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淘汰賽提前開打！這家台灣公司如何靠數位轉型 搶下歐洲5成市占率？

聯合新聞網 / 今周刊

撰文‧今周刊編輯團隊

疫情黑天鵝來襲，企業淘汰賽提前開打！當中國人流、物流斷鏈，世界加速供應鏈移出中國，誰會被淘汰，誰又能抓住亂局中的新機會？

這裡，是生產踏板的世界隱形冠軍——台萬工業數位工廠基地。

走進台萬工廠，赫然見到一個約兩米高的黃色機器手臂，正忙著將鋁合金壓鑄成軸心，送上組裝線，再套上塑膠外殼……，一個個腳踏車踏板的外型瞬間成形。

「我們叫它『阿福一號』，它來到我們公司後，每年工作300天，每天24小時，從來沒有怨言。」台萬工業總經理白亞卉介紹。這是台萬工業在2014年購入的第一隻機器手臂，目前已有11隻手臂在運轉，預估年底還要增加30隻。

「人家機器手臂是要用來做電視、手機或汽車這種高單價的產品，但我們做的是平均售價1.5美元（約新台幣45元）的踏板。」白亞卉不諱言被同業視為「肖欸（瘋子）」，雖然投資一隻手臂只要7、80萬元，但是模具、機台要換新調整，人員要重新訓練，台萬為了這條自動化產線已投資上億元。「做腳踏車零組件，全世界也沒有像我們這樣的工廠。」白亞卉說。

腳踏車零組件不像手機零組件具有高附加價值，產品週期又長，這使投資回收期拉得更長，台萬工業董事長白政忠說道，「數位轉型投資必須看作是長遠投資，若只看眼前能回收的利益，絕對不來，但是對的事，只要認真一直做就好。」

總部在台中大甲的台萬，在印尼、台灣有生產基地，在荷蘭有銷售中心，與多數腳踏車零組件台廠專司代工不同，台萬在歐洲擁有自有品牌與通路，在歐洲市占率逾五成，位居第一，目前營業額有一半來自自有品牌，另外也幫知名腳踏車品牌美利達代工生產踏板。

從2013年開始，台萬正式啟動「數位轉型」工程，不同於多數中小企業先導入CRM（客戶資訊管理系統），他們卻從投資金額龐大的自動化生產線著手。「花這麼多錢，做這種一塊美金的東西，光是這點，很多業主就過不了心中那關。」白亞卉點出決策困難的關鍵，但為什麼台萬敢與別人不同？

台萬並非憑空想像，單靠勇氣或傻勁做決定，而是在1998年，當他們併購德國百年腳踏車品牌UNION後，看清歐洲市場特性，才敢走出這一步。

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