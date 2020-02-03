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SARS危機入市報酬率竟高達11.5倍 這次武漢肺炎該逃命或逢低抄底？

2020-02-03 09:59今周刊

【文．林成蔭】

「殺過頭了！」「太不理性！」論壇上網友驚呼不斷，春節期間國際市場因為「武漢肺炎」疫情擴大陸續回檔，投資人對於台股在初六(1月30日)開紅盤補跌已有心理準備，但最終台灣加權指數收在11421.74點，下跌696.97點，創下史上收盤第一大跌點，多檔指標股如鴻海、國巨重挫亮燈跌停，這大幅殺盤倒是大多數人始料未及。

圖／達志
圖／達志
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「武漢肺炎」正式名稱為「2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）」，確診病例數字還在增加中，吾等非防疫專家，只知道「武漢肺炎」的傳染率高於SARS數倍之多，但死亡率不到SARS的一半，並無法判斷疫情何時結束，未來如何發展，難以預料，股市長黑，爆出2762.23億元的巨量，這是金融海嘯以來第一大成交金額，外資大賣新台幣178億元，究竟該要逃命，還是可以「危機入市」？

「前事不忘，後事之師」，2003年SARS(嚴重急性呼吸道症候群)疫情曾經造成國際景氣蕭條，股市大幅下跌，「武漢肺炎」和SARS同屬冠狀病毒但特性有所不同，仍可以參考當年情境，推測未來可能變化，進而擬定投資策略。

首先，從疫情發展觀察，SARS於2002年11月16日在中國廣東順德爆發，隨即四處蔓延，又以中、港、台兩岸三地最為嚴重，「受感染人數」如附圖一，人數最多的中國是4月達到高峰，香港則是3月，台灣在5月，以總人數來說，4月應是當年最大的時候，死亡率高峰也是在4月。爾後，隨著各國政府策略生效，氣候溫度回升，SARS逐漸消聲匿跡。

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股市是重災區，如附圖二，台股由2003年1月24日最高點的5141點，跌到4月28日的4044點，跌幅達21.34%，短短三個月多頭變空頭，實在凶險；港股由1月15日的9892點跌到4月25日的最低8331點，跌幅15.78%；陸股當年以境內資金為主，和國際市場連動不大，4月底時有波段低點。

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合理推測，股市創新低和「受感染人數」或類似意義的「新確診人數」增加量、死亡率創新高有關。

「新確診人數」開始減少　是股市回升的重要指標

想像一個畫面，當投資人看著媒體上出現，確診人數創新高或患者死亡人數遽增的畫面，只會想賣股票，空手者觀望；然而，當確診和死亡人數走低，市場的賣壓開始減輕，長期投資的法人評估價值浮現進場，大膽的投資者抄底，2003年4~5月就在這樣的氛圍中築出底部。

所以，重要的觀察數據是「新確診人數」增加量是否開始減少，而關鍵時刻則是2月到3月初。

第一，中國為加強新型冠狀病毒疫情防控，延長2020年春節假期至2月2日，2月3日（周一）起正常上班，A股2月3日起正常開市交易，人員移動與股市開盤是個衝擊。

接下來，上海、江蘇省、浙江省、重慶、廣東省、福建省等地宣布假日延長至2020年2月9日，湖北省放假至2020年2月13日，復工後的疫情演變，加上武漢肺炎潛伏期長，「新確診人數」增加量有可能還會有劇烈變化。

時機難掌握，可確定的是各國政府的寬鬆貨幣政策將持續，所謂「萬般利空不敵寬鬆」，只要景氣沒有反轉，資金遲早回到股市，當訊號出現要進場，可採取分批承接，以全球股票型ETF如VT或著台灣50、台灣中小等包含範圍較廣的指數型ETF，著手建立基本部位。

保守的投資者可以選擇高股息的ETF，值得留意的是，各家高股息ETF各有特色，因標的指數不同，成分股也不盡相同。

如附圖三，從各ETF的前五大成分股觀察，近期大熱門的高股息ETF(0056)包含華新科、國巨等波動較大的科技股，而台灣高股息低波動ETF基金(00713)只有大聯大一檔走勢穩健的電子通路股，臺灣低波動股利精選30基金(00701)則只有中華電信，臺灣優質高息(00730)、富時高息低波(00731)前五大持股沒有電子股。

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其差別在於，波動大在向上趨勢常不只賺到股息，還可賺到差價，下跌時，當然也有風險；低波動則是以賺取股息為主。

其次，筆者先前提到的生技醫療族群，在這次股災中防疫概念股如口罩、清潔用品企業股價一飛衝天。不過，由歷史經驗顯示，畢竟疫情可能幾個月後就會消失，長線還是要看業績，可多留意不受景氣影響的醫療器材如體溫計、血糖試紙、血糖機、原料藥等公司長期追蹤。

電子股如台積電、大立光或專精雲端服務的緯穎，都是眾所周知的好公司，可是並不便宜，這次在兵荒馬亂之際，可能會出現「比較合理」的價位，而較積極的投資者可以選擇宅經濟如電玩企業，傳出漲價聲浪的被動元件、記憶體等群族亦可逢低布局。

「好公司遇到壞時機」　危機入市報酬率高

這次股災最大的受害者是觀光、餐飲、零售、航空等，惟仔細思索，「武漢肺炎」是意外事件，企業股價重挫並不是競爭力出問題，對長線投資者來說，這段期間是個精挑細選的好機會。

附圖四為飯店類股獲利王晶華酒店，還原權值的月K線圖，2003年SARS橫行時曾出現上市最低價，這是明顯的「好公司遇到壞時機」，如果危機入市，持有到2011年，報酬率高達11.5倍！

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這次疫情可能干擾一段時間，更可能的是民眾消費習性的改變，將有一段時間減少出入公共場所或國內外旅遊，對業者的確是一大挑戰，業績下滑可以預期。

不過，對著重在價值投資的人來說，也許是絕佳的進場點，產業龍頭除晶華酒店之外，雄獅、鳳凰、瓦城、漢來美食、六角、好樂迪等，短期觀望，長期「別人恐懼時，我貪婪」，可列表追蹤！

另外，各大品牌廠將更強力要求合作夥伴分散生產基地，台商回流的趨勢更加確定，資產營建、系統整合業者值得期待；倒是代工大廠如鴻海、和碩中國產能超過七成，仁寶六成、英業達、廣達也逾五成，如何分散生產基地是個挑戰，股價弱勢，其來有自。

其他變數不可輕忽，美中第一階段貿易協議內容列有：如果美國或中國認為對方背信棄義，則其中一方可以發出書面通知並退出交易，未來疫情如果惡化，中方無法達成如2000億美元採購需求，會否又有爭端，而美商務部長取消2月的訪中行程，第二次貿易協議何時開始，亦是可能變數。

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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