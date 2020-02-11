武肺影響蘋果首季出貨下修10％ 電子業最擔心「這零件」供應受阻

【文．林信男】

受「2019新型冠狀病毒」（俗稱武漢肺炎）疫情影響，天風國際證券分析師郭明錤，將iPhone今年首季出貨量預測，下修10%。對此，專家認為，倘若疫情衝擊印刷電路板（PCB）生產，導致PCB供應受阻，「整個電子產業全部垮掉了」，蘋果預計3月推出iPhone平價新機的計畫，「一定會往後延」。

武漢肺炎疫情持續延燒，中國國家衛生健康委員會資料顯示，截至2月9日24時，武漢肺炎確診病例已增至3萬5982例，累計死亡病例達908例；為防控疫情，中國多個省市將年後開工時間，延至今（10）日，然而，就算如期開工，整體產業也難在短時間內，恢復正常運作。

CNBC引述郭明錤2月初發表的報告，稱武漢肺炎已對手機市場帶來衝擊，故將2020年第1季iPhone出貨預測下修10%，至3600萬到4000萬支，且基於疫情和消費者信心的不確定性，現階段，很難預測今年第2季出貨表現。

iPhone平價新機 上市計畫恐延後

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫表示，武漢肺炎疫情，對電子產業供應鏈影響較大的部分，是印刷電路板的製造，以台灣廠商為例，新興、楠梓電，都有在湖北省設廠，「但PCB生產占比最大的，不在湖北，主要是在長三角那個地方，只要企業做好產能調配、調整，短期內應該有辦法應付。」

「假如PCB沒辦法供應，整個電子產業全部垮掉了。」賴樹鑫指出，就算擁有其他零組件，若缺了印刷電路板，根本無法組裝，「具體來說，會影響什麼呢？本來3月蘋果要推出平價機種（據傳為平價機型iPhone SE2），這個計畫一定會往後延，延到什麼時候還不知道，現在蘋果也是在看，疫情的控制狀況。」

iPhone平價機種，具有一定程度市場需求，賴樹鑫研判，就算上市時間延後，「需求應該還是在的，大家消費的錢，原本預定3月要花，延2個月吧」，至於iPhone 12的推出時間，會不會受到武漢肺炎疫情影響，目前還言之過早。

武漢肺炎經濟衝擊 集中在第1季

中研院經濟所研究員簡錦漢說，武漢肺炎將對全球經濟，造成嚴重影響，因為疫情已讓中國和他國之間的貨品、人員交流，近乎停擺，「對全球供應鏈，有非常嚴重的負面影響。」

相較SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間，中國無論經濟規模或供應鏈地位，皆已不可同日而語。簡錦漢強調，中國管制人流，導致許多生產活動停擺，也會影響他國生產活動，「絕大部分iPhone，都是在中國生產，如果中國停擺一陣子的話，我們可能買不到iPhone。」

簡錦漢認為，武漢肺炎對經濟的衝擊，會集中在第1季，頂多延燒至第2季前半季，只要疫情獲得控制，負面影響就會逐漸減弱，「我對疫情的控制比較樂觀，因為我們有SARS的經驗，而且中國現在處理疫情的態度和手法，都比較成熟、嚴謹。」

武漢肺炎疫情延燒 產能移出中國趨勢加速

「台商和其他國家廠商，會慢慢體認到，他們不能把所有產能，放在同一個地方。」簡錦漢分析，美中貿易戰期間，已有部分廠商，把產能移出中國，武漢肺炎疫情，將使該趨勢加速。

中經院院長陳思寬說，就製造業廠商意見來看，該產業多認為，疫情獲得控制後，需求會回補，但疫情帶來的不確定性，會影響消費行為，對非製造業來說，「恢復的狀況，相對會比較緩慢一些。」

陳思寬強調，政府已祭出8大穩定經濟措施，其中有多項內容，是針對內需產業，「若能落實，對內需會有一些穩定作用。」

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