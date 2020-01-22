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非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:18今周刊

【文．林信男】

2019年底，中共中央經濟工作會議重申，要做好「六穩」工作（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期），然而，在非洲豬瘟肆虐、武漢肺炎擴散，以及美中第2階段貿易談判等壓力環伺下，中國經濟想達成「維穩」目標，絕非易事。

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豬肉價格居高不下　中國CPI創8年新高

受豬瘟疫情影響，中國豬肉價格居高不下，中國國家統計局資料顯示，2019年，「全國居民消費價格指數」（CPI，台譯「消費者物價指數」）年增幅達2.9%，創8年新高；其中，豬肉價格漲幅較2018年高出42.5%，由此可見豬肉供不應求的狀況。

觀察去年10至12月數據可得知，10月中國豬肉價格年增101.3%，累計1至10月年增29.7%；11月豬肉價格年增110.2%，累計1至11月年增37.3%；12月豬肉價格年增97.0%，全年增幅逾42%。

雖然中國國家統計局城市司高級統計師沈贇宣稱，豬肉供給吃緊的情形有所緩解，但由以上數據可看出，豬肉價格仍處於高位，恐難在短期內，回落至豬瘟爆發前水準。

武漢肺炎擴散　恐使經濟活動降溫

武漢爆發的「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）肺炎，截至目前為止，已造成4人死亡，中國境內共確診219例，光是武漢就多達198例；根據倫敦帝國學院（Imperial College London）全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）估算，潛在病例數，恐超過1700人。

傳染性非典型肺炎（SARS）專家、中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山，日前接受央視採訪時表示，新型冠狀病毒肺炎，肯定「有人傳人現象」。

值得注意的是，農曆春節即將到來，春運和出國旅行的中國遊客，已被視為疫情擴散風險之一；據估計，去年有近700萬中國人，於農曆春節期間出國旅遊。

香港中文大學呼吸科講座教授許樹昌，在接受CNN採訪時指出，農曆春節期間赴海外旅行的中國遊客，恐將病毒帶往其他亞洲國家。

加拿大英屬哥倫比亞大學政治系助理教授奧斯瓦爾德（Kai Ostwald），曾在其研究中指出，2003年，受SARS疫情影響，中國當年第2季（疫情高峰期）國內生產毛額（GDP），因此減少3.1%。

根據CNBC報導，瑞穗銀行駐新加坡經濟和戰略主管瓦拉坦（Vishnu Varathan）分析，肺炎疫情造成的不確定性及「恐懼因子」，可能會使中國的經濟活動降溫，甚至影響景氣觸底復甦進程。

美維持對陸關稅　直到達成第2階段協議

1月17日，中國國家統計局公布2019全年GDP年增率，數值為6.1%，創近30年來新低；雖然美中兩國已簽署第1階段貿易協議，消除了影響中國經濟成長的部分不確定性，但美國總統川普強調，現行對陸關稅仍會維持，直到達成第2階段協議，才會撤銷。

根據CNN報導，貿易戰尚未落幕，在第2階段的貿易談判過程中，美方沒取消的關稅，將繼續發揮槓桿作用。

上周，中國國家統計局局長甯吉喆對媒體表示，「當前中國經濟，確實存在下行壓力。」就目前情勢來看，對外，中國必須因應關稅、貿易談判壓力；對內，有豬瘟、肺炎問題待解，2020年，中國經濟想「維穩」，肯定是一大挑戰。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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