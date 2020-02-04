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小心流感要你命！全球致死65萬人 大家卻只注意武肺？原因恐是這個

2020-02-04 09:37今周刊

【文．劉煥彥】

從2019年冬天至2020上半年的這個流感季，至少已經在台灣造成56人死亡，在美國更導致上萬人死亡。為何大家反而對出現僅兩個月、截至昨（2）日24時全球總計362人死亡（台灣零死亡）的武漢肺炎更有感覺、反應更大？

圖取自shutterstock
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專家認為，流感每年都來，民眾對於政府及醫療機構每年這個時候的警告太熟悉了，「熟悉了就容易無感」，反而是從未聽過、源頭仍未知的神祕新興傳染病，更容易引起大家注意及焦慮。

我國衛生福利部疾病管制署提醒，流感與武漢肺炎的預防方法，都是勤洗手、戴口罩、避免出入人多地方，並建議流感高風險族群的銀髮族接種疫苗，「接種疫苗為預防流感最有效的方法」。

根據中國國家衛生健康委員會最新統計，截至本月2日24時，中國境內的武漢肺炎確診病例累計有17205例，死亡人數達361例。

若依照中國官方的通報數字，發生一個多月的武漢肺炎在中國境內的死亡人數，已經超越2002年底至2003上半年，SARS疫情在中國境內造成的349人死亡。

但同樣值得注意的是，這波流行性感冒在台灣及美國出現的確診數及死亡數，都遠高於目前武漢疫情的最新統計，外界注意力卻大多放在武漢肺炎上。

湖北武漢是這次肺炎重災區，中國國務院總理李克強上周親赴當地視察防疫作業。（圖片來...
湖北武漢是這次肺炎重災區，中國國務院總理李克強上周親赴當地視察防疫作業。（圖片來源：中國國務院官網）
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我國衛福部疾管署上周公告，截至1月25日大年初一當天，這波流感季（2019年10月1日起）累計確診病例有771例、其中56例死亡，且25日當周（1月19日至25日）就診人數達11萬人。

美國疾病管制中心（CDC）最新統計，同樣截至1月25日，CDC估計在這個流感季美國至少有1900萬人染病、18萬人住院，以及1萬人死亡。

截至台北時間3日中午，武漢肺炎在台灣確診病例有10例，在美國是11例，遠遠低於這波流感在台美兩地的確診人數，但過去幾周武漢肺炎的相關報導在兩國新聞報導幾乎是鋪天蓋地，流感卻沒有獲得這麼多公眾注意，這是怎麼回事？

從統計數字來看，若與武漢肺炎相比，大家更應該注意是致命力更強的流感。

我國衛福部疾管署最新統計，這波流感季的確診數及死亡數，都以65歲以上民眾的佔比最...
我國衛福部疾管署最新統計，這波流感季的確診數及死亡數，都以65歲以上民眾的佔比最高，並建議銀髮族接種流感疫苗。（圖片來源：疾管署官網）
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世界衛生組織（WHO）及美國CDC統計，若該年流感疫情嚴重，美國人一年死亡案例會超過6萬人；每年流感在全球造成500萬人重症，並且導致65萬人死亡。

美國知名醫學媒體網站「凱瑟衛生新聞」（Kaiser Health News）日前報導，范德比大學（Vanderbilt University）醫學中心預防醫學教授夏夫納（William Schaffner）醫師認為，如果一般美國人不在乎流感，或許是因為大家太習慣每年聽到流感預警，覺得流感不是什麼新鮮事。

反觀來自外國的知名傳染病，例如伊波拉病毒（Ebola）、茲卡病毒（Zika）或武漢肺炎，就很容易挑起大家的敏感神經。

他說：「熟悉就容易變成漠不關心，而因為（武漢肺炎）以前沒聽過，感覺神秘，又來自異國，這種冠狀病毒就會激起大家焦慮感。」

流感每年在美國死亡上萬人　全球致死65萬人

夏夫納也提到，由於對抗流感早就有疫苗，大家覺得可以自行決定是否接種疫苗，因此有接種疫苗這個選項，容易讓大家誤以為自己可以控制情況。

台美兩地的醫學主管機關或醫界異口同聲指出，對抗流感最佳解方就是打流感疫苗。

德州休士頓貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）分子病毒及微生物學教授Peter Hortez醫師指出，大多數死於流感的美國兒童，之前都沒有接種疫苗，「如果你擔心自己健康，就去打疫苗吧」。

疾管署：預防流感　最有效方法是打疫苗

我國疾管署在1月中公告也提到，這波流感季的國內相關病例中，高達99%未接種本季流感疫苗，且近八成有慢性病史；在截至1月18日的流感重症死亡病例43例，全部都沒有接種本季流感疫苗。

從疾管署最新統計可看出，台灣在這波流感季中，病例數以65歲以上民眾達327例，在總數771例之中佔比42%，是患病比例最高的年齡層；

同期流感死亡數，65歲以上族群也以32例，在死亡病例56例之中最高，佔比達57%。

因此疾管署在1月中聲明呼籲，「接種疫苗為預防流感最有效的方法，請符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種」。

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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