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「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

封城！停工！當中國被按下暫停鍵 「武漢肺炎」經濟衝擊全解析

2020-02-05 14:04今周刊

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文 / 今周刊編輯團隊

城，真的被封了。

「這感覺，就像在電影裡……。」王舍（化名）是某中國官方媒體的記者，封城令下達的幾天前，他正好來到中國湖北省武漢市。

1月23日凌晨2點，武漢肺炎疫情傳出首例後的第47天，武漢市政府宣布當日10點全市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停營運，機場、火車站等「離漢通道」暫時關閉，並且，「市民無特殊原因，不得離開武漢」。

在當地服務的社工小晶（化名）向今周刊描述，超市裡排隊採買物資的人龍頗長，儘管還算有秩序，但民眾眼神中多少都透露出恐慌。

封城，不只是封住一座城而已。

停工，台商的噩夢

料進不來 貨也出不去

今周刊記者詢問多家在武漢設廠的台商，他們大多表示，上游材料供應商若是在武漢，就算是其他地區的業者，原料供應也可能會出問題。另一方面，「就算產品能運進去，但客戶若無法開工，就會形成許多貨物囤積。」業者也憂慮，即使廠區不在武漢，也存在「民工能不能回來」的問題。

武漢市為中國鐵路運輸的最大樞紐，2017年鐵路客運量1.8億人次，居全中國之冠；這裡也被稱為中國的「高鐵之心」，由此出發可直達所有布建高鐵之處。如今，樞紐阻斷，人、貨斷流，「這是整個中國科技產業都在擔心的問題。」業者強調，第1季的影響還不算太大，但3月以後到第2季，通常會有一波科技新品出貨，「若是停工時間過長，就可能會影響到第2季。」

防疫，中國慢半拍

資訊不透明 民間企業只能自救

「早期階段的資訊堵塞和不透明，是一個重大失誤。」長期研究中國國家治理模式與社會組織、現任美國史丹佛大學社會學系教授的周雪光表示，儘管造成疫情蔓延的細部原因仍待後續釐清，但至少就目前發展來看，「資訊不透明」與「決策的延遲」，兩者造成的後果相當嚴重。

如果對比於武漢當地台商的快速反應，更能凸顯中國當局的輕慢與遲鈍。以在武漢設有廠區的國內水泥大廠亞泥為例，早在首位病例出現的去年12月間，儘管媒體尚未關注，官方全無相關表態，公司卻在當時就緊急召開會議，立刻啟動防疫標準作業流程。

亞泥當地主管表示，「公司在12月就開始準備口罩、酒精、額溫槍等用品，每日盤點庫存量，甚至當時就要求體溫超過37.3度的員工不得入廠。」

相較之下，中國官方則是到了1月20日，國家主席習近平宣示「堅決抑制疫情蔓延」後，防疫動作才忽然醒了過來。然而，此時的防疫作戰，已經到了必須採取決絕手段的程度，隨著一道道封城、停工「軍令」下達，不只阻斷產業供應鏈，對中國消費、內需經濟更造成全面性的壓抑。而這層衝擊，更令市場如坐針氈。

消費，全面急凍中

三大行業7天損失逾兆元人民幣

在中國各地設有18座商場的藍天集團資深副總經理游添榮表示，雖然各商場將依當地政府規定，分別於2月3日到2月10日之間陸續復工，但公司內部預期，「人潮驟減將是必然，品牌櫃位的業績勢必相當冷清。」

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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