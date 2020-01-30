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武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:07今周刊

【文．張弘昌】

鼠年才開始，全球就充滿不平靜！武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）、NBA退役的傳奇球星柯比．布萊恩（Kobe Bryant）意外身亡、土耳其6.8強震、阿富汗墜機事件相繼發生，其中又以武漢肺炎最「震憾人心」，讓投資人的心情忐忑不安。

圖取自達志
圖取自達志
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回顧農曆假期這段時間（截至1月28日為止）的國際股市，幾乎是下跌為主（如下圖一），南韓在28日長假後首日開盤，便大跌逾3％，合計跌掉3.8％，日本則差不多在3.6％。

「重災區」、代表陸股的A50期貨，則在台股休市期間重挫近10％，由於疫情還在持續，為了避免擴散，上海和深圳證交所已經公告延後至2月3日開市，在這之前還是以A50期貨走勢為主。

歐美股市的「災情」相對輕微，跌幅多半在1、2％，多頭格局尚未扭轉，除了傳播病例較少外，也顯示當地投資人對經濟前景和醫療技術深具信心。

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至於台股1月30日開紅盤可能跌多少？從摩台指在休市期間的跌幅計算（農曆年間仍維持交易）就大略可推知一二。1月20日台股封關那天，加權指數最後一盤為12118.71點、摩台指收在463.9點；到28日為止，摩台指已經跌至442.7點，跌幅4.57%，換算台股需要補跌約554點（12118.71*4.57%），「萬二」關卡　大概率會失守！

台股預期大跌，對手上有股票的投資人，自然有回檔的心裡準備，尤其以台灣50成份股為主的大型權值股，隨著外資面臨提款壓力，前15大權重股包括台積電、鴻海、聯發科、大立光、台塑集團等（如下圖二），股價難免有一波修正，不過應該在可接受範圍，像1月27日台積電ADR單日重挫4.28%，28日則反彈3.31％。

資料來源：證交所、期交所
資料來源：證交所、期交所
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富邦VIX和概念題材股短線補漲　宜見好就收

對於手握空頭部位的投資人，卻是一筆「天降之財」，例如前一陣子面臨下市的富邦VIX（00677U），獲得短暫「絕處逢生」的機運，讓49萬張融資總算可以喘一口氣。

從下圖三可以發現，富邦VIX所追蹤的VIX指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數），在農曆年節期間從12.1狂升至最高18.62，升幅一度超過五成，28日收在16.28，代表市場對武漢病毒的擴散感到憂心，而這也給了做空的投資人嘗到甜頭。但由於設計制度不適合長期持有，富邦VIX只能短打、見好就收。

資料來源：Google Finance
資料來源：Google Finance
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大部份重大利空的發生，往往是一體兩面，有人受害、但也有人受惠，例如921全台大地震時，當時電子股、觀光股全面下挫，但災後重建對水泥、鋼鐵產生新的預期需求，反而在地震後第一個交易日刺激股價上漲。

這次武漢肺炎，以及2003年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），同樣屬於系統性風險（市場風險），而不是非系統性風險（個別公司風險），在擔心全球經濟可能受阻下，造成多數股票回檔，以及原油價格重挫，比方西德州原油期貨從年初的每桶63.8美元，跌到目前的53美元左右，然而黃金、日圓等避險商品，則出現上漲局面。

至於直接受惠的股票族群（如下圖四），自然是跟疫情相關的消耗性產品，如口罩不織布相關的恆大（1325）、南六（6504）、雙邦（6506）、康那香（9919）、美德醫（9103）、新麗（9944）；量體溫相關的耳溫槍業者熱映（3373）、豪展（4735）等等，由於民眾紛紛搶購囤積，商品貨架為之一空，因此對未來幾個月業績有正面幫助，間接也讓富邦媒（8454）、網家（8044）等網購業者跟著雨露均霑。

另外還有「概念性」的族群，如開發疫苗相關的國光生（4142）、高端疫苗（6547）；藥品相關的中化（1701）、中化生（1762）、生達（1720）、杏輝（1734）、永信（3705）、加捷生醫（4109）、濟生（4111）；清潔用品的花仙子（1730）、美吾華（1731）、毛寶（1732）；宅經濟的線上遊戲廠商網龍（3083）、鈊象（3293）、宇峻（3546）、智冠（5478）、大宇資（6111）、昱泉（6169）、橘子（6180）等，這些個股多半是藉由「概念」在熱炒題材，和富邦VIX一樣，最好是見好就收。

