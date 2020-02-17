日本為何未全面限制陸客入境？ 最大考量可能是這個

【文．劉煥彥】

日本已成為中國之外，新冠肺炎確診病例最多的國家，截至今（15）日中午已經有259例，且本周開始出現與鑽石公主號郵輪無直接相關或沒有近期赴中國旅遊的本土病例，令人擔憂疫情在日本已從境外輸入擴大為本土感染。

更令人費解的是，日本至今仍未全面限制陸客入境，反觀台灣早在三周前就這麼做，為何日本遲遲未行動？

若觀察今年日本大事及公開數據，陸客已成為日本最大外國觀光客來源、中國國家主席習近平預定4月訪日，加上7月中東京奧運會將登場，這三大因素都可能是安倍政府仍未「痛下殺手」的原因，但也可能使日本出現防疫漏洞。

日本政府觀光局（JNTO）統計，2015年起中國超越南韓及台灣，成為赴日外國旅客的最大來源國，2019全年入境人數更強勁成長14%至959萬人次，增速遠高於2019年所有外國旅客入境增速的2.2%。

若以所有赴日外國旅客人次的佔比來看，中國旅客更從2018年的27%，上升至2019年的30%，遙遙領先第二名的南韓（18%），及第三名的台灣（15%）。

中國已經是日本最大外國旅客來源國，去年更達到959萬人次，佔比達30%。（圖片來源：日本政府觀光局）

赴日陸客不但人數居冠，消費能力更令日本許多產業封為上賓，累計2018年在日本的消費金額超過1.5兆日圓（約4100億元台幣），佔所有外國旅客近34%。

換句話說，在日本首相安倍晉三2014年提出的「觀光立國」政策下，中國已經貢獻日本三成的外國旅客，加上1/3的旅遊消費，這個大客戶怎麼怠慢得起呢？

限制陸客將大大影響日本旅遊市場，這可能是安倍政府遲遲未出手的最大考量。

中國在2015年超越南韓及台灣，躍升為日本最大外國旅客來源國。（資料來源：日本政府觀光局、劉煥彥製圖）

第二，中日兩國早就敲定，中國國家主席習近平今年4月訪日，而中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪預定本月底訪日，安排習近平的到訪行程。

本月初已經有日本媒體質疑，安倍政府遲遲不全面限制陸客入境，就是考量可能不利習近平訪日前的兩國友好氣氛。

東京奧運5個月後登場 影響官方限制陸客決定

第三，夏季奧運會預定7月中在東京登場，今年東奧也是安倍政府推動觀光立國的重要吸客支柱，日本官方不無考量限制陸客入境恐不利奧運前的日本觀光收益。

擔任東京奧運會組織委員會主席的前日本首相森喜朗，13日就強調「東京奧運會不會取消或延期，（我們在奧組委）成立了對策本部，希望與政府合作冷靜應對」。

若觀察台日兩國的疫情對策，我國衛生福利部疾病管制署早在1月25日大年初一當天，就決定暫緩陸客來台觀光及專業交流的申請。

反觀日本政府直到2月1日才決定有條件限制陸客訪日，僅拒絕兩周內去過湖北的陸客入境，以及拒絕護照簽發地在湖北的中國旅客入境，但不是全面限制。

日本依賴陸客程度高 未來恐成兩面刃

新加坡國立大學東南亞研究所的客座研究員Rupakjyoti Borah在香港南華早報投書警告，日本對陸客依賴度這麼高，恐成為中日關係的兩面刃，因為若雙方政治氣氛轉壞，陸客反而可能成為北京對付日本的經濟武器。

北京這麼做有先例可循，2017年南韓政府有意在本土佈署美國反彈道飛彈武器系統薩德（THAAD），以反制北韓飛彈威脅時，反而是北京反應更大，一度禁止陸客赴韓，嚴重打擊南韓旅遊市場。

2019年7月，北京在台灣大選前半年宣布，停止開放陸客來台自由行，同樣打擊我國旅遊市場。

我國疾管署昨天宣布，鑒於日本近期陸續發生感染源不明個案，可能已出現隱性社區傳播，即日起提升日本旅遊疫情建議至第一級注意（Watch），呼籲國人應遵守當地一般預防措施。

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