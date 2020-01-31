當年SARS買房賺翻了 專家解讀：趁武漢肺炎入市能發「災難財」？

黃健誠攝 分享 facebook 【撰文 黃健誠】

能再次危機入市嗎？武漢肺炎疫情看似來勢洶洶，全國從企業到各政府機關無不繃緊神經全面備戰，讓民眾不禁回想起17年前SARS的景況是否重現。當時，房地產市場傳出不少人「危機入市」買房買在最低點，後來幾年房市一路飆漲，有買到的人全都「發大財」，就算在多年後，還是有不少人感嘆「要是當時買下一戶，現在就是大富翁了」。

「危機入市」發大財？ 專家：房市在SARS疫情慘淡有其時空背景

不過，面對這次疫情，房市專家對於房地產危機入市想法紛紛給予保留態度。屋比房屋總監陳傑鳴提到，2003年3月台灣爆發SARS疫情時的時空背景，當時房市歷經1995年台海危機、1998年亞洲金融風暴、2000年全球網路泡沫等事件，成為長達10年的低潮期，當時碰上SARS疫情傳出死亡病例並迅速蔓延，造成相當大的社會恐慌，不少民眾根本不敢出門，導致消費市場低迷，連帶也影響房地產市場，不少銷售案場人氣掛零，甚至還有建案受疫情衝擊而撤場。

但當時，房市低迷現象也僅在短線交易上表現清淡，從數字上來看，房價僅從2003年第一季跌到第二季，因疫情在同年7月告終，房價恰巧從此時開始走揚，且第二季房價跌幅都不到5%，2003年買賣移轉棟數為34.9萬棟，甚至比2002年32萬棟還多，可見疫情對房市的影響其實有限。

陳傑鳴提到，後來政府推出多項刺激房市買氣的政策，如土增稅減半、釋出數千億優惠房貸額度、外資可成立資產公司收購台灣不良債權後，從2004年到2007年買賣移轉棟數都高達40萬棟以上，可說是從SARS疫情後迎來台灣房市大多頭時期。

疫情短期內恐影響消費買氣 專家解析：大幅影響房市機會不大

陳傑鳴說，如果民眾在SARS疫情最嚴重的2003年第二季剛好買進房產，持有3年的房價平均漲幅高達40%、甚至持有5年更高達65%，還有不少精華區的房子漲幅超過一倍，因此SARS疫情後房市大多頭時期，常讓人聯想到是SARS疫情讓台灣房市大跌。

住商不動產企研室經理徐佳馨也認為，當年在政府大推救市政策後，央行連連降息，為房地產注入強心針，促使資金大幅轉入房地產讓房價「一去不回頭」，說到底都跟政府救市有關，因此現在天災人禍都難以複製當時情境。而現在房價、稅制與資訊透明度都與當時不可同日而語，想要大發災難財，並不容易。

陳傑鳴提醒等著「危機入市」的民眾，當前的武漢肺炎疫情尚未在台灣大規模擴散，顯見政府防疫有成，若與2003年的SARS疫情作對比，短期內的確可能影響民間消費與房市買氣，可能會有屋主與建商對於價格的堅持會放軟一點，但以長線來看大幅影響房市的機會並不大。

另外，房市資訊已比17年前更加透明，如果想買房的民眾就算因為疫情不能出門，也可利用網路上的房屋比價平台、或是房仲業者推出的線上看屋服務掌握最新價格資訊，才有買到最低點的可能。

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