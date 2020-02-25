快訊

#MeToo制裁！好萊塢淫魔溫斯坦的「重罪輕判」？

南韓添84起新冠肺炎確診病例 累計977例、增至10死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2周合成純度97％新冠肺炎用藥 中研院如何克服「2大關卡」？

聯合新聞網 / 今周刊
中研院化學所副研究員陳榮傑（右一），帶領研究團隊，僅花2周時間，就合成純度達97%的百毫克級瑞德西韋。記者林信男攝、中研院提供
中研院化學所副研究員陳榮傑（右一），帶領研究團隊，僅花2周時間，就合成純度達97%的百毫克級瑞德西韋。記者林信男攝、中研院提供

【文．林信男】

身穿白袍的研究人員，手中高舉一只小玻璃瓶，附著在瓶底的少量白色結晶物，是可望用於治療新冠肺炎（COVID-19）的藥物─瑞德西韋（Remdesivir），這款由美國藥廠吉立亞（Gilead Sciences）研發的藥品，台灣中研院只花了短短14天，就完成百毫克級、純度達97%的合成工作，他們究竟是如何做到的？

上月底，國際權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》，刊載了美國本土首例武漢肺炎患者，經注射瑞德西韋後，病情於一天內好轉，且無明顯副作用的消息，為這場抗疫之戰，帶來一線曙光。

2月6日，中研院化學所副研究員陳榮傑，接獲中研院院長廖俊智指示，從實驗室15名成員中，挑選出6人，共同展開合成瑞德西韋的研究。

在哈佛大學從事博士後研究期間，曾接受（1990年）諾貝爾化學獎得主柯瑞（E.J.Corey）指導的陳榮傑表示，假設沒有時間壓力，自行合成瑞德西韋，「1、2個月跑不掉」，但這次面臨疫情急迫性，「院長說，有沒有可能2個禮拜完成？大家（研究團隊）認為，是滿大的挑戰。」

除時間緊迫外，合成瑞德西韋所需的原物料短缺，是中研院7人團隊，面臨的另一道關卡。

擴增研究步驟　從零開始合成

簡單來說，中研院7人團隊的任務，是根據吉立亞發表的研究成果，依其製作過程，嘗試自行合成瑞德西韋；但，時間有限、原物料缺貨等2道關卡，讓研究團隊背負極大壓力。

「像我們訂購的有些藥品（指合成所需的原物料），現在（2月21日）還沒到，光是等，搞不好要3、4周，藥品來了以後，我們再開始try，如果這樣估算，2個月跑不掉。」陳榮傑猜測，藥品運送期之所以發生問題，或許和他國實驗室，也有意自行合成瑞德西韋有關，「有可能是大家都在訂」。

合成原物料缺貨，導致中研院7人團隊無法取得瑞德西韋的起始物（Starting Material），為解決這項問題，研究團隊決定「自己從零開始合成」。陳榮傑指出，「當時我們就決定，用更簡單的分子，去合成這些原物料，把原有的11步合成步驟，擴大到20步，包含起始物的部分。」

缺原物料，就設法自備，接下來得面對的，是時間壓力。「就藥物結構角度來看，瑞德西韋相對複雜，所以它的合成，步驟也比較複雜；雖然美國原廠已發表製作過程，但他們寫的步驟，不見得非常詳細，我們就像先鋒部隊，去嘗試、去看看每個步驟的可行性，觀察小量合成有沒有什麼問題。」陳榮傑說。

中研院本就具備有機合成、天然物全合成的研究能量；陳榮傑強調，「各項合成技術，我們大概都有，這次主要是時間問題，那麼短的時間，一定會遇到瓶頸，比較有挑戰性，如果時間足夠，慢慢試，就沒什麼大問題。」

