做準備，可能是一個值得嘗試的作法。

當務之急 加快檢測速度

其實，眼看著新冠肺炎即將出現大爆發，眼前最迫切需要的是加快檢測速度，甚至還做到讓民眾在家裡都可以量，就像女性可以居家自我量測有無懷孕，這也是可以避免醫院負擔及減少交叉感染的最好作法。目前台灣在新冠肺炎的檢測速度太慢，對比韓國一天可以檢測1萬件，但台灣只有2千件，顯然可以再加強，或許多打流感疫苗是一個解決辦法。

不過，疫情擴大讓大家生活不便、計畫全打亂，倒是最近許多老朋友來電，都想約見面聊一聊，原因是很多原來派駐中國市場多年的朋友，此刻因疫情無法回大陸，因此原本很少有機會見面的朋友可以聚聚，也算是不幸中的小確幸。

與這些返台朋友閒聊，發現每家公司近幾年都開始用力分散在中國市場的布局，不僅製造據點往中國以外地區遷移，連營運重心也都要做分散，不再以大陸城市為唯一重點，一樣把管理與行政中心做不同程度的區隔，其中台灣做為區域營運的重心都在不斷提升。這些動作從去年美中貿易戰開打前後就已展開，此次碰到新冠肺炎，將會更加速執行。

企業在中國分散佈局 台灣如何順勢成為營運中心

90年代，台灣曾談過要做亞太營運中心，當時在中國崛起大環境下，所有人才、資源都被中國吸走，台灣任何宣誓似乎都難以推動實施。不過，如今不論是美中貿易戰還是新冠肺炎，都讓台灣的營運地位變得更加突顯，顯示台灣在營運亞太市場的角色已獲提升，過去曾談過的亞太營運中心，目前看來似乎不再是遙不可及的夢想。

例如，目前已有不少外商在台招募大量研發人才，把台灣當做亞太研發重鎮，由於中國仍對許多外商封鎖，也有外商將亞太營運中心移至台灣，並做為經營東南亞市場及未來伺機布局中國的基礎，因為台灣以Google、臉書等網路環境為主，與中國百度、阿里及騰訊的世界完全不同，但與東南亞的網路環境相當接近，台灣經驗可以充分複製，也讓台灣順勢成為外商經營東南亞市場的重要根據地。

中國是全世界最大市場，也是全球企業競爭角逐關鍵必爭之地，小小的台灣當然不用太膨脹自己可以做什麼，但當市場機會來臨，台灣當然不應輕易放棄，外商在台灣加強布局，都是因為台灣擁有自由、民主以及開放的社會特質，這將是台灣競爭力的關鍵，也是台灣可重新定位自己的出發點。

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