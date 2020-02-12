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恐懼時刻「撿便宜」 投資人如何搶先布局？6大類潛力股報你知！

聯合新聞網 / 今周刊

文/ 陳奕光

受新冠肺炎衝擊影響，全球股市慘跌，疫情蔓延時看似是「撿便宜」時刻，而台股布局找買點，該關注哪些重點族群及觀察指標，一次搶先讓你知道。

台股受到新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」，簡稱「新冠肺炎」）衝擊，看來方興未艾，投資人如何搶先布局，觀盤重點可以分別從疫情進展、復工狀況、各國對前往中國旅遊之態度、金融市場外資、內資動作這四點來看。

首先是疫情進展。武漢肺炎全球確診數已突破4萬例，全球死亡人數也逾千人，已超過2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）死亡人數，武漢肺炎目前仍處高峰階段，未來一周確診數是否下滑，且其他各國是否出現大型社區感染，是其觀察重點。

由於目前中國共有遼寧、江西、湖北與安徽四省啟動「封省」，中國四大直轄市包括北京、天津、上海、重慶都已宣布「封閉式管理」，顯示整體疫情蔓延仍未見歇。

2/10起台商陸續復工，鴻海鄭州廠獲准復工、深圳廠延期開工，仁寶昆山廠延後至2/17復工，廣達、緯創、和碩、英業達等各廠區已在2/10開工，不過實際復工率仍待觀察。此外，武漢為面板、記憶體與汽車的生產重鎮，未來下游正式復工，恐將掀起一波搶料大戰。

對中國旅遊等級 將是重要觀察指標

另一個重點，在於旅遊與觀光。美國已對中國旅遊警示提升至最高等級「請勿旅行」（Do Not Travel），英、德、日與新加坡也陸續跟進，未來各國調整對中國旅遊等級，將是重要觀察指標。

至於金融市場，台幣與人民幣匯率於2/3分別創下30.363與7.0229低點後回穩，現階段資金匯出恐慌情緒有降溫現象，2/3至2/7外資賣超僅69億元，官股券商也逆勢買超抄底，未來兩周將是內資與外資對決多空重要階段。

台股方面，在跌破半年線後創下一一一38點低點後，由於波段跌幅達1059點，目前大盤已修正第一波，倘若沒有進一步惡化，市場將在此時反覆築底。若能持續守穩11200點之上，台股有機會測試完利空，挑戰季線（11761點）之上的反彈行情。

從投資策略方面來看，投資人在系統風險發生時，第一件事情就是嚴格停損。先控制住自己的損失，建議虧損碰到10％左右就無條件停損，先抽離資金，耐心等待明朗後更好的進場點。

另外，台股低檔轉折訊號可留意低檔區出現的百點長紅下影線，當指數修正後，出現百點長紅下影線，這代表買盤湧現，且開始收復失土，這是標準的轉折訊號。目前台股下檔支撐在於11150點，倘若跌破此位置須減碼因應。

針對未來中國的疫情，還有幾點要緊盯注意。

第一件事是注意是否有新城市爆發大規模社區感染，當出現第二個武漢，市場將第二波修正，這是翻空訊號，倘若發生，建議無條件減碼應對。

其二，2/10中國陸續復工，若順利開工，不確定因素將下降，可醞釀反彈契機，但三月初將公布2月營收，此時有修正壓力，反彈後的拉回將是波段的買點。

新藥若成功治癒 將是全面翻多訊號

其三，目前中國已研發的抗疫藥物，開始進行人體臨床實驗，倘若有順利治癒的消息傳出，將是全面翻多訊號，恐慌情緒一旦被抑止，未來各項民生消費都會回歸正常。

其實，這一波新冠肺炎病毒的衝擊，雖然打亂了台股一池春水，但長線的投資進場機會也浮出水面。就像美國股神巴菲特（Warren Buffett）說的：「別人恐懼時，我貪婪。」在價值投資中，此時也是撿便宜的好機會。

在這次疫情導致的利空測試局面下，台股還可留意以下族群，包括被動元件、面板族群、砷化鎵族群、金融股、營建股與風力發電族群，這6大族群後市可期，詳見附表。

（本文作者為第一金投顧董事長）

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