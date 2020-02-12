揭露鴻海防疫拚復工 吃飯一人一桌、走路單一路線

撰文‧今周刊編輯團隊

「現在各方面防疫物資仍然相對吃緊……，我估計離全面復工還有一段距離。」說話的，是全球電子代工龍頭鴻海集團的一位資深主管。

「集團內部已成立『防疫指揮中心』，密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況……。」就在武漢「封城」一個禮拜後、中國原定春節假期的尾聲，全球市場對「新型冠狀病毒肺炎」（俗稱武漢肺炎，簡稱新冠肺炎）疫情的恐慌正快速蔓延之際，1月29日，身為蘋果供應鏈「老大哥」的鴻海，首度對外發布了重大訊息。

重訊中，鴻海強調集團正全面動員防疫，由董事長劉揚偉親自坐鎮指揮，每日召開「防疫連線會報」，同時也暫緩中國返台員工回赴中國廠區，改為在台辦公。

獨家揭露鴻海防疫大計

劉揚偉督軍全員從生活起居做起

事實上，據《今周刊》獨家掌握消息，在面對廠區管理、人員檢核到物資準備等重重挑戰，鴻海高層不僅全方面盤點集團防疫策略的可能弱點，更已祭出關鍵的「4支箭」。

這4支箭，涵蓋了鴻海集團生活管理、衛生教育、員工入廠篩選到防疫物資等各面向，而「4箭齊發」不僅為防疫，最終的目的，正是希望全體員工能共體時艱，一起「拚復工」。

第1支箭，是如同「軍事生活」般的超高規格廠區管理。一名知情人士向本刊透露，鴻海在7日發布的「深圳園區廠區管理規範會議結論」通知中強調，工廠將採「孤獨方案」與「兩點一線」的「網格化管理」方式，管理員工的進出廠、上下班動態與日常生活的風險活動範圍。

「所謂『2點1線』，就是要求員工從宿舍到廠區間應為單一路線，途中不應再繞經其他人群聚集的地方。」「就像用餐，以往公司規定是一桌4人，疫情爆發後，改成2人一桌，雙方要坐對角線；然而這幾天隨著疫情惡化，又升級為一桌1人，且全部要單向、面向北方坐。」知情人士舉例。

至於「孤獨方案」，是指員工生活起居若無必要，盡可能「一個人生活」，「例如一間宿舍通常只允許住1人，最多2人；另外過去常會有幾個同事揪團出廠區叫一桌菜，現在已不允許；此外，現在開會也不得超過10人，盡量以視訊會議為主。」

鴻海拚復工「第2支箭」的重點，防疫衛教的「虛實並進」。一名內部人士向今周刊透露，疫情爆發以來，鴻海即透過線上與線下「雙軌並進」方式，快速落實員工防疫衛生教育，以求後續復工後，廠內員工的感染風險能降至最低。

鴻海內部原來作為員工公務交流與同事間社交的應用軟體「香信App」，就在疫情爆發後「全面啟動」。現在只要鴻海員工點開香信App，不僅會定時收到員工防疫須知的宣導，App每天也會發出《員工排查追蹤調查》問卷，要求員工填寫，若員工未完善公司調查問卷，將無法取得入廠權限。

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