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董事長真有才！他是大金空調廣告男主角 書法繪畫難不倒、還會變魔術

2020-01-30 12:36今周刊

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撰文‧張玉鉉

商場上叱咤風雲的大老闆們，不僅有自己經營公司的一套心法，在紙上也練就一身好功夫。不論是書法、繪畫、攝影，他們潛心修煉、放鬆沉澱，同時傳達了對人生的體悟與感觸。

「寫書法好比練武功，練功不練氣，到頭來是一場空。所以練字要平靜、練修為，行於內成於外。」說這話的正是年近80仍朝氣蓬勃的和泰興業董事長蘇一仲，他將書法、繪畫、禪意、事業融會貫通。

緣起有時 扶輪社當練字領頭羊

由和泰興業代理的大金空調，最讓人印象深刻的便是廣告中的日本父女檔，而他們正是蘇一仲父女。但蘇一仲的創意並不止於此，他多才多藝，不但擅長變魔術，其墨寶是許多企業家渴望的祝福，更屢次與藝術家們開設畫展。

對於書法的著墨，蘇一仲回憶：「我是鹿港人，鹿港是文藝興盛之地，受到不少薰陶；一直有書法線條美妙的印象在心中。」直到2000年，蘇一仲擔任士林扶輪社社長，想為社員安排具教育、趣味性的活動，便興起成立書法班的想法。

恰巧，扶輪社某成員的妻子是知名書法家黃天素之女黃木蓮，其自幼承襲父教外，更是書法名家謝宗安與張光賓門生，蘇一仲便邀請她開班教授書法。蘇一仲心想，當社長要以身作則、鼓勵大家，就第一個跳下來學習。他手中比畫著寫書法的姿勢說道：「最開始從隸書學起，之後楷書、草書、小大篆都寫過。但寫到後來我覺得隸書最優雅、最喜歡，因為楷書太正、行書太個人、缺乏構造線條，都沒有隸書美，像是漢朝的《乙瑛碑》，字體典雅勻稱。」

他最常寫的是激勵發省的短句，以及送給朋友的祝福。像是嚴心鏞創辦位於台北中山區的禪風茶樓，餐廳內的墨寶皆出自蘇一仲之手。「我比較不喜歡寫超過4個字，因為沒耐心。像是送給做生意朋友就寫『鍥而不捨』、『未窮先變』等。」他俏皮地笑道。這些四字作品也是蘇一仲自己奉行的人生準則，不論是事業或才藝，他追求不斷突破昨日的自己，因此唯有堅持苦練、求新求變才能持續進步。

練字修心

鬧中取靜最難

然而，書法之於蘇一仲，不僅是紙上功夫，更是內心修煉。「書法和禪修是一樣的，有三境界：靜中取靜、樂中取靜、鬧中取靜，第三個層次最高，就是不受外在聲音像是喇叭、人聲等影響。」他進一步解釋，人除了五官，最難修煉在「意」（mind），因為精神面可以決定物質與感官。「好比說：跟情人在一起很喜悅，去哪都好；但若吵架，就算是去米其林餐廳也覺得不好吃。」

此外，習慣未窮先變的蘇一仲，開始習字之後，也深受中國「書畫同源」的潛移默化，2014年他開始至好友王健的畫室學習水墨畫，再逐漸延伸到西畫。他坦言：「書法與繪畫基本原理都一樣，就是落筆線條、力度等，所以從書法學來的技巧可以應用到畫畫上。」

在作畫時，蘇一仲喜歡放些背景音樂，像是在創作馬兒在草原奔跑等歡樂主題的畫作時，就放輕快的音樂，幫助情感表現在畫作上；因對味道敏感，所以幾乎不碰油畫，蘇一仲以壓克力顏料或廣告顏料作畫為主，加上他自認是半路出家，技巧無法與專業畫家相比，便在紙材上做變化，展現個人特色，像是採用南投廣興紙廠的五彩紙作畫。

不拘一格

情感豐沛的自我派

對蘇一仲來說，寫字作畫猶如一場從無到有的過程，充滿禪意與趣味，他拿起豎立在牆角一幅背景鮮豔的畫解釋：「畫畫就難在要畫什麼。從茫然開始，去看畫、看書、動腦筋想找故事。這張原本底色繽紛的五彩紙來說，我看著紙跟它對話。發現一個偶然：底色像天空晚霞，便想到鳥群歸巢。加上我喜歡用對比色，底色鮮豔的話，我就用白色畫白鷺鷥；但又覺得太呆板，就特意畫一隻黑鳥，像是走錯。讓畫作具有故事性跟趣味性。畫完就是一個果然。」

蘇一仲的創作，以人與動物居多，因為他認為其比較能表達情感。且除了茫然、偶然到果然的過程，他也取材自時事，像是對於同婚議題，就曾創作背景是彩虹旗的2公1母3匹馬，暗喻台灣是自由國家，有權利選擇自己喜歡的對象。

知名畫家，同時也是蘇一仲繪畫老師陳肆明語帶讚賞：「蘇一仲繪畫有自己的想法，不拘一格。且幾乎沒人用五彩紙作畫，僅有他懂得運用並發揮個人特色與創意。」

但就算創作多年，蘇一仲仍不滿意自己的作品，他不諱言：「我個性龜毛，一直認為沒有最好只有更好，想要達到最好，非變不可，要不斷接觸外部刺激。」他期許自己能透過創作引發社會議題關注，同時傳遞正能量，創造美好祥和的社會。

原本僅是想透過書畫平衡精神世界的蘇一仲，如今更像是大隱隱於市的修行者，運用敏銳觀察，將其所見所感，透過書畫表達自己的見解。

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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