武漢疫情延燒想危機入市晚了一步？還有這「利空機會」可進場

【文 張弘昌】

很多人擔心危機入市會接到掉下來的刀子而受傷，但針對「突發性」利空，可以有積極的思惟。道理很簡單，因為有比你還大咖或主力也跟著套牢，他們總會想幫自己解套，拉抬一波反彈行情。如果來不及「參與」，還有兩個機會可以進場。

武漢疫情在鼠年開春不斷蔓延，讓投資人的心情七上八下，情緒隨著消息面不斷翻動，套牢者巴望著早日解套，空手者怕太早進場買在半山腰，最後「偷雞不著蝕把米」。

在不確定性因素衝擊下，這次台股出現兩次恐慌性殺盤，一次是1月30日開紅盤，當日開低走低，大跌近700點，創下史上單日最大跌點；另一次是2月3日陸股開市，上證重挫7.72％，深圳跌掉8.45％，合計超過3000檔股票跌停，台股受牽連一度下跌357點，最後尾盤拉升，出現長下影線，小跌140點。

這兩次恐慌性殺盤，融資分別減少40億元和29億元，顯示散戶急著「奪門而出」。 這波萬點行情，融資水位一直停留在1400億元上下，和過去高峰4、5000億元相比，不可同日而語，但仍可以看出市場的不安；而外資第一次賣超181億元，第二次小買12億元，反而是理性看待疫情發展。

從指數來看，台股一周以來（2/3-2/7）的反彈已經收復1月30日將近一半的失土，個股台積電、鴻海、大立光、聯發科等重量級權值股，外資也開始回補或不再賣出，不見籌碼大幅鬆動。

外資的理性，還在全球股市震央——陸股，表現無遺。

2月3日，中國主管機關在大眾要求再延後開市的聲音中，堅持如期交易，人民銀行、財政部、銀保監會、證監會、外匯管理局等5大財經部門同時提出30項金融與信貸措施，全力提振人心，其中人民銀行更開展1.2兆元人民幣（約新台幣5.3兆元）的公開市場逆回購操作投放資金，以確保流動性供應充足。

大玩「你丟我撿」遊戲 外資連4日低接股票

然而這些利多政策，不被股市比重80％以上的韭菜們（中國散戶）接受，紛紛拋出持股，股市裡殺聲隆隆，但外資卻逆向操作，大膽危機入市，當日開盤15分鐘，深滬港通合計已經買超40億元人民幣，然後再一路挺進，終場買超199億元人民幣（滬港通150億元、深港通49億元），折合新台幣855億元左右，是過去幾年來單日難得一見的大手筆。

接著，外資在4、5、6日三天仍然大玩「你丟我撿」的遊戲，分別買超80億元、25億元、136億元人民幣，直至7日才稍做止歇。

與此同時，陸股也展開V型反彈，連續出現5根紅K。表現最強的創業板指數不但收復失土，還突破農曆年前的高點（如下圖一），深圳指數則回補2月3日的跳空缺口（下圖二），只有上證指數走勢相對落後（如下圖三）。

圖：同花順財經

在太平洋另一邊的美股，道瓊指數、那斯達克和S&P 500指數走勢更為強勁，並在微幅下跌後立刻回升，創下波段新高（如下圖四、五、六）。

這次外資買盤之所以有底氣，很大原因是全球的景氣領頭羊——美國經濟，尚未造成重大影響，目前武漢肺炎的確診病例僅有12名，其中已治癒的有3名（截至2月7日為止），另外有一名公民因病在武漢過世。

美國經濟成長率可能下修 但主因是「波音」不是「武漢」

事實上，波音飛機（Boeing）737 MAX停飛所造成的影響，還比武漢疫情衝擊為大。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在2月6日就表示，隨著波音危機對美國出口造成打擊，他預計對美國經濟「至少是50個基點（0.5個百分點）的影響」，也就是2020年GDP（經濟成長率）可能降至3％以下。

梅努欽認為，武漢疫情目前還沒有看到對供應鏈產生重大阻礙，但承認對全球經濟、美國可能會產生一些影響，只是「現在要判斷影響程度還太早」。

從個股來看，FAAMG概念股的蘋果、亞馬遜、微軟和Alphabet（Google母公司），股價都維持高檔或創下新高，絲毫不受疫情影響，僅有臉書表現較弱勢，亞馬遜商店的口罩甚至因疫情恐慌而售罄；至於超級軋空股特斯拉，2月4日還一度寫下968.99美元歷史高點，市值超過1700億美元，讓空頭徹底認輸投降。

圖：英為財情（Investing.com）

圖：英為財情（Investing.com）

圖：英為財情（Investing.com）

從台、陸、美近期反彈的走勢來看，利用武漢疫情最恐慌時勇敢低接的買盤，如外資，已經獲得危機入市的回報，而台股掛牌的台灣50（0050）也是典型的代表。台灣50在1月31日進行除息，每股配發2.9元現金，正好是台股重挫後的低點，如果投資人在除息前一日抄底買進，5天後就賺得填息利潤。

突發性或出乎意料的利空 主力多半會拉抬「逃命波」

很多人擔心股市重挫危機入市，容易因為接到掉下來的刀子而受傷，但針對「突發性」或「出乎意料」的利空、造成多數人措手不及，則可以有更積極的思惟。道理其實很簡單，因為「有比你還大咖或主力也跟著套牢，他們總會想方設法為自己解套」，而且由於這些人資金雄厚，不是一天、二天可以安全離場。