團隊成員平均年齡25歲　自動自發趕進度

陳榮傑帶領的研究團隊，成員包括實驗室助理周廷鴻、汪宗瑩、台灣大學化學系博士班研究生黃柔潔、中央大學化學系碩士班研究生洪銘陽，以及2名來自印度的博士後研究員Soumendra Nath Mukhopadhyay和Boobalan Ramalingam，平均年齡約25歲。

為爭取時間，上述成員放下手邊既有的研究計畫，全力投入瑞德西韋合成工作，自動自發趕進度。陳榮傑表示，「團隊成員覺得自己有能力，為這波疫情做出一些貢獻，讓他們有很強的動機，去執行這項工作，前一個禮拜，我們實驗室大概是24小時（運作），台灣年輕人真的很不錯，展現了台灣速度。」

談到團隊成員的辛勞，陳榮傑笑稱，自己個性嚴肅，進實驗室時，如果又帶著「撲克臉」，會讓成員們壓力更大，「他們曾經有來跟我講，老師，你可不可以帶點笑容？這大概是我印象比較深刻的。」

短短14天，中研院7人團隊克服了原物料缺貨、時間壓力等2道關卡，於2月20日，取得經光譜鑑定，純度達97%（僅3%雜質，其餘為藥物結晶）的百毫克級瑞德西韋。

陳榮傑解釋，97%的純度，是按照原廠發表程序，製作的結果，「這（純度）是可以再提高的」，實驗室要做到「克級」，也沒問題，至於純度須達多少，才能用於人體實驗，甚至大量生產（須達「公斤級」），得視原廠相關規範而定。

想量產瑞德西韋　須取得原廠授權

中研院化學所所長陳玉如說，7人團隊合成純度97%的百毫克級瑞德西韋，「證明台灣有能力自製這個藥」，若想走向量產，必須先取得原廠授權，「我們要尊重人家的專利」。

「這藥物（瑞德西韋）還沒有臨床完全證實，所以我們現在是希望備而不用，我們只是證明，國內的藥物合成能力，具備國際水準，更希望的，是趕快投入新藥研發。」廖俊智強調。

2月13日，廖俊智邀集國內學研單位，召開「COVID-19合作平台」會議，倡議開放科學（Open Science）精神，以利學研單位共享研究材料、研究資訊和智財成果；就具體成效來看，截至目前，除中研院外，國衛院也合成了純度達97%的毫克級瑞德西韋。

廖俊智稱，台灣有許多團隊，正在進行老藥新用研發，也有部分團隊，負責測試新藥，「我們希望，在可預期的未來，會有一些結果。」

陳榮傑說明，「藥物開發涉及測試，那又是另一種專業；例如，我們自己實驗室的藥物開發，就是跟台大團隊合作，我們可以改變分子結構，他們進行測試，這項工作不是單一團隊，就可以完成的。」

當被問到達成任務的心情時，陳榮傑僅稱，「大家都在為這次的事努力，我相信，我們只是全台灣，有在盡力的一部分人而已，太多人比我們更辛苦。」

新冠肺炎疫情持續延燒，學研單位的全力投入，能否為台灣在藥物研發上，帶來更多突破，勢必成為這場抗疫之戰中，眾所期待的焦點之一。

延伸閱讀》

武漢肺炎刺激避險需求　3理由讓投行看好金價2年內漲逾20％

曾被吐槽「口罩日產量超過300萬，我頭給你！」　經濟部如何3周開60條產線拚千萬產能？

白宮官員形容中國是「疾病孵化器」　這3件事讓美國無法相信武漢肺炎官方數據

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

2周合成純度97％新冠肺炎用藥 中研院如何克服「2大關卡」？

身穿白袍的研究人員，手中高舉一只小玻璃瓶，附著在瓶底的少量白色結晶物，是可望用於治療新冠肺炎（COVID-19）的藥物─瑞德西韋（Remdesivir），這款由美國藥廠吉立亞（Gilead Sciences）研發的藥品，台灣中研院只花了短短14天，就完成百毫克級、純度達97%的合成工作，他們究竟是如何做到的？

