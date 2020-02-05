親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

全台瘋口罩！這家手套廠憑什麼變年產1億片「口罩王」？

2020-02-05 14:02今周刊

分享

文 / 張玉鉉

因武漢肺炎掀起口罩搶購潮，讓華新醫材集團迅速竄紅；從橡膠手套起家，進階到口罩市占三成，產量居全台前三大，它如何做到？

全台瘋口罩！

72歲的台灣口罩王鄭永柱最近很忙，除了隨時調度並盯緊自家工廠三班、二十四小時的口罩生產線進度，還得和經濟部開會討論口罩供需和全力配合徵用制度，又要處理國內外媒體的採訪邀約。

「此次武漢肺炎（我們）算是一舉成名，甚至連歐洲媒體都來採訪！」說這話的是華新醫材集團董事長、有「口罩達人」之稱的鄭永柱，「我永遠會記得，那天1000位民眾拿號碼牌在寒風中排隊的畫面；沒料到缺口罩的情況會那麼嚴重。」

時間回到1月底，彰化華新口罩觀光工廠外，排隊人龍長達約700公尺，甚至有民眾凌晨就來排隊，只為買一盒口罩。光1月29日，7小時便賣出7萬片口罩，民眾「瘋搶」畫面展露無遺。即使政府最新的徵用調度口罩新制上路，仍可見工廠外等待的人群；廠內，生產線上一片片口罩積極趕工，平均一天約能產出35萬片。

手套起家 SARS嗅商機

年收約6億元的華新，每年將多樣化的醫療產品，像是口罩、敷料等銷往20多個國家，其中口罩年產逾1億片、貢獻集團三分之一營收，產量居全台前3大，是這次政府徵收口罩的指標供應大廠，台灣口罩王當之無愧；更是許多發明與創新比賽的常勝軍，廠房遍及台灣、中國、泰國3地。

46年前，華新醫材以醫療用的橡膠手套起家。「我讀國際貿易，畢業後到一家醫材出口貿易公司工作；剛好負責手套，因此有了初步認識。」鄭永柱回憶，他發現當時國內並無太多廠商，嗅到商機後便與兩位弟弟攜手創業。

適逢愛滋病流行，搶手套情況有如現在口罩搶購潮，讓華新如搭上雲霄飛車般迅速向上爬，「當時算是國內第5家成立的手套工廠，但其他家都是做家用手套，幾乎沒有以醫療用的專用手套為主。」

但隨愈來愈多手套供應商加入，供過於求導致手套價格下跌，市場崩盤、訂單取消，國外呆帳曾高達百萬美元；埋下日後鄭永柱決定開始生產口罩的遠因。

2003年SARS期間，鄭永柱曾被隔離一星期，「當時每天戴口罩，才發覺口罩雖製程簡單，但關鍵時期卻可以起大作用，保護健康與生命。」其實，過去鄭永柱曾婉拒朋友合作生產口罩邀約，直至SARS才改變想法。「當時我想說已經在做手套，不需要傷其他腦筋；但後來發覺口罩更重要，大家會搶購，才下定決心開始生產口罩。」

只不過當時口罩廠商已相當多，約有10家；SARS過後更一口氣增至4、50家。且口罩生產技術門檻不高，僅需將專業機器、原料、人工備齊即可開始生產。因此，要突圍出一條活路並不容易。

「在數量上可能贏不過別人，所以就要求變。運用創新與差異性才能在激烈的市場競爭中存活下去，不容易被取代，且提供給消費者更好品質的口罩才有意義。」從手套跨足至口罩，鄭永柱坦言技術與通路都不是問題，關鍵在能否在眾多業者中脫穎而出。於是，他從一般的平面口罩開始，到現在研發出數十種不同功能的口罩。

目前華新約有110位員工，光是口罩研發團隊就有6位，平均一年研發2種新功能的口罩。

很難想像這位台灣口罩王，甚至竟把看似不起眼的口罩研發出45項專利，以前年獲台灣精品獎的氣密式鑽石型防護口罩來說，其密合度優於一般N95口罩；也能避免鏡片起霧，具有4項多國專利技術。其旗下特殊的功能型口罩，在台市占率達3成。「像是氣密型口罩，運用2片小塊不織布，解決半世紀來口罩存在的問題：減少2側氣體進入量。從原本進入氣體約30％，降低至10％。也附上固定片，讓戴口罩耳朵會痛的痛點迎刃而解。」

積極研發 口罩種類多元

此外，他更在一四年設立全球首座口罩觀光工廠。「其實當時是因為政府推動觀光工廠，我就想說把之前留下來的廠房轉型；同時利用觀光工廠第一線了解客戶需求，讓民眾試用、給予回饋，藉此打開知名度，做出獨特性。」以往華新客戶主要以B2B為主，像是電商、零售商等，但在觀光工廠帶動下開啟B2C的市場。

現階段，華新主要客戶有國內經銷商、藥妝店、網路銷售以及國外客戶。相較於同業最大優勢便是創新能力，從一般的平面口罩、防空汙口罩，到運動型、氣密型，甚至是具有隱藏縫隙，配戴時能喝飲料、方便執勤人員吹口哨的吸食型口罩，都出自華新之手。

「未來會持續研發不同類型口罩，同時加速去年落成的新廠興建，增加產能。不一定要做到第一，但要做到全世界獨一無二。」鄭永柱這樣期許。

但追求創新不是沒有代價。他不諱言，華新產出的口罩平均成本較其他業者高約一倍，「如何提升功能型口罩生產速度、有效降低成本，將是華新的挑戰。」

不只如此，這波口罩搶購潮迅速竄紅的浪潮後，這位台灣口罩王如何繼續保有銷量，並持續透過研發在新產品、新市場都有所斬獲，把「機會財」轉化成長久競爭力，同樣是他下階段要面對的課題。

