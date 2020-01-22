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年終獎金該怎麼用？專家曝高CP值保險規劃3重點

2020-01-22 10:58今周刊

【文．許雅綿】

今〈2020〉年農曆年節較往年提早，不少公司提早發放年終獎金。根據104 資訊科技公布《104 薪酬白皮書》，2019年企業年終調查，94%企業會發放年終，平均為1.1個月。不過，拿到年終獎金該怎麼運用，才能放大效益？專家建議，可依個人特性選擇保險商品，再來留意是否為利變型、預定利率，及是否有豁免保險等3大重點。

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錠嵂保險經紀人北四營業處經理余婉琴建議，領到年終獎金後，扣除紅包支出，可將剩餘年終金額重新分配，並在歲末年終時，進行保單及家庭財務年度健診，將年終獎金視為固定薪資以外年度收入，並投入一定金額，來放大資產保障額度。

以保險商品來看，年終獎金應該要如何配置？余婉琴認為，首先應該要先做「保單健檢，依檢視後結果做適度增減，」例如因應人生不同階段需要增加保障的話，可在原保單內附加。

另由於年繳保費通常較季繳、月繳便宜，可善用這筆年終獎金，將保險費用先預留，以節省額外增添的支出。

余婉琴說，以保險費舉例，目前保險費計算都以年繳保費為基準，再乘以固定比率來分為月繳、季繳、半年繳的繳納方式，而年繳與月繳最多可差到5.6%〈詳備註〉，無形中就會增加家庭開支。

備註：若以年繳保費10,000元試算，年繳費率差計算方式：年繳10,000元乘以月繳費率0.088=月繳880元，880元x12個月=10,560元，月繳12個月總保費為10,560元，比年繳10,000元多出560元，以560元除年繳10,000元保費，即可得到5.6%費率差。

依特性選擇保險商品　積極型挑投資型保單、保守型選利變終身壽險

「若家庭保障已足夠的民眾，可依個人特性選擇保險商品，」余婉琴表示，穩健型民眾建議可留意外幣保單，來為自己累積第一桶金，其預定利率較高，保費也相對便宜；至於積極型民眾可善用投資型商品，適時挑選具潛力投資標的；保守型則以新台幣計價的穩健商品為主，例如利變型終身壽險等。

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要留意的是，年前市場熱銷的美元計價保單，因責任準備金利率調降1碼，2020年起保費預估將有所調漲。因此，有意利用年終獎金購買外幣計價保單民眾，應確認自身是否有外幣需求及承擔匯率風險能力，並依家庭財務及未來生活規劃，為自己選擇合適的外幣計價保單比較妥當。

在做年度保單規劃時，全球人壽商品部副總經理鄭中安建議，可從年齡和階段做保險規劃考量。

若20至35歲間青年族群，最好及早開始進行定期定額累積資產、建構防護網；35至45歲，則重在工具、選對方法放大資產、完善保障；這兩個階段可運用利變型增額壽險或投資型保險，同時達到有紀律累積資產及放大資產效果。

若是45歲以上階段，重在防守，穩健規劃、打造現金流，可選擇兼具有穩定成長及確定現金流特性商品，例如未來提供轉入即期年金的利變型增額壽險或還本型壽險等。

鄭中安建議，挑選商品時可留意3個重點：

1.了解相對穩健的利變型增額壽險，是適合做為退休財源的工具，因的風險較低、穩定性高，且繳費年期多元，可長、可短，可依個人需求進行配置，若是有長期財務目標，就可選擇繳費年期較長的利變型增額壽險。

2.宣告利率大於預定利率時，就有機會可領到增額回饋分享金，投保前6年只能加購保額或累積生息，第7年起即可領到現金。如有外幣配置需求，可透過美元計價的利變型保單進行規劃。

3.注意是否有豁免保險功能，因許多人在準備退休金時，只著重如何有效率累積、放大資產，卻忽略萬一發生意外導致被迫提早退休的風險，可能連原本規劃好的退休計劃都必須中斷，嚴重影響家庭及生活。

鄭中安說，如有豁免保險機制，萬一發生特定疾病或失能，不但不用再繳保費，保險公司還會繳完剩下保費，讓退休計劃不致中斷。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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