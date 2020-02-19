口罩日產量曾不被看好 經濟部如何3周開60條產線拚千萬產能？

【文．林信男】

「有人說，台灣（口罩日產量）能超過300萬片，我頭給你！」憶及當初被廠商「吐槽」的過程，紡織產業綜合研究所產品部主任黃博雄的語氣，不經意流露出一絲疲憊，農曆年以來，幾乎沒休假的他，每天都在協助國內口罩製造商，執行生產管理工作，為的就是讓台灣口罩日產量，能在3月份衝上1000萬片。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延，導致口罩供不應求，為拉抬國內口罩產能，行政院於1月31日拍板，投入1.8億元，建立60條口罩產線，計畫將日產量從當時預估的400萬片左右，拉高至1000萬片，若達標，台灣將躍升為全球第2大口罩生產國，僅次於中國。

農曆年前，政府已警覺到，武漢肺炎疫情持續擴散，國內口罩產量，勢必不敷需求，疫情爆發前，台灣1天的口罩生產量，約188萬片，受限於既有人力和機台數量，就算產能開到最大，頂多增至244萬片，在疫情不知何時能趨緩的情況下，前述產量，絕對無法滿足需求。

農曆年期間，疾管署一連3天，分別釋出600萬片口罩至超商通路，每人限購3片，那時，國內4大超商，1天就可以賣掉8成口罩，較新冠肺炎爆發前的銷量，大增約40倍。

機台故障、人手不足 口罩增產問題多

大年初一，行政院指示經濟部，全力拉抬國內口罩產量。經濟部部長簡任秘書王法權表示，「我們一開始接到的命令，就是400萬、500萬都不夠，要1000萬片。」

隨著新冠肺炎疫情延燒，口罩增產更顯急迫，接到行政院指示後，經濟部立刻總動員，著手聯絡國內口罩生產商，請對方「提早開工」。經濟部幕僚透露，「過年期間，這些真的都是用拜託的，有廠商問我們，狀況這麼嚴重嗎？也有廠商說，整個年假都在接你們電話。」

即便如此，仍有多家口罩製造商，意識到疫情嚴重性，很「阿莎力」的，從大年初二起，就陸續開工；但，開工後，仍有諸多問題待解。

「我們遇到的第1個問題是，很多廠商的機器壞掉。」王法權指出，在武漢肺炎爆發前，廠商不需要「火力全開」，4台機器開2台就好，剩下2台暫時封存，現在要啟用封存的機台，才發現故障了，無法立刻把產能開到最高；此外，就算機台全開，做出來的口罩，有沒有足夠人力協助包裝，也是個問題。

土法煉鋼排除困難 一周拍板自建60條產線

為解決上述問題，經濟部長沈榮津決定「土法煉鋼」，列出一大張廠商聯絡表，一家一家打電話，詢問業者遭遇哪些問題，並指示經濟部相關單位協助解決，「缺人手，就找國軍幫忙，機械問題，我們協調賣機台的廠商，去替他們修理，或找工研院等法人機構，提供技術支援。」經濟部幕僚說。

原料方面，經濟部官員說明，包括不織布（內層親水不織布、中層熔噴不織布、外層紡黏不織布）、耳掛、鼻樑條等3項主要原料，國內廠商都有生產，供應量和備用存量也都足夠。

在經濟部協助下，農曆年期間，國內口罩產能，開始逐步提升，但距離日產1000萬片的目標，仍有一大段差距，在實地走訪數家口罩生產、設備商後，沈榮津想出一個辦法：政府必須投入經費，自建60條口罩產線。

經濟部將「60條產線」構想上報後，行政院火速拍板，於1月31日宣布，投入1.8億元，自建60條口罩產線；經濟部官員稱，從決定拉抬國內口罩產量，到拍板自建產線，政策大方向從無到有，只花了一個禮拜就定案。

為達成日產1000萬片目標，經濟部旗下法人單位，也跟著加入「作戰行列」，紡織產業綜合研究所派駐點員，赴口罩生產商，協助執行生產管理；精密機械研究發展中心，負責協調生產線設備製造事宜。

整合資源、業界相挺 衝刺口罩產量

曾在SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間，赴口罩製造商駐點的黃博雄指出，過去的經驗，讓他意識到生產管理的重要性，因此，面對這次疫情，紡織產業綜合研究所一接到經濟部指令，便著手調派多名「博士級」駐點員，前往29家口罩製造商（目前口罩廠商徵用家數已達66家），每天從上午9點至晚間9點，協助業者進行生產管理。

