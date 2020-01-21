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拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43今周刊

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文 / 梁任瑋

老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌長年偽造不實交易文件，以應收帳款融資向九家銀行騙走高達386億元，創下史上銀行詐貸最高金額，日前被檢方具體求刑30年。

隨著調查揭露犯罪手法，也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少，並建議參考日本作法，建立銀行間企業融資貸放實質登記制，以及落實企業徵信，才能避免錯誤再度發生。

關鍵一：

製作不實買賣合約書

潤寅向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」，通常是賣方銷貨給買方（例如本案買方為上市公司福懋）後，銀行確認雙方的實質交易單子後，先付錢給賣方，日後買方再將貨款付給銀行，等於是賣方為了資金融通，以未來可收到的帳款，先向銀行融資。

其實潤寅密謀詐貸早在10年前即開始，自2010年8月起，楊文虎夫妻就指示員工林奕如偽造不實的買賣合約書、統一發票及出貨單等文件，慢慢製造假業績；並自13年4月起，利用偽造的海運提單（屬有價證券），開立不實的買賣合約書、統一發票、Commercial Invoice（商業發票）、海運提單等文件，陸續向星展、元大、台灣企銀、王道、一銀、合庫、華南、玉山及兆豐九家銀行，申辦國內外應收帳款融資及外銷放款。

關鍵二：

與上市櫃公司人員配合造假

看似平常的應收帳款融資能輕易向銀行融通貸款，主要是銀行與銀行之間並無法聯合徵信，使潤寅得以用同一套造假資料，用不同公司名義，不斷地向不同銀行融通；尤其潤寅假造的交易對象又是知名上市公司，更容易取信銀行。而能夠假造得逞，在於楊文虎夫妻長期以現金及高級水果禮盒，賄賂國內多家上市公司經理或資深員工，配合向銀行不實照會。

其中，福懋前副總黃明堂便被指透過接待銀行人員訪廠、收受債權轉讓存證信函、回覆確認交易內容等方式，佯裝任職的各家公司或其子公司，與潤寅集團有交易的假象，使銀行核准動撥貸款。不僅如此，潤寅也疑佯裝以廠商名義還款，以及買通外國人士協助還款，致銀行持續受騙。

關鍵三：

借新還舊 營造還款正常假象

一般來說，應收帳款融資多是2、3個月短期借款，且金額通常不高，但潤寅卻可以不斷累積借款到百億元額度，就是因為前期還款均屬正常，得以取得銀行的信任。

據調查，王音之取信銀行的手法是，為了調高貸款額度，即使銀行提高融資利率到3％以上，她也是一口答應。一位銀行主管透露，「王音之常秀出她和台塑旗下台化、福懋的往來資料，或者帶客戶到國外參訪的照片，和重要人士的手機LINE對話，就是要銀行相信她有辦法做大生意，進而同意增加額度。」

然而，去年4月開始，楊文虎開始出現財務缺口，6月起出現未能按時清償貸款的現象，直到銀行聯繫不到債務人，本案才爆發。

一位國銀企金主管表示，一般來說，企業應收貸款融資利率會高於貸款利率，惟高出多少端視企業本身條件而定，包括企業債信、營運模式、產業別，甚至應收帳款的品質與周轉率（1年內應收帳款轉化為現金的平均次數）等，都會是銀行評估指標。以現階段利率水準來看，2％至3％算是合理；此外，周轉率高低也會進一步墊高應收帳款的融資利率。

該企金主管表示，台灣產業結構仍以眾多中小企業為基礎，因議價能力較弱，更加仰賴銀行提供應收帳款融資。以此次受傷最重的台企銀為例，因肩負中小企業放款的責任，放款客戶中資本額不足3000萬元的中小微及新創企業為主，占所有放款家數比重88.46％，徵信的考驗更大。

銀行企金主管指出，相較於大型企業聯貸案，類似潤寅以應收帳款詐取融資的模式，確實給予交易雙方較多上下其手的空間，尤其是牽涉到應收帳款品質評估，「變數」當然更大，但追根究柢，台灣金融業缺乏應收帳款的實質登記機制是一大問題。

以日本為例，企業拿去銀行融資的應收帳款，都必須在類似法務部的機構明確登記，就不會出現以應收帳款向A銀行融資，3個月還錢後，再拿去向B銀行融資的情況，「銀行轉換愈頻繁，出問題機率愈大。」銀行企金主管表示；但這種「金錢債權登記制」還需要跨部會整合，更好的方式是未來透過區塊鏈技術，可讓銀行間在封閉、無法竄改的系統裡，查核彼此資料，也許更快捷有效。

潤寅案衝擊9家銀行業者，銀行公會去年10月也函報各銀行應收帳款融資（承購）業務強化措施，包括強化照會作業，確認買方知悉；向聯徵中心查詢該筆發票有無重複融資等，但在登記制沒有落實之前，銀行徵信核款單位只能仰賴經驗、提高警覺，降低被詐貸的機率。

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