新冠肺炎刺激避險需求 3理由讓投行看好金價2年內漲逾20％

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，不僅衝擊實體經濟，亦使金融市場波動加劇；在避險需求升溫的情況下，近期金價走強，觸及7年高點，且有投行看好，金價可望於未來2年內，較當前水準，再漲2成以上。

買車位不可不知「這些事」！打6折買機械車位 真的賺到了嗎？

買房時，究竟要不能連同停車位一起買下，仍視自身需求而定，但如果有平面跟機械車位可以選，偏偏機械車位的價格又是平面車位的6到8折價格時該怎麼選？

大陸走上蘇聯老路？因應新冠肺炎慢半拍 市場恐低估了「潛在危險」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，不僅衝擊實體經濟，也讓金融市場波動加劇；對此，美國券商出具報告，稱中國官方反應遲鈍，引發各界質疑，新冠肺炎「是否會成為一起堪比車諾比核災的事件？」

文曄再出私募絕招！大聯大「豬羊變色」 解讀三大爭議

半導體通路商文曄科技於15日晚間公告，為了擴大營運規模，該公司預計辦理私募、現金增資及員工認股權等三項議案，總計達到1.7億股，未來將引進長期策略投資人，對象是需要符合可協助強化公司客戶結構、產品組合及市場行銷等能力。文曄公司派的這個大動作，市場解讀為是要強化本身能夠掌控的股權，以對抗大聯大在一月底已完成近三成股權的公開收購策略。

新冠肺炎衝擊台灣經濟！蘇內閣「48小時拍板600億銀彈」搶救3大產業備戰實錄

這是一場「圍堵病毒」與「搶救經濟」雙線並進的艱困戰役。

直擊開紅盤關鍵日！ 狠砍股、巧換股 看股神如何逆境突圍成贏家

一場突如其來的疫情，考驗政府的決策與執行，考驗企業的應變與體質；在原本就已動盪凶險的投資市場，更像是對每一位參與者的情緒、邏輯、決斷與紀律，進行一趟試煉的總和。而從年後首個交易日至今，的確也有部分台股贏家初步通過考驗。他們的策略調整，從新春開盤前就開始……。

越南每賣2杯手搖飲 就有1杯出自他們家 44歲手搖飲王如何以小搏大？

全球瘋台灣手搖飲！繼中國之後，東南亞市場成了新戰場，而在越南的手搖飲市場，尤以薡茶店數最多。它如何以小搏大，在越南內需市場稱王？

女權主義者卻曾到Playboy工作！胡晴舫：當風景欣賞

文策院院長胡晴舫同時是個作家，更是個遊走在眾城之間的人，對她而言，城市和城市裡的人是會發光的。

口罩日產量曾不被看好 經濟部如何3周開60條產線拚千萬產能？

「有人說，台灣（口罩日產量）能超過300萬片，我頭給你！」憶及當初被廠商「吐槽」的過程，紡織產業綜合研究所產品部主任黃博雄的語氣，不經意流露出一絲疲憊，農曆年以來，幾乎沒休假的他，每天都在協助國內口罩製造商，執行生產管理工作，為的就是讓台灣口罩日產量，能在3月份衝上1000萬片。

大陸是疾病孵化器？ 這3件事讓美國無法相信新冠肺炎官方數據

新型冠狀病毒肺炎（俗稱新冠肺炎）疫情持續蔓延，即使中國境內單日病例，連續3天呈現下降，官方也宣稱疫情「可控」，但外界對於中國官方公布的數據，仍抱持疑慮。

台PCB廠63％產能在大陸 新冠肺炎將為電路板業帶來哪些影響？

台灣PCB（印刷電路板）產業高達63％產能位於中國，在中國新型冠狀病毒導致封城、復工緩慢等複雜因素影響下，許多人擔心台灣PCB廠將會受到不小衝擊。

熱門新聞

2周合成純度97％新冠肺炎用藥 中研院如何克服「2大關卡」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。