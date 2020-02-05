「防疫照顧假」給薪嗎？誰可以請？一次幫您解答

圖片來源：達志 分享 facebook 【撰文 蘇君薇／整理】

因應中國武漢肺炎疫情，各級學校延後開學，家中有小學以下孩童的家長可請「防疫照顧假」照顧孩子。不過，防疫照顧假是什麼？誰可以請？請假是否給薪？本文一次幫您解答。

●什麼是「防疫照顧假」？

勞動部表示，基於武漢肺炎防疫措施，中央流行疫情指揮中心決議，大專院校2月25日後開學、高中職（含）以下延後至2月25日開學，2月11日至2月24日期間，若需照顧12歲以下學童，父母其中一人可向雇主請「防疫照顧假」。

●防疫照顧假有誰適用？

勞動部說明，有鑑於12歲以下學童不宜獨自留在家中，特訂定「防疫照顧假」，提供家有12歲以下學童的家長多一個選擇。國、高中家長如有照顧需求，仍依照性別工作平等法或依勞動基準法規定辦理。

104人力銀行則指出，防疫照顧假適用於勞工，若是公務員，依行政院人事行政總處釋函，若學校停課有照顧子女需求者，可依請假規則以「家庭照顧假」辦理。

●防疫照顧假父母可以同時請嗎？

按照勞動部規定，為「父母其中一人」可請假，不過，若是父母雙方皆有協調好，可採父親先請7天、母親請7天的模式。

104人力銀行則說明，若父母皆申請請假，其中一方的雇主可以依曠職處置。

●防疫照顧假請假需要證明嗎？

勞動部表示，若雇主提出相關需求，勞工只要能出示戶口名簿，或是家中孩童屬於就學年齡的任何文件，都可作為證明。

●請防疫照顧假，雇主不准怎麼辦？

勞動部表示，勞工配合防疫照顧需求而未出勤，雇主不得視為曠工、強迫勞工以事假或扣發全勤獎金等不利處分。

雇主若扣發全勤獎金，將依違反勞基法22條工資未全額給付處罰；若強制勞工一定要請特休或事假，將依違反勞基法第38條或第43條規定處罰，處罰金額為新台幣2萬元至100萬元。

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●請防疫照顧假，雇主是否支薪？

104人力銀行總經理黃于純說明，防疫照顧假公司給薪，由各公司研議，同時，建議企業除了考慮是否給薪外，若員工的工作內容適合在家工作者也可善用「給薪」 的「在家工作」模式。

104人力銀行也提供一張假別對照表，說明防疫照顧假與事假、特休的差別。

事假：一般事假一年最多可請14天（含「家庭照顧假」），不支薪，會影響全勤及考績；家庭照顧假最多7天，不支薪，不影響全勤及考績。

防疫照顧假：最多14天（2月11日至2月24日），是否支薪依各公司而定，不影響全勤及考績。

特休：依勞工年資而定，最多30天，支薪，且不影響全勤及考績。

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