快訊

鎮瀾宮邀請函寄出！馬英九、王金平曝「與神同行」意願

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

呼聲最高的接班人！哈佛學霸外加高顏值 侯西峰能否交棒成功？

聯合新聞網 / 今周刊

文 / 梁任瑋

事業涵蓋房地產、飯店、百貨與餐飲的國揚集團，去年1月起多了一位新面孔，創辦人侯西峰的二女兒被視為呼聲最高的接班人，她將如何寫下屬於自己的成績單？

中和羊毛經營權去年底再度易主，國揚集團由如興紡織手中取得53.4％股權，正式成為新東家。

之後更受矚目的是，在今年2月17日，中和羊毛董事會選出新任董事長，由國揚集團創辦人侯西峰的二女兒侯嘉騏出任，也讓侯西峰交棒布局計畫，正式浮上枱面。

對台灣資本市場來說，國揚集團東山再起的故事已是耳熟能詳，侯嘉騏的出線，除了意味著二代接班就定位，更有著侯西峰對國揚轉型的期許，而這個布局已進行一年之久。

打從去年1月，侯嘉騏從美國哈佛大學學成歸國後，就以集團創辦人特助的身分，開始參與國揚旗下4大關係企業的業務，只要有侯西峰出現的會議，就會看到侯嘉騏的身影。一年多下來，公司高階主管對這位二公主皆頗有讚譽。

態度謙虛 無企業二代的驕氣

「Michelle（侯嘉騏英文名）學習速度很快，重點是完全沒有企業第二代的驕氣。」一位看著侯嘉騏長大的國揚集團關係企業總經理說，Michelle國中就出國當小留學生，養成獨立自主的個性，自我要求很高，但態度非常謙虛。

進入國揚集團一年來，侯嘉騏著手e化系統的導入和應用，提升傳產作業的效率與效能，以盡快因應數位潮流。

像是為漢來美食打造數據儀表板（Dashboard），結合內、外部資訊，加上數據分析，作為各階層管理人員制定策略與追蹤成效的依據；建立營建事業的ERP作業流程，整合現行的AHM （業務）和ACM（財會）系統，有效降低人工作業錯誤、同步且即時取得正確資訊。

侯西峰有3女1子，長女遠嫁國外，小女兒在讀研究所，目前除了次女侯嘉騏擔任父親的特助、漢來大飯店副董事長外，排行老三的兒子侯淳淯也進入關係企業，負責IT部門。據了解，侯西峰安排侯嘉騏回公司為接班做準備，是他思考很久後所做的決定。

原來，侯嘉騏是美國約翰霍普金斯大學應用數學系及化學工程系的高材生，畢業後繼續攻讀史丹佛大學生物工程系博士；在學期間，取得3項技術及藥品專利外，她的一篇蛋白質工程應用於再生醫學的研究，還曾以第一作者身分，登上國際頂級醫學期刊《Cell》。

侯嘉騏拿下博士學位後，立刻被美國輝瑞藥廠延攬擔任資深科學家。原以為將投身醫藥領域的她，為了父親的召喚與接班安排，又再到哈佛大學念了應用計算（大數據與資料科學）系研究所碩士，取得學位後才回到父親身邊幫忙。

進入壓力鍋 養成經營能力

「侯董是一方面花了一段時間溝通、說服Michelle回來，但另一方面也知道接棒這個擔子很重，會心疼女兒。」知情人士透露，侯西峰曾說過，不希望兒女做生意，但隨著國揚集團事業版圖從營建、飯店、百貨，跨足到美食餐飲，據點從台灣走向國際，接班人勢必要具備帶領國揚邁入下一個里程碑的能力。

回台一年多來，侯嘉騏逐漸了解集團運作，陸續接任漢神百貨監察人、漢來大飯店副董事長，如今接掌中和羊毛董事長，正可作為檢驗侯嘉騏經營能力的先行指標。

2018年3月，如興紡織董事長陳仕修才入主中和羊毛，營運卻一直不見起色，直到去年底與侯西峰接觸後，決定由國揚集團旗下的漢神資產接手。漢神資產是國揚集團重要的控股公司，包括漢神百貨、漢來大飯店、漢神巨蛋、天鷹保全等都在旗下。

而中和羊毛在陳仕修時代，陸續出脫基隆一萬坪土地，處分利益約8.43億元，已在2019年第二季認列。而國揚集團以16.23億元，吃下中和羊毛股權，除了承受如興向全球銀行借款的7.35億元，實際支付金額為8.88億元。

國揚實業總經理彭邵齡表示，中和羊毛每股淨值30元、帳上現金23億元，漢神資產拿下中和羊毛外，還一併取得轉投資47％的文創公司鑫囍國際。鑫囍總經理黃偉豪曾任時尚精品Versace首席視覺設計師，為華裔設計師第一人，在2019、2020年屏東、台中燈會設計光雕，大放異彩；其自創品牌內衣「THREE O'CLOCK」，近日搶進寶雅全台100家門市，亦可為鑫囍帶來更多收益。

