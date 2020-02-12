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兩大民怨燒向習近平 美智庫點名「這個人」恐成代罪羔羊

聯合新聞網 / 今周刊
習近平。圖取自達志

【文．林信男】

「神隱」多日的中國國家主席習近平，2月10日下午現身北京，視察「新型冠狀病毒」（俗稱武漢肺炎）防疫工作，並誓言打贏這場保衛戰；然而，非洲豬瘟使豬肉價格居高不下、武漢肺炎疫情未獲控制，已使民怨高漲，據智庫分析，為避免民怨衝擊領導威信，習近平可能會讓旗下高官，作為代罪羔羊。

中國國家統計局昨（10）日發布1月「全國居民消費價格指數」（CPI，台譯「消費者物價指數」），年增幅達5.4%，創逾8年新高；其中，食品價格上漲超過20%，豬肉價格漲幅達116%，由此可見豬肉供不應求的程度。

觀察去年第4季數據可得知，10、11月，中國豬肉價格年增幅，都超過100%，12月雖略有回落，仍高達97%；當時，中國國家統計局城市司高級統計師沈贇宣稱，豬肉供給吃緊情形「有所緩解」，但今年1月，豬肉價格漲幅又飆上116%，等同直接打臉「緩解說」。

中國豬肉價格居高不下。（圖：翻攝自中國國家統計局）

CPI攀升、GDP成長趨緩　引發停滯性通膨疑慮

自去年9月開始，中國CPI增幅都維持在3%以上，且一路攀升至今年1月的5.4%；另一方面，中國國內生產毛額（GDP），成長幅度明顯趨緩，2019全年GDP成長率為6.1%，創29年新低；CPI攀升、經濟成長放緩的情況，已引發「停滯性通膨」（stagflation）疑慮。

中國CPI增幅連續數月都在3%以上。

豬價問題還沒搞定，武漢肺炎疫情就接著爆發，中國國家衛生健康委員會資料顯示，截至2月10日24時，武漢肺炎確診病例已增至3萬7626例，累計死亡病例達1016例。

雖然中國衛健委強調，武漢肺炎「可防可控」，習近平也表示，「我們一定能取得疫情防控戰爭的全面勝利」，但美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）出具報告，對北京當局抑制疫情的能力，打了個大問號。

若武漢肺炎疫情未獲抑制　李克強恐成代罪羔羊

CSIS全球衛生政策中心副主席莫里森（Stephen Morrison）指出，早在武漢肺炎爆發前，非洲豬瘟使中國豬肉價格飆漲的現象，已重創民眾對政府的信任。

武漢肺炎疫情爆發以來，外界質疑，習近平為何遲遲未赴武漢視察，也未擔任「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」組長，還將這項職務，交由中國國務院總理李克強負責。

對此，CSIS中國問題專家布蘭契特（Jude Blanchette）認為，上述現象，極可能是為了避免疫情，影響習近平的領導威信，「若疫情無法在短期內獲得抑制，李克強恐被習近平當成代罪羔羊。」

布蘭契特寫道，包括美中貿易戰在內的各個政策領域，習近平傾向將代理人擺在第一線，自己則與之保持距離，若成功度過危機，習近平就可承擔最終責任，如果出錯，便歸咎於旗下官員。

預測機構大砍中國首季GDP

至於武漢肺炎對中國經濟的衝擊，外界多認為，中國勢必大幅下修今年首季GDP；例如，經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）便預期，中國旅遊、製造業，將大受疫情影響，全年GDP成長率，由先前預估的5.9%，下修至4.9%至5.4%區間。

上述預估，尚屬樂觀，華爾街知名經濟學家、研究機構Evercore ISI董事長海曼（Ed Hyman）日前直言，中國首季GDP增幅，可能是「零」；摩根大通（JP Morgan）則將中國首季實質GDP預測值，從先前的6.3%，大砍至1%。

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