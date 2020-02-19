大陸是疾病孵化器？ 這3件事讓美國無法相信新冠肺炎官方數據

【文．林信男】

新型冠狀病毒肺炎（俗稱新冠肺炎）疫情持續蔓延，即使中國境內單日病例，連續3天呈現下降，官方也宣稱疫情「可控」，但外界對於中國官方公布的數據，仍抱持疑慮。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），曾在其著作《即將到來的中國戰爭》（The Coming China Wars: Where They Will Be Fought and How They Can Be Won）一書中，將中國形容為「疾病孵化器」（disease incubator），大力批判當地的公共衛生水準。

就過往經驗來看，美國對來自中國官方的數據，始終抱持懷疑態度。美國中情局（CIA）官網上，一份名為《中國統計的問題》（The Problem of Chinese Statistics）的研究顯示，過去22年來，中國官方的統計系統，仍未臻完備，在多數領域，「甚至無法滿足最低準確性標準的統計數據。」

研究認為，造成上述結果的原因有二，一是統計人才的供給、培訓不足，二是中國民眾對數據準確性的態度，較為隨便，在此情況下，預期「未來一段時間內，中國許多領域的統計數字，仍有其缺陷，且不夠完整。」

而以下3件事，更埋下了美國不信任中國官方數據的因子。

中國遭控隱匿SARS疫情

美國智庫「外交關係協會」全球公衛資深研究員黃嚴忠（Yanzhong Huang，音譯），在接受CNBC採訪時表示，美國對中國處理公共衛生問題的質疑，源自2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間。

當時，中國政府被指控，試圖掩飾SARS疫情爆發一事，據悉，SARS病例最早出現在2002年11月，即使中國官方隔月就知悉此事，但仍拖了好一陣子，才向社會大眾公布相關訊息。

即使中國後來做了些許補救措施，包括與世界衛生組織（WHO）合作，抑制疫情蔓延，但黃嚴忠認為，未在疫情爆發初期告知公眾的事實，加劇了人們對此事的焦慮、恐懼和猜疑。

GDP面臨「灌水」質疑

另一方面，中國的國內生產毛額（GDP）統計，也常面臨「灌水」質疑；例如，2019年3月，香港中文大學與美國芝加哥大學的研究團隊，於「布魯金斯學會」（Brookings Institution）發表的研究便顯示，2008至2016年間，中國GDP成長率，估計平均較官方數據，少了1.7個百分點。

這篇名為《解析中國國家數據》（A Forensic Examination of China's National Accounts）的論文指出，中國各地方政府，為獲得來自中央的獎勵，採取各式「調整」措施，「達成」經濟成長與投資目標，甚至在2006年之後，出現地方政府GDP預估值高於中央統計的現象，且平均幅度達5%。

匹茲堡大學經濟與歷史學教授羅斯基（Thomas Rawski）對CNBC指出，經濟學家和中國官員普遍認為，來自地方政府的數據，並不精準。

中國GDP面臨「灌水」質疑。（圖：翻攝自A Forensic Examination of China's National Accounts）

疑似操縱人民幣匯率

2019年8月，川普政府正式將中國列為匯率操縱國，且此舉獲得共和、民主兩黨支持。

當時，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）曾言，早在川普入主白宮前，中國就一直在操縱人民幣匯率。

布魯金斯學會桑頓中國研究中心研究員杜大偉（David Dollar）直言，川普把中國列為匯率操縱國，凸顯了美國官員對中國歷來經濟數據的失望和懷疑。

雖然在美中簽署第1階段貿易協議前，美國已將中國從匯率操縱名單中剃除，但杜大偉強調，中國抑制人民幣升值，藉以維持貿易優勢的行徑，相當明顯，這也是造成美中貿易爭端和不信任感的重點之一。

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