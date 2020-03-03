股災來襲準備逢低進場？投資人得先認清這3大風險

【文．林信男】

COVID-19（新冠肺炎）疫情蔓延，市場瀰漫恐慌情緒，上周美股狂瀉，道瓊指數累計下跌超過3500點，重挫逾12%，創金融海嘯以來最慘紀錄；雖有部分投資人認為，可趁此機會，逢低進場，但華爾街投行分析，有3大風險因素，仍待觀察，投資人或許得再想想。

上周美股3大指數累計皆挫逾10%，道瓊指數大跌12.36%，標普500指數下跌11.49%，那斯達克指數跌10.54%，市值蒸發約3.4兆美元；除美股崩跌外，歐股也無法倖免，泛歐指數Stoxx 600上周累計下挫12.7%，創2008年10月以來單周最差表現。

CNBC引述高盛（Goldman Sachs）股票策略師葛利斯曼（Christian Mueller-Glissmann）在最新報告中的看法，稱自金融海嘯以來，「逢低買進」一直都被視為成功策略，因為股市大幅回檔後，通常會快速反彈，「但這次可能更具風險」。

更長期的下跌風險 依舊存在

葛利斯曼解釋，之所以提出「這次可能更具風險」的看法，主要立基於3個理由，首先，全球經濟成長依舊疲弱；其次，肺炎疫情衝擊未除；再者，貨幣寬鬆和財政刺激的餘地越來越小，「更長期的下跌風險，依舊存在。」

摩根大通全球市場策略師潘尼吉爾佐格盧（Nikolaos Panigirtzoglou）也在報告中指出，即使股價和債券殖利率急劇下滑，但歷經上周的拋售之後，市場仍無「徹底投降」跡象。

換言之，在上述投行策略師眼中，股市還沒到觸底反彈的時候。

全球經濟成長疲弱

根據國際貨幣基金（IMF）預測，受肺炎疫情影響，今年全球經濟成長，將減少0.1個百分點，至3.2%；中國經濟成長率預測值，則從1月份的6.0%，下修至5.6%，「保6」無望。

美國銀行（Bank of America）也預估，今年全球經濟成長率，僅約2.8%，是2009年中期、金融危機結束以來，首度低於3%。

上周六，中國國家統計局公布2月份製造業採購經理人指數（PMI），從1月的50，大跌至35.7；非製造業採購經理人指數，也從54.1，劇降至29.6，雙雙創下有記錄以來新低。

肺炎疫情衝擊未除

中央流行疫情指揮中心資料顯示，截至3月2日上午9點，全球共有67個國家受到新冠肺炎疫情影響，確診病例數達8萬8279例，死亡病例數3039人，致死率（全球）為3.4%。

世界衛生組織（WHO）已宣布，將疫情全球風險，自「高」提升至「非常高」；WHO秘書長譚譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，新冠肺炎疫情正處於「關鍵點」，若受影響國家不盡快採取行動，情勢恐失控。

貨幣寬鬆和財政刺激的餘地越來越小

上周五，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發表聲明，稱美國經濟基本面仍強，但，疫情已對經濟構成風險，Fed將採取適當行動，以支持經濟。

高盛預期，Fed將在本月的利率決策會議結束後，宣布降息2碼，且加拿大、英國、澳洲等國，也會採取降息措施。

但投資管理公司Legal & General投資長勞德（Sonja Laud）認為，許多國家已將利率降得很低，目前可能只有Fed和英國央行，還有一些降息空間；若央行利率「降無可降」，只能寄望政府祭出財政刺激措施，穩住經濟。

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