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開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:39今周刊

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文 / 林心怡

隨著美中貿易戰關係趨緩，美伊衝突尚未擴大，加上全球資金寬鬆，現階段仍未看到資金派對結束的跡象，有利台股多頭續攻，雖然盤面資金大多集中在電子股主攻部隊，但基期相對較低、後續有成長力道的營建資產、電動車、奧運受惠概念、原物料股與高息股，仍對市場資金有一定的吸引力。

新台幣強勢升值

傳產資產題材有潛力

新台幣兌美元匯率強勢升值，自2019年8月至今升值超過5％，目前台股處於高檔震盪格局，受惠於升值題材的傳產股很值得留意買點。｣

第一金投顧董事長陳奕光認為，擁有龐大土地資產、具備資產重估及膨脹的題材，增值潛力相對較大，也較受市場青睞；尤其選後房市將回歸基本面，資金尋找相對穩定、有利基點的地方停靠，在台商投資增加、商辦需求熱絡、利率持續低檔的趨勢下，預計今年房市將呈「量溫價平」格局，今年商用不動產仍為房市焦點。

陳奕光分析，國內的不動產移轉棟數去年大約30萬棟，雖然較歷史新高的45萬棟仍有一段距離，但已明顯脫離13年谷底，且連續3年走揚。加上受中美貿易戰影響、承諾要回台投資廠商的金額超過8000億元，並且美國商務部與國務院聯合發函給百大企業，希望可以加強台灣供應鏈投資，搭配目前商用不動產租金創歷史新高，空置率3％創歷史新低，預估至23年前商用不動產的需求火熱，長虹（5534）、南港（2101）等投資機會相對看好。

南港的世界明珠開發案於去年第4季正式動工，預計23年底完工，目前預銷金額已經超過170億元，以全案總銷金額上看1000億元來看，潛在開發利益超過600億元。此外，公司已確定不照完工比例法入帳，加上董事會通過將出售南榮開發40％股權，有機會在今年底之前完成，形同讓土地開發利益提前入帳，世界明珠開發案將為南港帶來可觀獲利。此外，國揚持有大南港案40％的股權，近期市場資金也明顯挹注。

塑化股迎接春天

原物料報價可望回升

在原物料股方面，陳奕光以「今年塑化股的春天即將到來」表達樂觀，他認為，隨著今年美元走勢趨貶、氣候變遷、地緣政治風險上升，造就原物料行情報價可望回升。

陳奕光分析，隨著油價利多因素湧現，油價後勢看好，主要原因除了美中貿易戰出現緩解契機，原油需求可望隨貿易戰緩和而上升，加上美國頁岩油商在股東壓力下，從追求高產量轉而專注成本控制，使得今年美國原油產量增速將放緩，進而減輕供給面及原油庫存壓力。

此外，OPEC（石油輸出國家組織）減產會議決議今年第一季減產規模，自每日120萬桶增至170萬桶，加上沙特阿美（沙烏地阿拉伯國家石油公司）19年12月IPO（首次公開募股），為求股票利益，市場預期沙特阿美將更堅定拉抬油價。陳奕光認為，在供需利多帶動下，今年布蘭特原油均價可望維持65至70美元區間，而塑化產業中，PVC（聚氯乙烯）、EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）供需相對良好，利潤可望更加擴大，是塑化類股中的首選。

統一投顧董事長黎方國看好水泥產業，他分析，今年是中國十三五規畫的收官年，中共18大又提出2020年GDP（較10年）要翻倍的目標，主要政策發力點將集中在基建領域，預期基建需求將迎來水泥業久違的反彈。

他分析，在中國水泥產業需求持平、供給持續限縮下，產業發生結構性的改善，加上庫容比（庫存除以倉庫最大容量的比率）維持在相對低檔，基本面長期趨勢向上，故持續看好該產業，預料今年水泥報價將持續墊高。法人預估台泥（1101）、亞泥（1102）19年EPS預估分別為4.1元、5.1元，現金股利分別為3.8元及4元，現金殖利率都在8％以上，因此今年在年獲利、配息大幅成長之下，有機會受到市場資金青睞。

在汽車產業方面，群益馬拉松基金經理人沈萬鈞則看好電動車產業，他認為在Tesla股價與財報亮眼的帶動下，有利台股相關供應鏈。

的確，目前全球多國政府均表態力挺電動車產業，從國際能源署（International Energy Agency，IEA）報告表示，預估至2030年全球電動車銷量將會達到2200萬輛，相較目前的市場規模成長10倍以上。加上今年起，各大傳統車廠加速往電動車發展，而近期財報亮眼的Tesla台廠供應鏈，也可望跟著受惠。

台新投顧副總黃文清也看好電動車概念股，他分析，雖然包括Toyota、BMW、Benz，以及中國的車廠都在研發新款電動車，但尤其看好Tesla。

隨著高、中、低階產品齊備後在歐洲市場開賣，加上中國廠落成生產，在產能及銷量將有快速成長的優勢，未來展望值得高度期待，使得Tesla概念股純度最高的貿聯—KY（3665）、和大（1536）、聯嘉（6288）可望跟著受惠，而汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551），繼去年營收達50.14億元，創下新高紀錄後，今年因正式進入Tesla供應鏈拿下訂單，也可望持續再創佳績。

在運動產業方面，黃文清看好東奧概念股，他分析，通常強勢運動品牌在奧運當年度與前一年度的服飾鞋類新產品的銷售動能都會較強，國際品牌Nike、Adidas與Lululemon最新發布的財報都優於預期，紛紛出現「營收創新高、庫存減少」的現象，就可看出端倪。以Nike、Lululemon為例，在電商年成長率方面，分別成長30％、38％，顯見奧運概念股的相關供應鏈業績值得期待，而相關概念股包括儒鴻（1476）、寶成（9904）、豐泰（9910）、鈺齊—KY（9802）等。

值得一提的是，台股年報將在3月底前揭露，3、4月時所謂的高殖利率股就會有所表現。

坐等高殖利率股3月表現

著眼本益比12倍以下標的

陳奕光提醒，投資人不妨可以從業績穩健成長，現金殖利率5％以上，本益比低於12倍以下的公司尋找投資標的，比方說互動（6486）、敦陽科（2480）等傳統的專業系統整合公司，就是不錯的高息定存股。其他股利超過十元、現金殖利率超過五％的，還有德麥（1264）、廣隆（1537）、瓦城（2729）、崑鼎（6803），都是專家眼中獲利穩健成長的高息股。

陳奕光指出，互動是提供電信、媒體電視台、企業客戶設備與適合的解決方案，服務內容包括全方位通訊網路、數位媒體、資訊雲端與地理資訊解決方案，屬於獲利穩健型的公司。而隨著布建5G基地台所需系統整合軟體及服務增加，法人預估，互動今年EPS將有機會挑戰5至6元新高，而從過去配息率85％計算，現金殖利率有機會超過5％，目前本益比仍低，加上董監持股高達47.2％，籌碼穩健，適合保守穩健的存股族。

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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