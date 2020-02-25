2周合成純度97％新冠肺炎用藥 中研院如何克服「2大關卡」？

【文．林信男】

身穿白袍的研究人員，手中高舉一只小玻璃瓶，附著在瓶底的少量白色結晶物，是可望用於治療新冠肺炎（COVID-19）的藥物─瑞德西韋（Remdesivir），這款由美國藥廠吉立亞（Gilead Sciences）研發的藥品，台灣中研院只花了短短14天，就完成百毫克級、純度達97%的合成工作，他們究竟是如何做到的？

上月底，國際權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》，刊載了美國本土首例武漢肺炎患者，經注射瑞德西韋後，病情於一天內好轉，且無明顯副作用的消息，為這場抗疫之戰，帶來一線曙光。

2月6日，中研院化學所副研究員陳榮傑，接獲中研院院長廖俊智指示，從實驗室15名成員中，挑選出6人，共同展開合成瑞德西韋的研究。

在哈佛大學從事博士後研究期間，曾接受（1990年）諾貝爾化學獎得主柯瑞（E.J.Corey）指導的陳榮傑表示，假設沒有時間壓力，自行合成瑞德西韋，「1、2個月跑不掉」，但這次面臨疫情急迫性，「院長說，有沒有可能2個禮拜完成？大家（研究團隊）認為，是滿大的挑戰。」

除時間緊迫外，合成瑞德西韋所需的原物料短缺，是中研院7人團隊，面臨的另一道關卡。

擴增研究步驟 從零開始合成

簡單來說，中研院7人團隊的任務，是根據吉立亞發表的研究成果，依其製作過程，嘗試自行合成瑞德西韋；但，時間有限、原物料缺貨等2道關卡，讓研究團隊背負極大壓力。

「像我們訂購的有些藥品（指合成所需的原物料），現在（2月21日）還沒到，光是等，搞不好要3、4周，藥品來了以後，我們再開始try，如果這樣估算，2個月跑不掉。」陳榮傑猜測，藥品運送期之所以發生問題，或許和他國實驗室，也有意自行合成瑞德西韋有關，「有可能是大家都在訂」。

合成原物料缺貨，導致中研院7人團隊無法取得瑞德西韋的起始物（Starting Material），為解決這項問題，研究團隊決定「自己從零開始合成」。陳榮傑指出，「當時我們就決定，用更簡單的分子，去合成這些原物料，把原有的11步合成步驟，擴大到20步，包含起始物的部分。」

缺原物料，就設法自備，接下來得面對的，是時間壓力。「就藥物結構角度來看，瑞德西韋相對複雜，所以它的合成，步驟也比較複雜；雖然美國原廠已發表製作過程，但他們寫的步驟，不見得非常詳細，我們就像先鋒部隊，去嘗試、去看看每個步驟的可行性，觀察小量合成有沒有什麼問題。」陳榮傑說。

中研院本就具備有機合成、天然物全合成的研究能量；陳榮傑強調，「各項合成技術，我們大概都有，這次主要是時間問題，那麼短的時間，一定會遇到瓶頸，比較有挑戰性，如果時間足夠，慢慢試，就沒什麼大問題。」

團隊成員平均年齡25歲 自動自發趕進度

陳榮傑帶領的研究團隊，成員包括實驗室助理周廷鴻、汪宗瑩、台灣大學化學系博士班研究生黃柔潔、中央大學化學系碩士班研究生洪銘陽，以及2名來自印度的博士後研究員Soumendra Nath Mukhopadhyay和Boobalan Ramalingam，平均年齡約25歲。

為爭取時間，上述成員放下手邊既有的研究計畫，全力投入瑞德西韋合成工作，自動自發趕進度。陳榮傑表示，「團隊成員覺得自己有能力，為這波疫情做出一些貢獻，讓他們有很強的動機，去執行這項工作，前一個禮拜，我們實驗室大概是24小時（運作），台灣年輕人真的很不錯，展現了台灣速度。」

談到團隊成員的辛勞，陳榮傑笑稱，自己個性嚴肅，進實驗室時，如果又帶著「撲克臉」，會讓成員們壓力更大，「他們曾經有來跟我講，老師，你可不可以帶點笑容？這大概是我印象比較深刻的。」

短短14天，中研院7人團隊克服了原物料缺貨、時間壓力等2道關卡，於2月20日，取得經光譜鑑定，純度達97%（僅3%雜質，其餘為藥物結晶）的百毫克級瑞德西韋。

陳榮傑解釋，97%的純度，是按照原廠發表程序，製作的結果，「這（純度）是可以再提高的」，實驗室要做到「克級」，也沒問題，至於純度須達多少，才能用於人體實驗，甚至大量生產（須達「公斤級」），得視原廠相關規範而定。

想量產瑞德西韋 須取得原廠授權

中研院化學所所長陳玉如說，7人團隊合成純度97%的百毫克級瑞德西韋，「證明台灣有能力自製這個藥」，若想走向量產，必須先取得原廠授權，「我們要尊重人家的專利」。

「這藥物（瑞德西韋）還沒有臨床完全證實，所以我們現在是希望備而不用，我們只是證明，國內的藥物合成能力，具備國際水準，更希望的，是趕快投入新藥研發。」廖俊智強調。

2月13日，廖俊智邀集國內學研單位，召開「COVID-19合作平台」會議，倡議開放科學（Open Science）精神，以利學研單位共享研究材料、研究資訊和智財成果；就具體成效來看，截至目前，除中研院外，國衛院也合成了純度達97%的毫克級瑞德西韋。

廖俊智稱，台灣有許多團隊，正在進行老藥新用研發，也有部分團隊，負責測試新藥，「我們希望，在可預期的未來，會有一些結果。」

陳榮傑說明，「藥物開發涉及測試，那又是另一種專業；例如，我們自己實驗室的藥物開發，就是跟台大團隊合作，我們可以改變分子結構，他們進行測試，這項工作不是單一團隊，就可以完成的。」

當被問到達成任務的心情時，陳榮傑僅稱，「大家都在為這次的事努力，我相信，我們只是全台灣，有在盡力的一部分人而已，太多人比我們更辛苦。」

新冠肺炎疫情持續延燒，學研單位的全力投入，能否為台灣在藥物研發上，帶來更多突破，勢必成為這場抗疫之戰中，眾所期待的焦點之一。

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