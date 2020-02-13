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封城、缺工、斷料…科技業營收萎縮如何牽動獲利？外資算給你看

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自達志

【文．林韋伶】

儘管台股面對新型冠狀肺炎疫情相對淡定，今(12)日在蘋概股領軍下成功站回季線之上，但受中國多個城市在2月封城的影響，預估後續效應才將慢慢反應在台商營運表現上。歐系外資估算，若疫情在首季侵蝕電子廠商營收2~4成，整體科技業在2020年整年的獲利表現可能萎縮7~15%。

由於目前市場資金充足，且民眾有信心新冠肺炎最終將與2003年爆發的SARS一樣受到控制，中國農曆年後，台股雖因受新型冠狀病毒疫情影響，但截至今日僅走跌約3%，以疫情對產業供應鏈與消費端的影響來觀察，台股跌幅並不算太大。然而，由於中國多個城市封城影響，預估後續才將慢慢反應在台商的營運表現上，投資人不可太過大意。

歐系外資分析，目前一個巨大的變數是，有許多產能主要分布在中國的企業還不確定將受到多少衝擊，他們還需要跨過四項障礙才有機會完全復工。首先，在多地「封城」的情況下，復工前是否能找到足夠的工人？其次，原物料與電子零組件供貨是否充足？第三，就算工人、物料與零組件都到位，完成的商品是否順利透過物流送到消費者手中也是未知數。最後，在疫情衝擊下消費市場的需求還剩多少也不是廠商們所能控制。

儘管目前疫情對台商營收影響多大仍不明朗，歐系外資已完成營收衰退程度對營益率與獲利萎縮幅度的推估。歐系外資表示，若疫情在首季侵蝕廠商營收在2~4成，且假設毛利與固定營運支出不變的情況下，台灣整體科技業在2020年整年的獲利表現可能萎縮7~15%。而若以最壞的情況來看，疫情若讓台灣科技廠營收萎縮達8成，台灣整體科技業今年獲利表現則可能萎縮29.5%。

在產業與個股表現的部分，歐系外資相對看壞原物料產業與相關類股，尤其對石油化工產業感到憂心，因為全球經濟成長趨緩的情況下，有可能出現消費市場需求疲軟，像是台塑化(6505)、台化(1326)、中鋼(2002)都在其看壞的個股清單中。

對半導體業該外資則持中立態度，因為相關類股近期估價已經走漲一段。不過，以半導體產業龍頭台積電來說，外資則持相對樂觀的態度，因為他們相信台積電在半導體產業界中的領先地位仍難撼動，且台積電承諾以每年配發10元股利為目標，這是相當吸引人的股利政策。

該外資同樣也提到，台股面對新冠肺炎後續走勢將往哪裡去，儘管SARS的經驗無法完全類比，但仍具參考價值。

在2002年第四季，台股好不容易出現挑戰由3850點翻升的機會，投資人卻只開心了一個季度，2003年2月，廣東省政府首度發出新聞稿公布非典型肺炎的爆發，台股因此出現一波由5015點走跌到4432點的跌勢。儘管台灣在3月中出現首個確診病例，但台股在當月相對有撐，僅呈現橫盤震盪。

直到4月，台股投資人因為和平醫院被封院信心大受打擊，在24日宣布封院之後的4個交易日，台股重挫11%，一直到5月時才出現反彈。6月後，當SARS疫情獲得控制，投資人信心開始回籠，台股就漲回起跌點的水準，而若將時間拉長到2004年3月中，台股更是從4740點拉出一波漲勢試圖叩關7000點。

以目前新冠肺炎發展的進程來看，歐系外資認為短期內台股將持續橫盤震盪，2020年台股目標指數仍為12500點。

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