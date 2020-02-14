為何肺炎病毒吃掉航空業1800億元生意？ 3張圖、4組數字告訴你

【文．劉煥彥】

現在大家都知道，新冠肺炎讓很多行業都不好過，特別是旅遊相關產業，從航空公司、旅館、餐廳、旅行社到零售賣場都是。

到底航空公司有多慘？

從2003年SARS來看，亞太地區航空業者在該年損失的營收高達60億美元（約1800億元台幣），而這次疫情對航空業衝擊看來不比17年前低。

瑞銀（UBS）亞太區運輸業分析師連沛堃預期，在中國本土航空業者之外，航空業的重災區就是香港國泰航空，以及台灣的航空公司。

國際航空產業研究機構OAG統計，今年截至本月10日，從中國來回的所有國際線班機運量竟然大減三分之二，不到四周時間從中國出發的每星期國際線班機運能就少了140萬個位子，比每周從法國出發的國際線班機運量還多。

飛行資訊追蹤業者Flightradar24也觀察到類似現象，若以1月28日（大年初四）台北時間上午9點鐘的中國上空飛機流量，以及整整一周後2月4日的同一時間互相比較，就能清楚看出大陸上空的民航機數量明顯減少。

Flightradar24也統計，若觀察來往全中國最繁忙25座機場的班機流量，從今年1月21日至2月4日之間，就呈現雪崩式下跌。

OAG亞洲區負責人Mayur Patel接受美國財經媒體富比世（Forbes）採訪時說：「班機取消數量之多前所未見，已經超過印象中曾經見過任何疫情影響的程度，當然這是因為各國主管機關與航空公司動作迅速的結果。」

這次武漢肺炎疫情由於傳播迅速，各國窮於應付，不少產業界及經濟學家認為對今年全球的經濟衝擊及產業影響不易推估，因為2020年的全球時空背景與2003年SARS時大不相同，對此一位傳染病學家給了一種說法。

全中國最繁忙25座機場的國際線班機出境班次，在1月21日後急遽下降。（圖片來源：Flightradar24）

美國加州大學聖地牙哥分校醫學院的傳染病學助理教授Dan Werb指出，SARS疫情爆發後兩年的2005年，從中國出發的各國航空公司國際航線只有233條，到了2016年已經大增兩倍至739條。

同期進出中國大陸的國際線班機旅客，也從300萬人次左右躍升至5100萬人次以上。

Dan Werb說：「簡單來說，中國對外開放愈來愈高，大大擴展了武漢肺炎可以傳播的環境，這使得預測疫情範圍變得極度複雜。」

澳航CEO：可能有航空公司關門收攤

國際航空運輸協會（IATA）在上周發表的武漢肺炎衝擊報告中提到，若觀察2003年SARS的經驗，該年亞太地區航空業者營收因此少了60億美元（約1800億元台幣）。

澳洲航空（Qantas）執行長Alan Joyce認為，武漢肺炎傳播速度比SARS還快，嚴重挑戰各國航空業的生計，「現在是適者生存，很多業者的業績有成長，但獲利不大，很多航空公司可能撐不過去」。

但IATA也提到，同樣從SARS經驗來看，一旦疫情過去，國際航空市場將強力反彈，「儘管爆發SARS，國際線客運量在疫情出現的9個月後，就回到疫情出現前的水準」。

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