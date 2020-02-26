呼聲最高的接班人！哈佛學霸外加高顏值 侯西峰能否交棒成功？

文 / 梁任瑋

事業涵蓋房地產、飯店、百貨與餐飲的國揚集團，去年1月起多了一位新面孔，創辦人侯西峰的二女兒被視為呼聲最高的接班人，她將如何寫下屬於自己的成績單？

中和羊毛經營權去年底再度易主，國揚集團由如興紡織手中取得53.4％股權，正式成為新東家。

之後更受矚目的是，在今年2月17日，中和羊毛董事會選出新任董事長，由國揚集團創辦人侯西峰的二女兒侯嘉騏出任，也讓侯西峰交棒布局計畫，正式浮上枱面。

對台灣資本市場來說，國揚集團東山再起的故事已是耳熟能詳，侯嘉騏的出線，除了意味著二代接班就定位，更有著侯西峰對國揚轉型的期許，而這個布局已進行一年之久。

打從去年1月，侯嘉騏從美國哈佛大學學成歸國後，就以集團創辦人特助的身分，開始參與國揚旗下4大關係企業的業務，只要有侯西峰出現的會議，就會看到侯嘉騏的身影。一年多下來，公司高階主管對這位二公主皆頗有讚譽。

態度謙虛 無企業二代的驕氣

「Michelle（侯嘉騏英文名）學習速度很快，重點是完全沒有企業第二代的驕氣。」一位看著侯嘉騏長大的國揚集團關係企業總經理說，Michelle國中就出國當小留學生，養成獨立自主的個性，自我要求很高，但態度非常謙虛。

進入國揚集團一年來，侯嘉騏著手e化系統的導入和應用，提升傳產作業的效率與效能，以盡快因應數位潮流。

像是為漢來美食打造數據儀表板（Dashboard），結合內、外部資訊，加上數據分析，作為各階層管理人員制定策略與追蹤成效的依據；建立營建事業的ERP作業流程，整合現行的AHM （業務）和ACM（財會）系統，有效降低人工作業錯誤、同步且即時取得正確資訊。

侯西峰有3女1子，長女遠嫁國外，小女兒在讀研究所，目前除了次女侯嘉騏擔任父親的特助、漢來大飯店副董事長外，排行老三的兒子侯淳淯也進入關係企業，負責IT部門。據了解，侯西峰安排侯嘉騏回公司為接班做準備，是他思考很久後所做的決定。

原來，侯嘉騏是美國約翰霍普金斯大學應用數學系及化學工程系的高材生，畢業後繼續攻讀史丹佛大學生物工程系博士；在學期間，取得3項技術及藥品專利外，她的一篇蛋白質工程應用於再生醫學的研究，還曾以第一作者身分，登上國際頂級醫學期刊《Cell》。

侯嘉騏拿下博士學位後，立刻被美國輝瑞藥廠延攬擔任資深科學家。原以為將投身醫藥領域的她，為了父親的召喚與接班安排，又再到哈佛大學念了應用計算（大數據與資料科學）系研究所碩士，取得學位後才回到父親身邊幫忙。

進入壓力鍋 養成經營能力

「侯董是一方面花了一段時間溝通、說服Michelle回來，但另一方面也知道接棒這個擔子很重，會心疼女兒。」知情人士透露，侯西峰曾說過，不希望兒女做生意，但隨著國揚集團事業版圖從營建、飯店、百貨，跨足到美食餐飲，據點從台灣走向國際，接班人勢必要具備帶領國揚邁入下一個里程碑的能力。

回台一年多來，侯嘉騏逐漸了解集團運作，陸續接任漢神百貨監察人、漢來大飯店副董事長，如今接掌中和羊毛董事長，正可作為檢驗侯嘉騏經營能力的先行指標。

2018年3月，如興紡織董事長陳仕修才入主中和羊毛，營運卻一直不見起色，直到去年底與侯西峰接觸後，決定由國揚集團旗下的漢神資產接手。漢神資產是國揚集團重要的控股公司，包括漢神百貨、漢來大飯店、漢神巨蛋、天鷹保全等都在旗下。

而中和羊毛在陳仕修時代，陸續出脫基隆一萬坪土地，處分利益約8.43億元，已在2019年第二季認列。而國揚集團以16.23億元，吃下中和羊毛股權，除了承受如興向全球銀行借款的7.35億元，實際支付金額為8.88億元。

國揚實業總經理彭邵齡表示，中和羊毛每股淨值30元、帳上現金23億元，漢神資產拿下中和羊毛外，還一併取得轉投資47％的文創公司鑫囍國際。鑫囍總經理黃偉豪曾任時尚精品Versace首席視覺設計師，為華裔設計師第一人，在2019、2020年屏東、台中燈會設計光雕，大放異彩；其自創品牌內衣「THREE O'CLOCK」，近日搶進寶雅全台100家門市，亦可為鑫囍帶來更多收益。

「Michelle會是爸爸最強的幫手！」彭邵齡說，侯嘉騏理性、冷靜，與侯西峰積極衝業務的個性很互補，在父女聯手下，或將對國揚集團的轉型與版圖擴增，帶來不同的面貌。

小檔案：侯嘉騏

出生：1987年

現職：中和羊毛董事長、漢來大飯店副董事長

經歷：國揚集團創辦人特助、輝瑞藥廠資深科學家、約翰霍普金斯大學醫學研究助理

學歷：史丹佛大學生物工程系碩士/博士、哈佛大學應用計算系碩士、約翰霍普金斯大學應用數學系及化學工程系學士

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