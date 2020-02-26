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鴻海拚復工 聘「抗SARS功臣」鍾南山任防疫總司令

聯合新聞網 / 今周刊
中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山。 圖／聯合報系資料照片
中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山。 圖／聯合報系資料照片

昨（25）日晚上，鴻海在官方微信宣佈，已聘請中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山擔當集團新冠肺炎（COVID-19）防疫及復工總顧問。

「針對武漢肺炎防疫及安全復工復產，鍾南山院士及團隊將會無償對富士康進行一系列顧問及指導……富士康將以員工及家屬的健康安全為最高原則，全力實現員工健康照護與企業安全復工復產雙贏。」鴻海於公告中如此表示。

出生於福建廈門、高齡83歲、被譽為「抗擊非典（SARS）第一功臣」的鍾南山，可謂自武漢封城以來，除了湖北第一線的防疫人員與患者外，全中國媒體圈最關注的一號人物。

這段期間，鍾南山對武漢肺炎病毒的研究、對疫情的掌握，乃至對防疫政策的看法，都彷彿被當成「聖典」般，在中國民眾的微信與微博等社群媒體間廣泛流傳。

也是在1月20日，鍾南山在央視首次披露武漢肺炎會「人傳人」後，武漢市官員才彷彿意識到疫情的嚴重性，3天後緊急宣布封城。

鍾南山何以特別？一位在武漢一線工作、不願具名的中國媒體人私下向記者表示，關鍵在於「他是一個願意說真話的人。」而這樣的人，在現在的中國相當罕見。

例如，在2003年SARS期間，國台辦於四月份舉辦的一場記者會上，當時中國衛生部官員宣稱，已經有效地控制了SARS的疫情，外國人到中國工作、旅遊和開會都相當安全。這樣的論調，隨即在記者會上被鍾南山打臉。

鍾南山當時直言，「從醫學方面的角度來看，這個病（SARS）並沒有得到有效控制......因為這個的病原都沒搞清，不可能控制它......」。而當現場記者進一步詢問「中國醫護人員詢問的防護有沒有到位？」鍾南山更是斬釘截鐵地回說「沒有！」，在在讓試圖掩蓋疫情的衛生部官員出盡洋相。

「因為非典的經驗，這次人們對他寄予同樣的期望。」上述中國媒體圈人士指出。

儘管，部份國際媒體評論認為，在此次疫情中，鍾南山也有許多「肯定」中國政府防疫速度的發言，似有意無意幫官方「護盤」；但至少對多數中國民眾來說，有這位SARS期間的「逆行者」願意出面，為恐慌的公眾指引一條方向，已多少讓人心安。

而對這位逆行者的深切寄望，也來自急於「拚復工」，又憂心員工防疫難以如期到位的鴻海。「因為鍾（南山）的專業形象，我相信他的加入，對陸幹有很大安定作用。」一位鴻海資深主管如此評論。

因高度憂慮缺工問題，鴻海近期甚至祭出最高人民幣7,000元（約新台幣3萬元）的入職獎勵金，鼓勵新人就職，惟據了解，目前富士康人鄭州廠在崗人數僅2~3萬人之間，離20萬人的「完全復工」仍有不小距離。而在鍾南山加入與指導之下，鴻海復工進程或有望加快。

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