從台股歷史上，就可以找到兩個例子。像2004年總統大選，突然在3月19日收盤後、投票前一日發生兩顆子彈事件（民進黨候選人陳水扁遭槍擊），當時指數剛創下高點7135，後來因為這起事件造成政治鬥爭，投資人賣壓紛紛出籠，大盤一路重挫到最低6020點。

但很快地，在有心人拉抬面板股友達、奇美電（後來併入群創）的示範下，台股人氣重新聚集，再度回升到6196點，形成M形頭部後才「一潟千里」，至當年8月跌到最低5255點（如下圖七）。

圖：Goodinfo!台灣股市資訊網

2011年的日本福島核災也是類似情況，3月11日因大地震引起核電廠的設備毀壞、爐心熔毀、放射線外洩，造成自1986年蘇聯車諾比事故以來最嚴重的核能悲劇，當災情發生時，台股正準備收盤，第一時間獲得訊息的投資人迅速市價賣出，呈現殺尾盤走勢，終場下跌75點，收在8567點，但更多人是來不及出脫持股。

在福島核災之前，台股已經從最高9220點下跌了一段時間，當新聞震憾性畫面愈來愈多時，再次觸動市場的避險神經，不過這次指數最低只來到8050點就獲得支撐，並快速展開反彈行情，同樣拉出一波逃命波至9099點後，才一路跌到12月的最低點6609（如下圖八）。

圖：Goodinfo!台灣股市資訊網

這次武漢疫情會不會重演歷史走勢，目前還有待觀察，但有一點很明白，就是現在的資金環境寬鬆，各國央行態度鴿派，不是三一九槍擊事件或福島核災的時間背景，倘若疫情能盡快受到控制，在低利率壓力下，資金又會重新尋找高回報的金融商品。

2月營收和第一季財報公告 投資人逢低買的兩個時點

錯過危機入市的黃金時機，還有什麼機會可以逢低買股？有的，只要利用財務數字的公告時間，就能趁利空撿便宜，一是3月10日前公告的上市櫃公司2月份營收，另一個是5月中旬所發佈的第一季財報。

從中國衛健委每日所提出的武漢疫情數據來看，目前病毒還在持續肆虐，封城、封省消息不斷，這也讓許多台商不得不延後復工，像仁寶就傳出部份工廠延至2月17日，其他筆電代工廠也差不多情形，台泥、亞泥估計是17日。

鴻海的深圳廠區，則要等當地政府稽查工作完成，符合測量體溫、準備口罩、衛生消毒等管理要求後，才能開工；至於其他電子廠商雖然暫定10日或13日，但所發佈的重大訊息卻表示尚未收到通知，時間充滿變數；不過國巨的蘇州廠和東莞廠傳出獲得核准，其他昆山的台商也有不少順利復工。

如果要等到下旬時間才能陸續讓員工上線作業，加上春節長假，則2月有超過一半時間產能閒置，各家的營收數字恐怕比往年還要難看。而按照規定，上市櫃公司最晚要在3月10日公告2月營收，屆時只要股價出現失望性賣壓，並預期3月以後營收會因復工逐漸回升，將是逢低介入的好時機。

假設擔心疫情高燒不退，買股風險仍高，則第二個介入點就是第一季財報發佈日。

最近舉辦法說會的日月光和聯發科，分別估計第一季營收將季減少13-14％和7-15％，毛利率也會受到疫情影響而下滑，引起外資券商紛紛示警，聯發科就因為美銀證券對中國智慧型手機後市看法保守，出具報告下修獲利。

不過這兩家公司高層都對全年業績依舊樂觀看待，聯發科執行長蔡力行表示，武漢疫情雖然對現階段營運有一定挑戰，但受惠5G手機晶片放量成長，2020年仍會較去年成長。換句話說，第一季有可能是全年的低點。

「預期」是股市漲跌的關鍵 數據好壞要用「比較」去判定

值得注意的是，由於股價往往對基本面有領先性，因此可能在2月營收或第一季財報公告前提早修正，只要利空不跌，就意味著有特定買盤正在逢低承接。

最後還有一個數字可以關注，就是中國第一季GDP，按照時程，其初步核算數會在每季結束後的15日左右公布結果，近期有不少外資法人和機構開始下修預測值。

其中高盛認為可能從原先預測的5.6％大幅降至4％；而最悲觀的信評機構惠譽則表示，如果疫情在第二季才受到控制，第一季GDP將只剩3.2%，比去年第四季6%出現「腰斬」情況；不過惠譽也提及，只要中國政府加大寬鬆政策力道，下半年經濟將會出現明顯回升，全年GDP至少能夠順利「保5」。

雖然這些預測值都是基於中國尚未祭出刺激措施去計算的，但相信最終數據也不容太過樂觀，屆時公告後應該會對全球股市造成短暫影響，然後才逐漸回升。

股市走勢經常基於「相對論」而非「絕對論」，比方基本面分數從40分進步到59分，股價（指數）就會漲；分數從70分跌到61分，雖然比59分還高，但股價（指數）會跌，前者是因為市場預期分數將及格，後者是市場擔心快淪落至不及格，「預期」一直是影響漲跌很重要的因素，就看投資人能不能掌握箇中關鍵！

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