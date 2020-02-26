美股狂瀉千點後會怎麼走？過去18次歷史經驗給了投資人這答案

【文．林信男】

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球逾30個國家，市場瀰漫恐慌情緒，昨（24）日美股重挫，3大指數皆下跌超過3%；對於美股後續走勢，投資機構觀察2009年3月以來的18次歷史數據，發現其中17次，都出現類似模式。

周一美股狂瀉，標普500指數收跌111.86點（3.35%），至3225.89點，創2018年2月以來最大跌幅；道瓊工業平均指數收跌1031.61點（3.56%），至27960.80點，為近2年來最大跌點；那斯達克綜合指數收跌355.31點（3.71%），至9221.28點。

股市崩跌，避險需求隨之升溫，周一金價大漲1.7%，來到每盎司1676.60美元，創2013年1月以來最高水平；3個月和10年期美債殖利率曲線倒掛加深，引發經濟衰退疑慮；值得注意的是，投行高盛昨日已將美國首季國內生產毛額（GDP）成長率預測，從1.4%，下修至1.2%。

歷史經驗顯示 大跌後反彈可期

CNBC引述投資機構Bespoke Investment Group數據，稱自2009年3月以來，標普500指數曾有18次（不包括昨天收盤結果），在禮拜一大跌逾2%的記錄，觀察這18次經驗可發現，標普500指數隔天通常會反彈，平均漲幅約1.02%。

進一步分析可得知，在上述18次經驗中，有17次在之後一周出現反彈，平均漲幅為3.16%，接下來的一個月，平均漲幅來到6.08%。

若將觀察範圍擴及周五表現，Bespoke Investment Group發現，假如標普500指數周五下跌超過1%，且下周一跌幅逾2%時，星期二的漲幅，平均略高於1.5%；接下來一周，平均漲幅約3.98%；之後一個月，平均漲幅約6.47%。

川普信心喊話 美股「開始變得很好了」

假設今（25）日美股走勢，符合上述「歷史經驗」，標普500指數可望上漲逾1%；至截稿前，美股期指皆走揚，道瓊、標普500、那斯達克期貨指數，分別上漲170點（0.61%）、25.37點（0.79%）和89.75點（0.99%）。

美股期指走揚。（圖：翻攝自Investing.com）

美股期指走高，黃金期貨則由漲轉跌，下挫逾1%，至1658美元。綜合分析師看法可得知，自年初以來，金價累計上漲約1成，也引來投機資金湧入，使這波漲勢，處於不穩定狀態，隨時可能面臨獲利回吐賣壓。

美股期指走揚。（圖：翻攝自Investing.com）

美股崩跌，似乎也讓美國總統川普看不下去，昨日盤後，他在推特上信心喊話，稱新型冠狀病毒，在美國已獲得控制，美國疾病控制與預防中心（CDC）與世界衛生組織（WHO），對疫情處理得宜，「在我看來，美股開始變得很好了！」

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

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