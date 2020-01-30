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薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:40今周刊

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撰文 林心怡

1月上旬，台灣瀰漫著總統大選攪動的喧鬧氣氛，身為基層員警，蔡至誠總是比平常更加忙碌，無暇關心全球金融市場的大小事。

不過，他過去五年逐步打造的資產配置，並沒有放過這段期間的全球股市好光景，穩穩當當繼續為他累積財富。

以「PG財經筆記」部落格創造累積流量超過70萬次的蔡至誠，除了在網路世界擁有一定人氣，就一個非財經背景出身的年輕小夥子來說，29歲靠「薪水理財」滾出400萬元財富，也算是一份成就了。沒有家人資助，從40萬元起家，透過投資海外ETF創造每年10％到15％報酬率，這樣的過程與成績單，對薪水有限的小資族來說，格外具有參考價值。

就像許多沒有「富爸爸」的年輕人一樣，蔡至誠很早就開始有意識地思考「變有錢」這件事，在就讀中央警察大學時，他曾購買6年期郵政儲蓄險，畢業後雖曾嘗試股票投資，但他很快發現，自己的性格終究帶著不少「求穩」的基因，或許並不適合快速波動的股票投資。

想要變有錢，但天生性格卻不喜歡高風險股票，該怎麼辦？一次，他無意間讀到投資經典名著《漫步華爾街》，書中強調「透過資產配置、指數化投資參與市場成長」的核心觀點，給了他兩全其美的答案。不過，若說讓他確認自己的投資之道、認真開始啟動「指數化投資」計畫的關鍵，卻是另一位在投資市場同樣具有「經典」等級地位的人物。

任職於桃園地方派出所的蔡至誠笑著說，不論在投資與人生規畫，影響他至關重要的人，莫過於和股神巴菲特齊名的「指數型基金教父」約翰．柏格（John Bogle），他在1974年創立先鋒集團，也是首推全球第一檔指數型基金的先驅者。

「與其在草堆裡找一根針，不如將整個草堆都買下來！」就是這句來自柏格的名言，成為影響蔡至誠紀律投資ETF的重要指引。他解釋，這句話完整簡述了指數型基金的概念，與其花昂貴的費用請經理人從股市裡大海撈針，不如用最簡單的方法、最少的手續費，投資整個市場。短期來看，市場裡的個股表現或許有好有壞，但長期看來，只要世界經濟仍會成長，整體股市指數的表現就必然向上。

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