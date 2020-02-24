新冠肺炎刺激避險需求 3理由讓投行看好金價2年內漲逾20％

【文．林信男】

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，不僅衝擊實體經濟，亦使金融市場波動加劇；在避險需求升溫的情況下，近期金價走強，觸及7年高點，且有投行看好，金價可望於未來2年內，較當前水準，再漲2成以上。

本周三，投行高盛（Goldman Sachs）出具報告，稱投資人低估了新冠肺炎造成的風險，股市恐面臨修正。

CNBC引述報告內容指出，高盛策略師奧本海默（Peter Oppenheimer）認為，儘管不太可能遁入熊市，但就當前股價表現來看，新冠肺炎疫情對企業營收的影響，恐怕被低估了，這代表股市「面臨修正的風險偏高」。

市場不確定性攀升 投行上調黃金目標價

對股市修正的擔憂情緒，帶動避險需求升溫，作為避險資產的黃金，價格隨之走強；根據瑞銀集團（UBS）預估，金價可望於未來數周內，突破（每盎司）1650美元。

但瑞銀同時提到，若新冠肺炎疫情對市場的影響，只集中在第1季，金價漲勢將因此受限。

花旗（Citi）對金價表現，抱持樂觀看法，由分析師多西（Aakash Doshi）帶領的團隊認為，新冠肺炎、美中貿易戰，以及美國總統大選等因素，讓市場面臨更多不確定性，故花旗將6至12個月的黃金目標價，上調至每盎司1700美元。

金價突破「關鍵心理水平」 有助支撐價格

花旗分析師團隊也在報告中預期，未來12至24個月，金價有機會來到2000美元，約較當前水準（至截稿前，黃金期貨價格漲至1638美元之上），高出22%。

金價來到1638美元之上。（圖：翻攝自Investing.com）

報告稱，若疫情風險影響供應鏈和美國企業獲利，黃金在市場上，將有進一步表現。

投資機構Bespoke Investment Group認為，金價突破1600美元關卡，可被視為一項「關鍵心理水平」，有助支撐價格。

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