分享

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1207期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

為何台股下殺他們超興奮？ 3位投資達人教你啥叫「遇到倒楣事的好股」

2020-02-05 14:04

封城！停工！當中國被按下暫停鍵 「武漢肺炎」經濟衝擊全解析

2020-02-05 14:04

若染武肺你的醫療險有理賠？又該留意哪些事？

2020-02-05 09:38

「防疫照顧假」給薪嗎？誰可以請？一次幫您解答

2020-02-05 09:33

捷運環狀線推升新店房市 「永和土地公」重金搶進 他們看到什麼機會？

2020-02-05 14:00

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

小心流感要你命！全球致死65萬人 大家卻只注意武肺？原因恐是這個

2020-02-04 09:37

武肺該逃命或逢低抄底？ SARS危機入市報酬率竟高達11.5倍

2020-02-03 09:59

當年SARS買房賺翻了 專家解讀：趁武漢肺炎入市能發「災難財」？

2020-01-31 12:00

台股會跌多久？ 謝金河：未來幾天大家須在「3件事」中交戰

2020-01-31 11:22

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:40

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:39

從跆拳道高手變餐飲股王 40年前教練1句話讓他打造出瓦城傳奇

2020-01-30 12:38

董事長真有才！他是大金空調廣告男主角 書法繪畫難不倒、還會變魔術

2020-01-30 12:36

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:07

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:00

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00

非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:18

年終獎金該怎麼用？專家曝高CP值保險規劃3重點

2020-01-22 10:58

「遇到事情 只有去面對」 媽媽一句話讓賈靜雯熬過父喪、母癌、離婚

2020-01-21 12:46

「獨立」英國最流行的關鍵字！ 「哈利梅根脫英」能否一本萬利?

2020-01-21 12:46

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:20

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

申購熱潮過後》和潤衝百億營收 再闢「五大戰線」搶市

2020-01-15 13:10

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

美伊兩年間爆發多次衝突 回顧3筆讓兩國瀕臨開戰的「舊帳」

2020-01-13 09:41

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07
看更多

熱門文章

台股會跌多久？ 謝金河：未來幾天大家須在「3件事」中交戰

2020-01-31 11:22

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:40

小心流感要你命！全球致死65萬人 大家卻只注意武肺？原因恐是這個

2020-02-04 09:37

當年SARS買房賺翻了 專家解讀：趁武漢肺炎入市能發「災難財」？

2020-01-31 12:00

好市多圈粉祕訣 亞太區總裁張嗣漢這麼說

2020-02-03 09:31

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:07

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:00

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00

我是啤酒不是病毒 意外被武漢肺炎波及的可樂娜

2020-02-03 15:14

華為浴火新生 改寫「中國威脅論」？

2020-01-30 08:49

躲不掉又難啟齒 藍綠眼前的「中國難題」

2020-01-30 08:49

武肺該逃命或逢低抄底？ SARS危機入市報酬率竟高達11.5倍

2020-02-03 09:59

當台獨變成一種「潮」

2020-01-30 08:49

從跆拳道高手變餐飲股王 40年前教練1句話讓他打造出瓦城傳奇

2020-01-30 12:38

人潮「淹沒」威尼斯 浪漫水都變調

2020-02-04 10:47

環島50次達人告訴你 單車環島哪裡最珍貴？

2020-01-27 09:15

網路黑洞大學生也難逃 研究：過度上網學習動機與技能都變差

2020-01-31 08:52

董事長真有才！他是大金空調廣告男主角 書法繪畫難不倒、還會變魔術

2020-01-30 12:36

「防疫照顧假」給薪嗎？誰可以請？一次幫您解答

2020-02-05 09:33

請問總統女士 台灣怎麼走？

2020-02-05 11:19

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:39

爆曾一度想放棄周董 昆凌：對感情有某種不安全感

2020-02-04 15:39

蘇花改通車 最美公路大變身

2020-02-05 11:19

5G大爆發 台股黃金年代來了

2020-02-05 11:19

首度強勢登台 2020年北美館 【布列松在中國1948-49｜58】 未上場先轟動

2020-01-09 15:26

星宇不打價格戰 怎麼殺出雙雄割據局面？

2020-01-22 12:02

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

打火哥的烈焰求生課：發現火災後要做的第一件事

2020-01-30 16:04

數以「兆」計的微生物以我們的身體為家……

2020-01-30 11:08

132國家研究發現 人生最低潮落在47歲

2020-01-22 11:45

大選已落幕 人民已做主？

2020-01-30 08:49

飲用水加氯消毒再引疑慮 美科學家發現可能產生劇毒副產物

2020-01-31 15:34

Uber創辦人投身「幽靈廚房」

2020-02-05 09:48

義大利作曲家魯多維柯．艾奧迪 等待寂靜 以最抒情的姿態

2020-02-02 10:30

訪客成災煞風景 過度旅遊淪世界新公害

2020-02-04 10:47

最後的奴隸船 一去不回的旅程

2020-02-05 11:20

全台瘋口罩！這家手套廠憑什麼變年產1億片「口罩王」？

2020-02-05 14:02

為何台股下殺他們超興奮？ 3位投資達人教你啥叫「遇到倒楣事的好股」

2020-02-05 14:04

死亡教我的事

2020-01-30 16:04

封城！停工！當中國被按下暫停鍵 「武漢肺炎」經濟衝擊全解析

2020-02-05 14:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top