「Michelle會是爸爸最強的幫手！」彭邵齡說，侯嘉騏理性、冷靜，與侯西峰積極衝業務的個性很互補，在父女聯手下，或將對國揚集團的轉型與版圖擴增，帶來不同的面貌。

小檔案：侯嘉騏

出生：1987年

現職：中和羊毛董事長、漢來大飯店副董事長

經歷：國揚集團創辦人特助、輝瑞藥廠資深科學家、約翰霍普金斯大學醫學研究助理

學歷：史丹佛大學生物工程系碩士/博士、哈佛大學應用計算系碩士、約翰霍普金斯大學應用數學系及化學工程系學士

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1210期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

呼聲最高的接班人！哈佛學霸外加高顏值 侯西峰能否交棒成功？

事業涵蓋房地產、飯店、百貨與餐飲的國揚集團，去年1月起多了一位新面孔，創辦人侯西峰的二女兒被視為呼聲最高的接班人，她將如何寫下屬於自己的成績單？

柳暗花明的人生 他從飯店櫃檯變風電焊工還能說一口流利法文

海峽的風不僅帶來能源及產業，也帶給台灣人新的希望。 在四百公里的採訪路途中，《今周刊》找到了三個台灣人躍升的故事， 在他們身上，不僅發現台灣風電本土化的實力，更看到突破困境、柳暗花明的人生。

鴻海拚復工 聘「抗SARS功臣」鍾南山任防疫總司令

昨（25）日晚上，鴻海在官方微信宣佈，已聘請中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山擔當集團新冠肺炎（COVID-19）防疫及復工總顧問。

美股狂瀉千點後會怎麼走？過去18次歷史經驗給了投資人這答案

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球逾30個國家，市場瀰漫恐慌情緒，昨（24）日美股重挫，3大指數皆下跌超過3%；對於美股後續走勢，投資機構觀察2009年3月以來的18次歷史數據，發現其中17次，都出現類似模式。

淘汰賽提前開打！這家台灣公司如何靠數位轉型 搶下歐洲5成市占率？

疫情黑天鵝來襲，企業淘汰賽提前開打！當中國人流、物流斷鏈，世界加速供應鏈移出中國，誰會被淘汰，誰又能抓住亂局中的新機會？

他高中坐牢與重刑犯同監 假釋後考上醫學院

個子不高、長相斯文的楊振隆，擔任二二八事件紀念基金會執行長前後已近十年。 花畢生力氣投入轉型正義工作的他相信，不論是個人還是國家，「做錯事，就要承擔」……。

2周合成純度97％新冠肺炎用藥 中研院如何克服「2大關卡」？

身穿白袍的研究人員，手中高舉一只小玻璃瓶，附著在瓶底的少量白色結晶物，是可望用於治療新冠肺炎（COVID-19）的藥物─瑞德西韋（Remdesivir），這款由美國藥廠吉立亞（Gilead Sciences）研發的藥品，台灣中研院只花了短短14天，就完成百毫克級、純度達97%的合成工作，他們究竟是如何做到的？

新冠肺炎刺激避險需求 3理由讓投行看好金價2年內漲逾20％

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，不僅衝擊實體經濟，亦使金融市場波動加劇；在避險需求升溫的情況下，近期金價走強，觸及7年高點，且有投行看好，金價可望於未來2年內，較當前水準，再漲2成以上。

買車位不可不知「這些事」！打6折買機械車位 真的賺到了嗎？

買房時，究竟要不能連同停車位一起買下，仍視自身需求而定，但如果有平面跟機械車位可以選，偏偏機械車位的價格又是平面車位的6到8折價格時該怎麼選？

大陸走上蘇聯老路？因應新冠肺炎慢半拍 市場恐低估了「潛在危險」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，不僅衝擊實體經濟，也讓金融市場波動加劇；對此，美國券商出具報告，稱中國官方反應遲鈍，引發各界質疑，新冠肺炎「是否會成為一起堪比車諾比核災的事件？」

文曄再出私募絕招！大聯大「豬羊變色」 解讀三大爭議

半導體通路商文曄科技於15日晚間公告，為了擴大營運規模，該公司預計辦理私募、現金增資及員工認股權等三項議案，總計達到1.7億股，未來將引進長期策略投資人，對象是需要符合可協助強化公司客戶結構、產品組合及市場行銷等能力。文曄公司派的這個大動作，市場解讀為是要強化本身能夠掌控的股權，以對抗大聯大在一月底已完成近三成股權的公開收購策略。

新冠肺炎衝擊台灣經濟！蘇內閣「48小時拍板600億銀彈」搶救3大產業備戰實錄

這是一場「圍堵病毒」與「搶救經濟」雙線並進的艱困戰役。

熱門新聞

美股狂瀉千點後會怎麼走？過去18次歷史經驗給了投資人這答案

呼聲最高的接班人！哈佛學霸外加高顏值 侯西峰能否交棒成功？

他高中坐牢與重刑犯同監 假釋後考上醫學院

鴻海拚復工 聘「抗SARS功臣」鍾南山任防疫總司令

柳暗花明的人生 他從飯店櫃檯變風電焊工還能說一口流利法文

淘汰賽提前開打！這家台灣公司如何靠數位轉型 搶下歐洲5成市占率？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。