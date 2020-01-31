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台股會跌多久？ 謝金河：未來幾天大家須在「3件事」中交戰

2020-01-31 11:22今周刊

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【撰文 謝金河】

投資者在無知，貪婪與恐懼中掙扎！

台股1月30日大跌696.97點，跌幅達5.75%，號稱史上最大跌點，這是股市投資人最擔心遇到的事，但現在就在眼前。就像岸邊的釣客，希望能釣上大魚，沒想到大浪打過來，最慘可能被捲進海裡沒頂，輕者被大浪打退好幾步，但大家更期待的是大浪退去後的風平浪靜。投資市場，大家都不能逃避的三個考驗：無知，貪婪與恐懼的天人交戰。

台股30日大跌，但有32檔漲停鎖死，在興櫃市場，也有一家生產口罩的敏成（4431）開盤大漲74.18%，被暫停交易。另一家生產清潔用品的清靜海（7516），一開盤大漲86.44%，九點十九分就宣告暫停交易。這是市場貪婪的資金在尋找出口，像清靜海過去七年虧五年，去年上半年EPS是負1.41元，股價居然從12.1元衝到33.49元，這可以看出，股市大跌，市場投機氣氛仍重，這是貪婪的極致。其實賣口罩的公司賺不了大錢，股價大漲的生技公司也都跟這次疫情沒有太大關連，但投資人仍到處碰運氣。

二是30日台股成交量2758.36億元，這是史上名列前幾名的大量，30日外資賣超177.97億元、投信賣超27.78億元、自營商賣超58.12億元，三大法人賣超並不特別嚴重，30日的大量學問很大，值得用心解讀，因為利空那麼大，誰供應籌碼？而這些籌碼又被誰接走？這是恐懼與貪婪的拔河。

三是我們都面對無知的恐懼，因為這場疫情如何演變下去？沒有人能提供確切的答案，投資市場最害怕不確定因素。像中國股市延遲到2月3日恢復交易，這更加折騰全球股市，受害最慘烈的是香港股市成了A股提款機，跌勢不止，也影響台股。台股30日大跌，其實是反映春節年假休市太長的能量宣洩。小英政府若想台灣與國際金融市場接軌，台灣能在財富管理分一杯羮，股市休市機制得重新檢討。

台股會跌多久？沒有標準答案，但這次跟Sars不同的是，上次Sars來襲，股市在低檔，這回在高檔，未來幾天，大家仍必須在無知，貪婪與恐懼中交戰！

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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