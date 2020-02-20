大陸走上蘇聯老路？因應新冠肺炎慢半拍 市場恐低估了「潛在危險」

【文．林信男】

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，不僅衝擊實體經濟，也讓金融市場波動加劇；對此，美國券商出具報告，稱中國官方反應遲鈍，引發各界質疑，新冠肺炎「是否會成為一起堪比車諾比核災的事件？」

1986年4月，位於前蘇聯烏克蘭共和國首都基輔（Kiev）西北方的車諾比核電廠（Chernobyl Nuclear Power Plant），發生反應爐爆炸事件，導致大量放射性物質逸出，還飄越國界至歐洲，估計約30萬居民，被迫從居住地撤離，至於死亡、罹病人數，各界說法不一，至今仍難以確切計算。

當年蘇聯官僚體系的遲鈍、僵化與管理不當，被認為是車諾比核災失控的主因，前蘇聯領導人戈巴契夫曾言，車諾比事件「可能是蘇聯解體的真正原因」；在武漢肺炎肆虐之際，美國券商Raymond James於報告中，提及車諾比核災，留給外界許多想像空間。

市場可能低估疫情風險 最糟狀況還沒來

CNBC引述Raymond James報告，稱中國官方在疫情應對上，反應慢半拍，在問題懸而未決的情況下，當地民眾對中國國家主席習近平與共產黨獨攬大權的擔憂，也隨之加劇。

Raymond James分析師團隊，在訪問官員、學者看法後認為，市場可能低估了疫情的潛在危險，「最糟糕的還沒來」；若武漢肺炎演變成全球流行病，北京當局勢必會遭受極大抨擊，「因為，這（中國官方的應對）無疑是導致大規模傳染的主因。」

本周一（當天美股遇國定假日休市），蘋果（Apple）發布新聞稿表示，受武漢肺炎疫情影響，本季營收恐無法達標，猶如對市場投下一顆震撼彈；隔日，蘋果股價跌逾1.8%，標普500指數自歷史高點回落，道瓊工業平均指數收跌0.6%，那斯達克綜合指數則持平。

投行下修iPhone出貨量 砍蘋果目標價

巴克萊銀行預期，本季蘋果iPhone出貨量，將從先前估計的4400萬支，下修至4080萬支，並將蘋果目標價從304美元，砍至297美元。

摩根大通看法更悲觀，將本季iPhone出貨量預測，從4750萬支，下修至3950萬支，並預估其每股純益，將從3.02美元，降至2.70美元。

值得注意的是，包括蘋果在內，已有許多公司，把武漢肺炎，列為不利本季營運表現的因素之一，市場認為，想斷言疫情最終會造成多大影響，現在還為時過早。

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