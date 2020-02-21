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買車位不可不知「這些事」！打6折買機械車位 真的賺到了嗎？

聯合新聞網 / 今周刊
圖片來源：達志
圖片來源：達志

【撰文 黃健誠】

買房時，究竟要不能連同停車位一起買下，仍視自身需求而定，但如果有平面跟機械車位可以選，偏偏機械車位的價格又是平面車位的6到8折價格時該怎麼選？

日前有網友在網路上詢問某建案的停車位有機械及平面可選擇，但兩者價差不小，因此不知該如何選擇，多數人意見認為平面車位是首選，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨對此表示，在預算允許情況下，選擇平面車位還是優於機械車位。

徐佳馨說，無論機械或平面車位都有其優缺點，像平面車位也可能遇到三面環牆、緊貼兩根柱子，讓停車變成技術大考驗，不過，若從安全性和方便性考量，平面車位明顯勝過機械車位。

「機械車位優點就是比平面車位便宜，價格通常是平面車位的6到8折，一個標準機械停車位大小，寬度為2.5公尺、長度5.5公尺、淨高1.8公尺，這樣的大小並不符合某些休旅車及大車尺寸，甚至還有重量限制。」徐佳馨提到。

機械車位缺點就明顯得多了，除較危險外，平常還有維修、保養需求，甚至有些社區機械車位維修費用還得由車位持有人負擔，保養費會列入每月繳納管理費中。另外，如果取車時碰上停車或故障等狀況，還不能順利取車，因此有可能造成不便。

住進去才發現停車位太小？　專家：最好先試停或在契約上註明

在買賣房屋時，停車位有時也會成為交易糾紛來源，徐佳馨說，曾見過不少因停車位衍生糾紛案例，其中，有些民眾交屋後，發現停車位「縮水」，像是停好車後沒有空間打開車門、或是開不到30度，最後落得只能與建商對簿公堂，要求退費或減價。

徐佳馨提醒，無論在買新成屋或中古屋時，如果要避免這種情況，可先要求試停，感受停車時是否有不便，如果買的是預售屋，則需看清楚位置圖，如果車位是被畫在樓梯或出入車道下方，以致高度不足，恐怕往後使用上會造成困擾。

有些民眾在買房時沒有買入車位，後來才有停車需求需要購買車位，徐佳馨分析，停車位分為沒有獨立權狀的「法定停車位」、可併入公設也可登記獨立產權的「增設停車位」及政府用以鼓勵建商多設置車位並擁有獨立權狀的「獎勵停車位」，這幾種車位可否單獨買賣的原則為是否擁有獨立權狀，若有就可以獨立銷售、移轉產權；若無則需跟著主建物銷售。

此外，若要向住家附近社區單獨購買車位，建議先向社區管委會打聽非住戶是否有進出資格。其次，單獨購買車位是無法向銀行貸款，需全額都是自備款。

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