全台瘋口罩！這家手套廠憑什麼變年產1億片「口罩王」？

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文 / 張玉鉉

因武漢肺炎掀起口罩搶購潮，讓華新醫材集團迅速竄紅；從橡膠手套起家，進階到口罩市占三成，產量居全台前三大，它如何做到？

全台瘋口罩！

72歲的台灣口罩王鄭永柱最近很忙，除了隨時調度並盯緊自家工廠三班、二十四小時的口罩生產線進度，還得和經濟部開會討論口罩供需和全力配合徵用制度，又要處理國內外媒體的採訪邀約。

「此次武漢肺炎（我們）算是一舉成名，甚至連歐洲媒體都來採訪！」說這話的是華新醫材集團董事長、有「口罩達人」之稱的鄭永柱，「我永遠會記得，那天1000位民眾拿號碼牌在寒風中排隊的畫面；沒料到缺口罩的情況會那麼嚴重。」

時間回到1月底，彰化華新口罩觀光工廠外，排隊人龍長達約700公尺，甚至有民眾凌晨就來排隊，只為買一盒口罩。光1月29日，7小時便賣出7萬片口罩，民眾「瘋搶」畫面展露無遺。即使政府最新的徵用調度口罩新制上路，仍可見工廠外等待的人群；廠內，生產線上一片片口罩積極趕工，平均一天約能產出35萬片。

手套起家 SARS嗅商機

年收約6億元的華新，每年將多樣化的醫療產品，像是口罩、敷料等銷往20多個國家，其中口罩年產逾1億片、貢獻集團三分之一營收，產量居全台前3大，是這次政府徵收口罩的指標供應大廠，台灣口罩王當之無愧；更是許多發明與創新比賽的常勝軍，廠房遍及台灣、中國、泰國3地。

46年前，華新醫材以醫療用的橡膠手套起家。「我讀國際貿易，畢業後到一家醫材出口貿易公司工作；剛好負責手套，因此有了初步認識。」鄭永柱回憶，他發現當時國內並無太多廠商，嗅到商機後便與兩位弟弟攜手創業。

適逢愛滋病流行，搶手套情況有如現在口罩搶購潮，讓華新如搭上雲霄飛車般迅速向上爬，「當時算是國內第5家成立的手套工廠，但其他家都是做家用手套，幾乎沒有以醫療用的專用手套為主。」

但隨愈來愈多手套供應商加入，供過於求導致手套價格下跌，市場崩盤、訂單取消，國外呆帳曾高達百萬美元；埋下日後鄭永柱決定開始生產口罩的遠因。

2003年SARS期間，鄭永柱曾被隔離一星期，「當時每天戴口罩，才發覺口罩雖製程簡單，但關鍵時期卻可以起大作用，保護健康與生命。」其實，過去鄭永柱曾婉拒朋友合作生產口罩邀約，直至SARS才改變想法。「當時我想說已經在做手套，不需要傷其他腦筋；但後來發覺口罩更重要，大家會搶購，才下定決心開始生產口罩。」

只不過當時口罩廠商已相當多，約有10家；SARS過後更一口氣增至4、50家。且口罩生產技術門檻不高，僅需將專業機器、原料、人工備齊即可開始生產。因此，要突圍出一條活路並不容易。

「在數量上可能贏不過別人，所以就要求變。運用創新與差異性才能在激烈的市場競爭中存活下去，不容易被取代，且提供給消費者更好品質的口罩才有意義。」從手套跨足至口罩，鄭永柱坦言技術與通路都不是問題，關鍵在能否在眾多業者中脫穎而出。於是，他從一般的平面口罩開始，到現在研發出數十種不同功能的口罩。

目前華新約有110位員工，光是口罩研發團隊就有6位，平均一年研發2種新功能的口罩。

很難想像這位台灣口罩王，甚至竟把看似不起眼的口罩研發出45項專利，以前年獲台灣精品獎的氣密式鑽石型防護口罩來說，其密合度優於一般N95口罩；也能避免鏡片起霧，具有4項多國專利技術。其旗下特殊的功能型口罩，在台市占率達3成。「像是氣密型口罩，運用2片小塊不織布，解決半世紀來口罩存在的問題：減少2側氣體進入量。從原本進入氣體約30％，降低至10％。也附上固定片，讓戴口罩耳朵會痛的痛點迎刃而解。」

積極研發 口罩種類多元

此外，他更在一四年設立全球首座口罩觀光工廠。「其實當時是因為政府推動觀光工廠，我就想說把之前留下來的廠房轉型；同時利用觀光工廠第一線了解客戶需求，讓民眾試用、給予回饋，藉此打開知名度，做出獨特性。」以往華新客戶主要以B2B為主，像是電商、零售商等，但在觀光工廠帶動下開啟B2C的市場。

現階段，華新主要客戶有國內經銷商、藥妝店、網路銷售以及國外客戶。相較於同業最大優勢便是創新能力，從一般的平面口罩、防空汙口罩，到運動型、氣密型，甚至是具有隱藏縫隙，配戴時能喝飲料、方便執勤人員吹口哨的吸食型口罩，都出自華新之手。

「未來會持續研發不同類型口罩，同時加速去年落成的新廠興建，增加產能。不一定要做到第一，但要做到全世界獨一無二。」鄭永柱這樣期許。

但追求創新不是沒有代價。他不諱言，華新產出的口罩平均成本較其他業者高約一倍，「如何提升功能型口罩生產速度、有效降低成本，將是華新的挑戰。」

不只如此，這波口罩搶購潮迅速竄紅的浪潮後，這位台灣口罩王如何繼續保有銷量，並持續透過研發在新產品、新市場都有所斬獲，把「機會財」轉化成長久競爭力，同樣是他下階段要面對的課題。

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