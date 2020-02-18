台PCB廠63％產能在大陸 新冠肺炎將為電路板業帶來哪些影響？

【文．王子承】

台灣PCB（印刷電路板）產業高達63％產能位於中國，在中國新型冠狀病毒導致封城、復工緩慢等複雜因素影響下，許多人擔心台灣PCB廠將會受到不小衝擊。

台灣電路板協會（TPCA）理事長李長明於2月13日署名致全體會員的信中表示，「對於此突如其來的全球性重大事件，相信已經嚴重打亂了各會員廠商原訂的年度計畫。」李長明更在信中提到，若疫情持續擴散，「可以預知對於今年全球經濟成長，乃至對電子產業的連帶負面影響將無可避免。」

但是危機同樣就是轉機，一方面現在處於PCB廠商的年度淡季，李長明建議會員應重新檢視企業營運策略，如風險分散、生產布局、智慧製造、供應鏈管理等。目前台廠約有35％產能設在台灣，並且大多屬於中高階產能，因此受影響的幅度有望收斂。

事實上，李長明過去在接受本刊記者專訪時就曾表示，智慧製造、技術領先，是現在台廠面對陸廠競爭時很大的優勢，TPCA有3個聯盟協助會員推廣智慧製造，除了能夠降低生產成本外，也會提高生產效益。李長明也進一步表示，台廠的優勢是在PCB中高階產品，這是陸廠近幾年大舉擴廠下難以跨越的差距。

長期而言，TPCA也預期病毒疫情將使台廠加速中國以外產線布局，而陸資廠商將停止近年來的高速成長態勢（去年中國PCB市佔已經超過日本），全球電路板產業將重返台、日、韓三強鼎立的局面，陸資廠商則面臨較長時間的重整旗鼓期。

一位PCB產業人士就向記者分析，相比於台廠的分散布局，陸資PCB廠幾乎是重壓在中國，因此受到的影響自然是最大。

但台廠的挑戰仍然不小，根據工研院10日出示的報告指出，若開工後中國上下游電子生產線持續停擺，由於日本及南韓廠商不但有本土產能因應，且海外生產據點較為分散，再加上在東南亞布局已有一段時日，「而臺灣僅靠本土產能供應的情況之下，台灣廠商產值市占率將受到考驗。」

因此，原先期望今年為5G元年的台灣PCB廠，是否能在瞬息萬變的環境下搶奪商機，值得持續關注。

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