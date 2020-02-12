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85度C 、王品...看服務業台商重災戶 如何抗疫救市？

聯合新聞網 / 今周刊

文/ 勵心如

中國新冠肺炎疫情持續惡化，中國服務業熄火，上兆元人民幣蒸發。

從個體面衝擊來看，在中國市場的餐飲、零售等台商，恐是台灣上市櫃公司首要疫情重災戶。

日本知名連鎖餐廳和民中國門市日營收剩下5％、中國連鎖火鍋店龍頭海底撈停業15天，損失逾新台幣47億元……，這是新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，中國餐飲業慘況的縮影。

這波新冠肺炎疫情，餐飲業、零售業等服務業確實首當其衝。中國經濟學家任澤平預估，今年春節的7天期間，光中國餐飲、零售、旅遊市場的損失就高達1兆元人民幣，相當於4.37兆元新台幣。

中國收成股變中國收拾股？

不少台灣餐飲、零售等服務業，早就前往中國市場布局，外界關注這些過去的「中國收成股」，會不會變成重災的「中國收拾股」？

「現在大家（台商）以疫情的控制為重，都不去談經濟影響，但感覺得到他們其實很憂心。」一名熟悉中國市場的券商高層主管說。這些台商的憂心不是沒有原因，因為從中國本土、外商企業的反應來看，這次的疫情對於企業經營打擊非同小可。

《今周刊》根據公開資訊觀測站和台灣經濟新報資料，綜合整理去年前三季，台灣的餐飲、零售、觀光產業類股中，中國子公司占台灣上市櫃母公司稅前損益的比重多寡，分別列出中國市場獲利與虧損比重前10名的指標企業名單。

不只如此，再搭配18年全年，各企業的中國市場占整體營收比重，藉此掌握台灣知名服務業上市櫃公司「中國概念」的程度。兩大比重的關鍵數字愈高，代表依賴中國市場程度愈高，在這波疫情受到影響恐怕愈大。

先看中國獲利前10大。其中，大洋－KY、雅茗－KY、淘帝－KY、美食－KY，分居去年前3季中國子公司累計損益占母公司稅前損益比重前4名；至於王品，則有超過一半營收來自中國市場，因此去年前3季在中國市場賺錢的服務業公司中，這5家受到疫情影響恐怕最大。

台資百貨業大洋－KY副總裁張進國說，大洋2/10兩家店復業，人流分別為1400人、900人左右，是過往7、8000人水準的不到2成。「人員儲備、口罩儲備都有達到一定水準才能復業，且若區域交通還是封鎖，有些民眾也出不了門。」他說明現在實體營運的困難之處。「但是現在靠網路銷售，每天創造約100萬元人民幣業績。」

張進國說，預計一個季度後才能恢復過往營運水平，「現在大家都在等五一長假政府會再出台哪些紓困政策。從過往SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗看，等到疫情告一段落、在政策的刺激下，下半年消費需求應該會成長。」

85度C、王品復業不明朗

再看中國虧損前10大。去年前3季在中國市場虧損的服務業台商，排名第一的特力，早在去年就宣布退出中國市場，因此排除在此次受疫情衝擊的名單中。同樣以中國子公司累計損益占母公司稅前損益比重、中國市場占營收比重兩個數字來看，經營住宿業的富驛－KY和母嬰用品的麗嬰房，在中國營運恐雪上加霜。

餐飲業占了名單一大半。富邦投顧的一名分析師說，中國餐飲業市場目前都不樂觀，疫情未改善、封城範圍持續擴大的話，勢必會影響外出消費，門店和外送平台營收都會受影響，對公司不利。

舉例來說，擁有「85度C」品牌的美食－KY在中國門市逾六百家，年營收達150億元（新台幣，下同），是台股中的中國餐飲業營收王。公司1/29公告，配合各地政府法規，其四分之一門市延後開業；原本各門市過年休業期間就不一，目前復業狀況也還不明朗；也因此，其股價1月下旬至2月初持續下跌，跌幅約25％。

美食－KY新公布1月營收為18.4億元，年減6.38％，公司代理發言人傅柏翔說，原因包括今年過年休業期間在1月、去年在2月；且今年過年休業門市比去年多，有開業門市營運又比去年差。

至於中國最大台資連鎖餐廳集團王品，在中國有141家直營店，超過4成的營收來自中國市場。原本王品過年期間只休除夕一天，但配合此次疫情的各地政府規定，延後開業，2/10起逐步復業。王品1月營收14.1億元，年增1.42％，但主要來自台灣市場成長近3成，中國市場營收受疫情影響，衰退逾三成。

王品發言人朱文敏說，王品平時就注重衛生安全，1/25也由中國一線主管組成防疫中心、積極應對。對於營運、供應鏈受到疫情的影響，他表示現在不便多說；但倘若門市復業後、消費力不如以往，「絕對會有應對措施。」至於是否會因此有無薪假或精簡人力的考量，「目前完全不在我們的考慮之中。」他堅定回應。

快樂檸檬推「無接觸」外賣

此外，旗下有「快樂檸檬」品牌的雅茗－KY，2018年高達93.85％營收來自台灣和中國市場，又以後者為主。去年2月，雅茗單月營收為1.38億元，若中國三分之一門市停工十天，影響營收約0.14億元。

對於此次公司受疫情的衝擊，雅茗－KY則相對樂觀。雅茗投資人關係高級經理徐美華說，公司許多門市布局在中國三、四、五線城市，遠離重災區。且品牌主力產品是檸檬汁類飲品、主打維他命C，在疫情期間相對較受到偏好。

另外，雅茗也跟中國當地外賣平台App合作，推出「無接觸」外賣服務，也就是透過App，外送人員和消費者約好取餐地點，但人與人之間不接觸。徐美華說，目前已經復業的門市，外送比例提高，過去的外送比例占門市訂單量兩成，現在達到約一半。

「我們過去兩年做好集團的優化、軟硬體升級，所以這次自己的資訊團隊也緊急開發出，讓員工報備身體健康的線上平台，應對速度相當快。」徐美華充滿信心地說，雅茗也會加大在中國市場的行銷力道，減緩受到疫情的衝擊。「其實去年我們的主力放在其他海外市場，像現在美國已經有50多家門市，中國市場營收占比在去年已經降低至8成。」她補充。

儘管台商對於疫情造成的消費力緊縮多語帶樂觀，指出公司一定會有因應措施、積極應對，但熟悉中國的券商高階主管並不樂觀：「這是全面性的問題，員工從中國各地來、供應商從中國各地來，很難抵抗衝擊。」他說，「我想只能看中國市場占整體營收比重的高低，來判斷企業的抵抗力了。」

隨疫情持續擴展、惡化，大大打擊中國市場的消費者信心，過去中國獲利愈多，中概血統愈純正，有機會享受更高內需消費紅利的中國收成股，恐怕也將面臨豬羊變色的挑戰；而原本中國市場就陷入虧損的服務業台商，又是否會面臨更大逆風，都值得投資人睜大眼睛持續關注。

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