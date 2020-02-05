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「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

為何台股下殺他們超興奮？ 3位投資達人教你啥叫「遇到倒楣事的好股」

2020-02-05 14:04今周刊

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撰文‧呂玨陞、林心怡

農曆年後，台股開盤首日受到武漢肺炎疫情影響，加權指數開低再殺，盤中一度跌逾700點，當日收盤下挫697點，創下台股史上單日最大跌點，跌幅超過5.7％，比起開盤前市場普遍預估台股跌幅3到4％，差異不算小，「恐慌氣氛的確比想像中嚴重。」法人普遍感嘆。

畢竟，從電子科技到傳統產業，幾乎都受疫情牽連，其中又以被迫停工及主動減工的電子製造業首當其衝，成為重災區。元大投顧報告指出，武漢肺炎潛伏期約14日，若以年節返鄉時間推估，病例高發期將落於2月上旬，群聚感染的情形能否控制，2月10日中國製造業復工狀況將是重要指標。

尤其，今年上半年有iPhone SE2及非蘋陣營的智慧型手機準備推出，最糟糕的情形是，一旦中國相關業者復工延期，存貨水位偏低，就會影響整體的電子零組件供應鏈，甚至可能推遲手機的推出時程，這讓台股市場中原本認定的夯題材，一夕之間打上大大的問號。

不過，如果暫時把目光從「追隨題材」的雷達螢幕中移開，這樣的大跌，對價值型投資人來說，卻是絕佳的進場時機。

奉行「別人恐懼我貪婪」投資哲學的這群價值投資好手，此時反而更加興奮，一場黑天鵝似的武漢疫情，在他們眼中，正是尋找「好公司遇到倒楣事」個股的好時機。

價值投資達人華倫老師就在台股大跌之際，掛單中華食、大統益，而他心目中的觀察名單還包括崑鼎、大地－KY。此外，雪球股投資達人溫國信同樣也將大統益、崑鼎及裕融放在觀察名單，他認為，這些值得長期持有的個股原本如果買不下手，當有人不理性殺低，就可以考慮進場。

而存股贏家、有不敗教主之稱的陳重銘更直言，在台股大跌近700點的那天，他反而出手買進兆豐金和中壽，但都只有小買試水溫；他的盤算是，如果疫情繼續導致股價下挫，再持續逢低加碼，至於長線持有台積電，他則準備在股價300元以下，逢低分批進場。

趁大跌撿便宜

不讓黑天鵝影響投資紀律

不過，陳重銘認為，現階段還是先求穩再求好，所以關注重點還是獲利成長、股利穩定、受疫情影響較小的公司。例如兆豐金，陳重銘就計畫在30元以下持續買進，他分析，兆豐金屬於官股金控，過去平均殖利率約5到6％，非常穩定，除了可以安穩領股利，有高殖利率護身，也是政府優先護盤的標的，而且疫情對金融股的影響較小。

而中壽2019年自結獲利135.98億元，創歷史新高，較18年成長34％，每股稅後純益為3.2元，ROE（股東權益報酬率）達12.6％；雖然中壽19年沒有發放股利，股價因而大幅修正，但隨著去年全球股市上漲，未實現虧損也都沖回，獲利又創歷史新高，20年配息的機率很高，因此陳重銘才打算趁股災時慢慢買進。

鎖定落難龍頭股

便宜8折、殖利率4％以上分批買

價值投資達人股海老牛回顧新春開紅盤當天，「忍住交易衝動，當天沒有買進，也沒有賣股。」但經過一日沉澱後，新春第2個交易日，「我就出手了！」

他表示，前一天股價跌幅超過預期，鎖定的標的甚至在開紅盤當日跌停，跌幅超過預期的情況下，「回彈的空間會更大。」他瞄準具備基本面護城河的個股，包括19年營收、前3季獲利創新高，有殖利率保護，對股海老牛來說，這類個股的股價下檔空間小、上檔空間廣闊，就是適合危機入市的機會。