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內需股受衝擊　科技公司產能分散影響有限

在受害族群方面，首推自然是觀光飯店、遊樂園、KTV、航空、百貨以及在中國湖北省設有工廠的公司。觀光相關個股近幾年來可說是流年不順，2019年台股風光登上「萬二」關卡，但上市觀光類股卻逆勢下跌3％，和陸客商機較緊密的寶得利（5301）、維格（2733）股價都呈現腰斬慘狀，甚至傳出裁員，這次武漢肺炎來襲，兩岸停止旅行交流，更是雪上加霜。

其他像是美食-KY（2723）、王品（2727）、雄獅（2731）、燦星旅（2719）、鳳凰（5706）、華園（2702）、國賓（2705）、第一店（2706）、晶華（2707）、寒舍（2739）、雲品（2748）等，也或多或少受到國際旅客減少而衝擊部份營收（如下圖五）。

還有，遊樂園和KTV主要是六福（2705）、劍湖山（5701）、好樂迪（9943）、錢櫃（8359）；航空為華航（2610）和長榮航（2618），為了防堵疫情擴大到台灣，2月10日前來往兩岸的數十個航班已經取消，和觀光股一樣，去年兩大航空公司因為罷工事件，股價一年結算下來為負報酬，如今也是「屋漏偏逢連夜雨」，只能靜待轉機；百貨則是遠百（2903）、冠德（2520）轉投資的環球購物中心，因逛街人潮減少而受害。

由於湖北武漢是這次疫情的震央，因此相關廠商如光寶（2301）、金寶（2312）、楠梓電（2316）、鴻海（2317）、藍天（2362）、台光電（2383）、興勤（2428）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、健鼎（3044）、聯茂（6213）、定穎（6251）、康舒（6282）等，也可能受到影響，甚至由於多家PCB（印刷電路板）公司在此設廠，外界擔心如果疫情失控，員工無法返回工作崗位，有可能出現斷鏈危機。

唯現在多數科技公司都在數個地區設廠，加上貿易戰讓廠商著手分散佈局，初期產能調整可能對業績有衝擊，但中長期應該有限。然而有外媒認為，鴻海在河南省的富士康工廠，是iPhone主要製造組裝大本營，疫情如果擴大波及，恐有停工之虞，後續發展值得關注。

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由於病毒的演變目前暫難精準掌握，因此上述受惠和受害族群的發酵時間，將視武漢肺炎的發展而定，不過和SARS情況相比，券商法人普遍對這次情況較為樂觀看待，理由有四。

資金面寬鬆、終端需求先蹲後跳　中長線偏樂觀看待

一是現階段資金環境寬鬆，光去年就超過40個國家或地區降息，有利股市盡快止跌；二是現代生技醫療技術更為精進，疫苗開發速度快，有助於控制疫情擴散；第三就是經濟成長率（GDP）估計不會像SARS一樣造成負成長；四是美國經濟仍然強勁，加上總統川普準備祭出減稅2.0，為自己連任造勢，有助於股市維持榮景。

2003年，台灣因為SARS疫情衝擊，GDP從第一季的5.2％瞬間狂潟至第二季的-1.2％，大盤從4975點連三個月下跌至最低4044點，跌幅高達18.7％；這次武漢肺炎在各國嚴陣以待，且已經分離出病毒單株下，券商法人判斷只是由原本預期的「淡季不淡」，下修為「保守謹慎」，仍會維持正成長，而且如果事件盡快告一段落，則第一季原本的需求，將會遞延至第二季，形成先蹲後跳的局面，如此則有利股市提前反彈回升。

另外，農曆年後上市櫃公司將陸續召開董事會，決定今年的股利分配金額，對於高股息股有興趣的投資人，這次股市回檔正好出現逢低承接的機會，畢竟在低（零）利率環境下，資金仍然不斷在尋找穩定配息的標的。

值得留意的是，瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬在博客寫道，這次疫情可能對中國第一季增長構成0.6-1個百分點的拖累，而去年12月中國中央經濟工作會議決議要「確保經濟實現量的合理增長和質的穩步提升」，外界解讀為今年GDP增長仍要「保6」，如果目標維持不變，人行下一步可能釋出更多寬鬆資金，讓經濟回穩達標。

最後則要回歸投資人的初衷，試著問自己，現在手上所持有的股票，當初買進的理由是什麼？如果原本是買來存股的，理由消失了嗎？還是因為消息面造成的人心恐慌，忍不住想要追高殺低？

圖取自達志
圖取自達志
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事實上，從1602年荷蘭人開始交易世界上第一檔股票—荷蘭東印度公司，投資人（股東）就必須承擔損益波動的風險，否則還不如將錢安全地存在銀行裡。如果無法認清自己的投資初衷，堅持一套屬於自己的投資哲學，下次再碰見重大利空，恐怕又會再次被「恐懼」征服而亂了方寸！

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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