「他們（駐點員）在那邊幫忙出貨、盤點，算完之後要拍照，貨車來載貨，還得透過暗號，確認是不是先前聯絡好的貨車，下午5點前完成數量統計，再把資料送到部裡。」黃博雄強調，只要發現銷售端有狀況，就要立刻和廠商溝通、協調，例如，兒童口罩不夠，就得想辦法調整產量。

至於60部口罩機台的製造工作，分別由權和機械、長宏機械2家業者負責，前者製造20台，後者負責40台；然而，對這2家廠商來說，要在短時間內，產製60部口罩機台，幾乎是「不可能的任務」。

在得知上述消息後，產業界主動向經濟部表達「相挺」意願，包括工具機暨零組件公會理事長許文憲、東台精機董事長嚴瑞雄、瀧澤機械總經理戴雲錦等人，都願意提供協助，並與精密機械研究發展中心總經理賴永祥合作，一起幫忙2家生產商，加快產製進度。

「機械產業提供約120人次的協助，參與組裝、測試、驗機，如果缺少這些幫忙，就過去經驗來看，可能要4到6個月，才能完成。」賴永祥說。

賴永祥稱，戴雲錦曾言，他派出去的，都是百萬年薪的工程師，到了現場，就算是配線這類基本工作，也可以做，「這是緊急狀況，業界跳進來協助，可以用比較系統性的方式，去規劃工作，雖然困難度很高，但就且戰且走，工具箱自己帶、便當自己訂，一起來幫忙。」

3月中旬前 拼日產千萬片口罩

王法權強調，「這對我們來說，是第1階段，先穩住現有產量，接著就是衝1000萬。」他指出，在當前每天約400萬片的產能基礎上，再加上60部新的口罩機台，「以每台每日10萬片產能計算，就是600萬，加上現有的400萬，這樣抓1000萬。」

經濟部工業局已於2月12日，公告60條口罩產線遴選結果，在各界努力下，首批（9部）機台已於2月15日交機，每台新機器，平均每日可生產約10萬片口罩，加上目前400萬片的日產能，可使整體產能上看500萬片。

經濟部公布60條口罩產線遴選結果。（資料來源：經濟部工業局）

2月17日，工業局宣布，口罩日均產量，已提升至550萬片以上，自2月20日起，成人口罩每7天限購2片不變，但各販售點配送量，從一天200片，增加到400片；兒童口罩則從7天限購2片，增為4片，各販售點配送量，從一天50片，增至200片。

「3月初之前，這60台機器要全部上線。」經濟部官員表示，新機台交機後，就立刻試機、陸續投入生產行列，從行政院拍板自建產線起算，若扣除新機調校時間，60條口罩產線，大概只花了3周時間，就全數開出。

「從現在開始，每天生產總量，只會高於400萬片，3月初60台全部ON，3月中旬之前一定要1000萬片。」王法權說。

沈榮津嚴格督軍 解決問題不能等「明天」

自1月31日開始，經濟部便以「戰情會議」模式，早、晚各一場會議，推估、確認全台口罩生產量。幕僚指出，「從過年開始，工業局、商業司、研發會、法人單位，都沒有休假，大家都一樣，每天上班，早上開會，部長交代任務，下午那場會議，就要收到答案，六、日也照樣。」

這段期間，沈榮津最常掛在嘴邊的一句話，就是「現在就做，沒有明天」，有任何問題，立刻處理，絕不能拖到隔天；為使會議更有效率，幕僚乾脆把影印機搬進會議室，開會所需資料當場印，會議記錄也是當場寫完、影印，發給所有與會者確認。

「大家都很累，但最累的是部長。」一名幕僚透露，有次加班到晚間9點多，走到經濟部中庭時，回頭一看，部長室的燈還亮著。

嚴格督軍的沈榮津，有時也會流露出感性的一面，2月初，他在接受媒體採訪時，談到對經濟部同仁的感謝，一度哽咽，待整理好情緒後，才繼續回應記者的問題。

王法權形容，「衛福部在前線，經濟部是後勤，前線在作戰，如果後勤能提供好的支援，他們就更有餘裕，更沒有後顧之憂。」

新冠肺炎來勢洶洶，這場防疫之戰，不知何時才會告終，但，可以確定的是，無論前線或後勤單位，都會全力抗疫，讓台灣度過這場危機。

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