股海老牛首先鎖定大型龍頭股，他分析，如果目前股價是相對於去年高點的8折至9折，加上有4％以上現金殖利率，這樣落難的龍頭股，可以趁此時進場撿便宜。一方面因為在股價低檔時，殖利率相對提高，另一方面又有獲利支撐，長期持有，獲利表現很難不佳，例如台塑4寶等傳產龍頭股，尤其台化，長期獲利不會太差，可以趁機撿便宜。

另一方面，股海老牛注意到開盤首日，約有3成「KY股」跌停，他分析，許多工廠或是市場在中國的KY股受到的影響甚大。反過來說，工廠不在中國的企業很可能會受惠於轉單效應，例如東協概念股的豐泰、聚陽等。

這類型受惠於企業轉單效應，或是銷售市場非以中國為主，就可以用相對的本益比來做篩選基礎。例如，豐泰本益比目前約20倍，比起之前高點超過25倍，企業獲利又沒有減少的情況下，現在確實是適合進場的時間點。

面對這種黑天鵝式的恐慌性大跌，股海老牛將手上籌碼分成3份，第一份進場後，若再繼續跌，考慮獲利的空間可能更大，還會用第二份資金繼續加碼。最後一份則會在股價止跌回穩、確認趨勢向上時，再出手加碼，進可攻退可守，也不會有資金重押在價格低檔的沉重壓力。

大盤拉回10％當指標

ROE、自由現金流控管風險

價值投資達人雷浩斯也有「伺機撿便宜」的興奮感，雖然他尚未積極介入，但認為大盤從高點拉回10％至20％之間，可以留意分批布局的時點。在操作策略上，會選擇「買在本益比低於歷史均值、現金殖利率高於6％」、具備大者恆大特質的產業龍頭股，並且特別著重符合近三年ROE在20％以上、自由現金流為正的公司，以控制投資風險。

目前他的觀察名單包括廣隆、宜鼎、政伸、西柏等，至於看好的台積電，則是跌到他心目中的理想價位，也就是300元、甚至靠近280元，才會考慮積極分批布局。

儘管台股大跌是長線投資者的拉回買點，波段操作的投資者仍然可以關注部分不受影響，甚至可以在這一波疫情中受惠的個股或產業，成為萬綠叢中一點紅、逆勢成長的強勢股。

生技、宅經濟概念成避風港

波段操作應緊盯疫情發展

首先，除了口罩、清潔用品等最直接受惠的防疫族群如花仙子、毛寶等，在一月30日開盤日馬上漲停鎖死；即便如此，股海老牛認為，沒有買到也不要追高，沒有基本面的支撐，容易跌下神壇，2月4日的花仙子跌停，就是市場即時反應過熱的評價。

兆豐投顧董事長李秀利則表示，部分具有實質業績的生技醫療股，本益比相對不高，容易成為盤勢修正時期的「資金避風港」。

其中，因應武漢肺炎疫情，防疫概念題材正熱，相關生產疫苗的企業如國光生、高端疫苗、生產耳溫槍的豪展都成為市場上競逐的目標，行情跟著水漲船高，若疫情升溫，這類個股的題材性有望延續，但仍須留意股價與基本面的落差。

此外，疫情導致出門的人數減少，進而延伸出的「宅經濟活動」相關概念股，也被投資人重視。宏遠投顧研究部副總陳冠升認為，相關電商營收有望衝高，宅經濟延伸出來相關的遊戲概念股也有一併受惠的機會，許多遊戲公司吸引資金進入，甚至成為這波大跌下，少數還能逆勢上揚的電子族群。

不過，無論是價值型投資者趁機撿便宜，或波段操作者「衝一波」防疫、宅經濟概念題材，「持續觀察疫情的嚴重程度」，都是現階段股市贏家們普遍的共識。雖然兩派作法有所不同，但「融資清洗狀況、績優龍頭股是否止跌、國安基金動態、陸股能否止穩、疫情是否受到控制等」，這幾項指標，都是這些專家近期內密切觀察的重點。

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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