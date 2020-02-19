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新冠肺炎衝擊台灣經濟！蘇內閣「48小時拍板600億銀彈」搶救3大產業備戰實錄

聯合新聞網 / 今周刊

撰文‧今周刊編輯團隊

隨著疫情擴散，國際人流急凍，島內以觀光、飯店、百貨、餐飲……等為主力的產業消費力，驟降到令人窒息的冰點，哀鴻聲從四面八方透過各種管道，傳進行政院院長蘇貞昌的耳朵。

2月13日，蘇貞昌拍板定案，為因應新冠肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒肺炎），行政院將制定「特別條例」，並編列上限600億元特別預算，送立法院審議。這筆經費除了將協助觀光運輸、零售餐飲、農業等遭疫情重創的產業度過難關，也預計配合發放價值20億元的「振興抵用券」，活絡國內經濟。

跨部會總動員　「非常手段」48小時拍板 安定民心

時間回到2月11日下午，蘇貞昌邀集相關部會首長舉行「因應疫情產業紓困方案會議」，當時只是想通盤掌握交通部、經濟部、農委會等單位，各自需要多少「彈藥」應急，再決定相應對策；對於是否要另行籌措財源、編列特別預算，仍未下最後決斷。

當天與會的交通部長林佳龍，先表達觀光運輸業面臨的嚴峻狀況，並拿出早已準備好的紓困及振興產業方案，希望行政院同意編列特別預算，以免排擠其他業務。

「2002年（爆發「嚴重急性呼吸道症候群」SARS前一年），台灣全年的國際觀光客人次還不到300萬，現在每年來台旅客人次已超過1000萬，從觀光運輸到內需產業的衝擊，都遠比17年前更大。」負責彙整經濟部主管產業狀況的政務委員龔明鑫分析，「SARS期間政府提出防治及紓困暫行條例，編列五百億元特別預算；但這次新冠肺炎疫情牽涉層面更廣，如果只靠各部會以既有預算『移緩濟急』，恐怕沒辦法滿足總統提出的指示。」

從SARS經驗找對策　不只編特別預算紓困 還要振興產業

「如果真的應該做，那就做吧！」聽到這裡，蘇貞昌當機立斷做出裁示，要求與會人士朝編列特別預算方向思考，重新檢討紓困計畫；但除了紓困，也必須同步考量疫情回穩後的振興方案，藉機調整產業體質。兩天後在行政院院會上通過的特別預算案輪廓，就此成形。

從SARS經驗研判，當性質類似的新冠肺炎來襲，專做國內外旅客生意的觀光運輸業，勢必成為首當其衝的重災區。

「這些天，我都在痛苦中掙扎，我們公司有400多位員工，每位員工都肩負著一個家庭，我對他們的子女也有責任，現在的我，只有咬牙硬撐。」台灣e-go觀光巴士董事長徐浩源，提起這波新冠肺炎，正面臨從業30年來最嚴峻的挑戰，對運輸業的衝擊，比SARS還嚴重3倍。

觀光運輸業是重災區

陸客不來＋傳染病疫情 雪上加霜

大日月潭觀光產業發展協會理事長陳明賢就說，自從2019年陸客數量銳減，中彰投地區觀光業者就開始討論成立聯盟，期望整合地域性都會與自然資源，提供互補多元的旅遊行程；但自從武漢傳出疫情以來，當地客流又再減少五成，連外國客（非中國籍）都不見蹤影。

「旅遊不會消失，只是因為消費者信心不足而被延遲。」陳明賢直言，在疫情肆虐當下，傷害衝擊無法避免，花再多行銷費用都無法刺激業績，業者現階段能做的，就是趁機更新設備、進行員工訓練，等待回春時機，交通部提出的短期紓困計畫，對業者不無小補。

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