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賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44今周刊

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文 / 林信富

台灣股市2019年伴隨著美股大漲而表現也相當亮眼，全年大漲2269點，漲幅約24％，市值增加7.4兆元，以交易所統計開戶數1053.6萬換算，平均每位股民約賺70萬元。

但在指數大漲的背後，19年產業強弱差異性卻也異常地大，舉例來說，台積電受惠5G時代來臨，加上十奈米以下的先進製程投產，19年全年股價大漲47％，股價、市值雙雙創下掛牌以來歷史新高。不過，昔日千元股王太陽能廠益通，由於去年6月至11月連續6個月營收掛蛋，根據櫃買中心規定，益通已在今年1月13日宣布中止買賣，正式下櫃。

由此可見，金鼠年應該以產業成長趨勢為主要投資脈絡，緊緊搭配觀察法人籌碼面，將是掌握過年紅包行情的關鍵，才不會賺了指數卻賠了價差。

去年台股創下近30年新高，台股龍頭台積電當然功不可沒，隨著5G時代來臨、台積電10奈米以下先進製程成為不可或缺的重要推手。去年10月的法說會上，台積電總裁魏哲家表示，決定擴大資本支出預算，預估達140至150億美元，較原本規畫的預算，全年上調幅度接近四成，也創下台積電歷史罕見的調升幅度。

半導體設備股業績爆發

受惠台積電、三星調高資本支出

在台積電與三星紛紛調高資本支出、衝刺先進製程下，半導體設備股迎來業績爆發性的成長。根據財政部統計處最新公布數據，19年12月半導體設備進口金額來到37.06元，年增158.6％。從台積電今年的發展來看，以廠建工程及半導體設備為主的台積電資本支出概念股，仍將持續有成長機會。

另一方面，由於5G帶動半導體業成長，半導體耗材矽晶圓也不會缺席。環球晶（6488）董事長徐秀蘭一九年底參加台積電供應鏈管理論壇，針對矽晶圓產業提出最新看法，認為客戶端需求已經在第四季有轉好跡象，預計矽晶圓產業將從今年上半年起轉為復甦，加上第三代半導體材料——碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）新應用將開始逐步發酵，預計矽晶圓產業在金鼠年將過個好年。

值得注意的是，環球晶在16年併購美國的矽晶圓製造商SunEdison之後，一躍成為全球半導體矽晶圓的前3大供應商，目前擁有「10國16廠區」，全球市占率僅次於日本大廠信越與日本勝高。除此之外，根據櫃買中心「富櫃50指數」今年一月分季度審核結果，已經將中美晶（5483）納入成分股之一，未來有機會推動買盤增溫。

影像感測器需求攀升

可能到年底都缺貨

由於智慧型手機硬體規格持續升級，旗艦智慧手機的鏡頭搭載量，已經從過去的雙鏡頭規格提升至3鏡頭，甚至華為P30 Pro更有4鏡頭的規格。正因為鏡頭數量上升，所需配備的CIS（CMOS Image Sensors）影像感測器元件需求量也因此呈倍數成長，加上未來AI（人工智慧）與自駕車等新應用出現，將帶動CIS需求持續攀升。

根據日本研調公司Techno Systems Research指出，23年CMOS影像感測器全球市場規模預估將擴大至約86億顆，將較18年約53億顆增加超過6成。雖然全球CIS龍頭索尼（Sony）已經逐漸增加CMOS供應量，不過仍然追不上需求增加的速度，因此市場仍將呈供不應求、持續缺貨，且缺貨情況很有可能延續至今年年末。

最後，由谷底翻身的快閃記憶體（NAND Flash）19年經歷報價持續下挫之後，終於在去年底報價開始起漲。截至1月6日，32 GB NAND Flash價格達2.287美元，周漲幅達1.82％；64 GB NAND Flash價格則達2.42美元，周漲幅達1.38％。

NAND Flash價格開始回溫的主因，除了韓國三星元旦跳電事件以及日本鎧俠（原東芝）突發的火災損害之外，更重要的是今年下半年索尼與微軟（Microsoft）計畫推出的新一代遊戲主機：PS 5及Xbox Series X，預計將儲存裝置改用固態硬碟（SSD）。

這次兩大陣營不約而同，雙雙將內部記憶體從傳統硬碟改為NAND Flash製作的SSD固態硬碟，而且容量都從1 TB 起步。

兩大遊戲廠為了今年新機能順利鋪貨，市場傳言，索尼和微軟已經悄悄向三星、SK海力士、鎧俠等記憶體大廠預訂了不少NAND Flash產能，導致一瞬間全球NAND Flash供需翻轉，使得相關概念股也有機會迎來產業春燕。

（作者為德信證券台股策略分析師）

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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