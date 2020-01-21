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「獨立」英國最流行的關鍵字！ 「哈利梅根脫英」能否一本萬利?

2020-01-21 12:46今周刊

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撰文‧乾隆來

獨立」，成為當前英國最流行的關鍵字！英國脫離歐盟獨立，紛擾了3年半終於露出曙光；之前辦過獨立公投的蘇格蘭，還繼續想從英國獨立出來。

新年才剛過，哈利王子與妻子梅根王妃，就宣告要從英國女王伊莉莎白二世的王室獨立出來，要打造進步的新身分。英國媒體用「梅根脫英」（Megxit），來描述這場哈利王子夫婦的獨立風暴。

哈利王子與梅根王妃今年1月8日在社群平台IG（Instagram）發出聲明，兩人將退出英國王室的核心成員（senior members），放棄繼承英國王位第六順位的身分，雖然兩人仍是女王堅定的支持者，卻堅持重新開始在英國與北美兩邊居住的生活，展開財務獨立的新事業。

註冊「皇家薩塞克斯」品牌

經營產品授權事業

所謂「財務獨立」，起身炮就是「皇家薩塞克斯」（Sussex Royal）的品牌。哈利王子雖然準備放棄薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）的頭銜，卻提早在去年向全球智慧財產權組織，註冊登記「皇家薩塞克斯」的品牌，授權生產他們的紀念品、合照、衣服、文具等商品。

而哈利王子夫婦的臉書、IG、官網，也都掛上同樣的名稱，「Sussex Royal」的IG粉絲頁去年四月首度上線，短短六個小時就創下IG粉絲突破百萬的紀錄，如今粉絲人數已經超過1080萬人了。

在哈利與梅根無預警地宣告獨立後，他們的父親查爾斯親王、哥哥威廉王子夫婦都未發表任何評論，女王形式上表達祝福，並且很快地召開家族會議，啟動哈利夫婦脫英的法定程序。

由於涉及財產分家的談判協商，還有哈利夫婦將來居住加拿大、每年約100萬美元的保安費，到底由誰來支出等問題，各界估計哈利要完成獨立程序，縱使不至於像「Brexit」（英國脫歐）那樣折磨，卻也需要大約半年的時間。

哈利夫婦在宣告獨立之前，早已迫不及待地展開他們自己的事業，去年4月建立IG粉絲頁、展開商品授權之外，哈利與美國著名的主持人歐普拉（Oprah Winfrey）合作，製作檢視心理健康的節目，即將在蘋果電視（Apple TV）上線；正在準備懷第2胎的梅根，則傳言與迪士尼執行長艾格（Bob Iger）談了不露臉、只出聲音的旁白明星工作。兩人顯然頗有信心，以他們的知名度，擺脫英國王室條條框框的束縛後，一定可以展翅高飛。

把一個歐洲邊緣島國，擴張成「日不落帝國」的英國人，當然是「品牌價值」的超級玩家。以哈利夫婦極高的曝光度，「皇家薩塞克斯」品牌經營起來，必定是日進斗金。不過千萬不要忘記，「英國王室」（Royal Family）才是英國品牌的老祖宗。

去年，英國政府編列6700萬英鎊（約新台幣26億元）的預算，給予女王伊莉莎白二世領導的英國王室。乍看之下，維持王室的費用好像非常驚人，但是根據專業品牌公司Brand Finance的估算，王室每年為英國貢獻高達18億英鎊（約新台幣700億元）的收益，對英國老百姓來說，真是一本萬利的生意。

每年貢獻十八億英鎊

品牌價值連城

1年18億英鎊的收益，絕不是憑空估算，其中包括五億英鎊的直接觀光收益、1.93億英鎊的王室品牌授權收入（授權給八百個品牌使用）、約1.5億英鎊的紀念品銷售額；還有，威廉王子的太太凱特王妃，她的服飾、生活用品等吸引許多廠商贊助，1年也有兩億英鎊的「非官方贊助收入」。此外，梅根在2018年嫁入王室之後，由於她的穿著都是名牌，相關非官方贊助的收入更多，估計19年英國王室的收益將會突破20億英鎊。

更重要的是，現行英國皇家的財務制度，是1760年英王喬治三世建立，至今已經有260年的歷史。在這麼長的時間內，先不提領導全國、征戰全球、建立世界第一霸權的成績，光是每年約等值18億英鎊的貢獻，就是全球僅見、價值連城的國寶級品牌。

時間，是累積財富最重要的因素，也是股神巴菲特成功方程式中最不可或缺的乘數。作為全世界運作悠久的英國王室，幾百年累積的財富自然令人瞠目結舌。

《富比世》雜誌在17年估算英國王室的財富，淨值高達880億美元（約新台幣2兆6000億元）。而顯然不在意鈔票的女王，即使絕大多數的資產都不在她個人名下，《富比世》估算她也有超過5億美元的淨值。

說到這裡，筆者不禁嗟嘆，當年孫中山、袁世凱幹嘛趕走清朝皇帝？把紫禁城搞成只剩一個空殼的共產黨徒，更是愚蠢至極！如果今天北京紫禁城內還住著一群綁著辮子、每天按照朝儀高喊「萬歲」的滿清皇族，會不會是地表上最強的文創商品？

好萊塢出身的時代新女性

淡出王室做自己

迎接農曆過年，我們來說點八卦。哈利與梅根想要自立門戶，當然不是以賺錢為出發點。一出生就衣食無缺的哈利，雖然遭遇母親黛安娜王妃過世，極度哀傷，黛安娜卻留給兩兄弟1000多萬美元的遺產，光是每年的股息就有四十五萬美元。

美國《錢》（Money）雜誌去年估算哈利與哥哥威廉，如果脫離王室運作，至少可以帶走2500萬至4000萬美元的個人財富。至於梅根在嫁入王室之前，演出電視與電影也累積了百萬元的身家，兩人都是富豪階級，雖然高喊「財務獨立」、脫離英國王室，出發點卻不是為了錢。

妯娌衝突是媒體報導的焦點，最聳動的是英國《鏡報》旗下的周日人物特刊。報導說凱特與梅根「已經半年不說話了」，梅根退出王室的WhatsApp群組，後來更索性帶著小孩躲到加拿大，過著不受王室拘束的日子。

眾所周知，美國好萊塢演員出身的梅根，在嫁給哈利前，是個行動與觀念都非常自由的新女性，而且除了財富，梅根更累積了豐富的情史。她離過一次婚，前夫是好萊塢演員，兩人於04年認識、11年結婚、13年離婚，關係維持將近10年；離婚後再跟一位常上電視的餐廳名廚交往，直到16年6月，才在一場約會派對中認識了哈利。

梅根的父母在她6歲時離異，她跟著非裔血統的母親長大，從小就培養自由女性的觀念。媒體報導說，梅根小時候看到電視廣告中洗碗的都是女生，就高聲抗議這種刻板形象。在政治上，好萊塢的演員絕大多數都是民主黨的支持者，16年美國總統大選，已經跟哈利交往的梅根大力支持希拉蕊，極為厭惡川普。

梅根堅持貫徹自由主義的觀念，叫家裡的傭人不要穿制服、不要有主僕的禮儀、要他們像朋友一般與自己相處。她的觀念與行為，天天衝擊英國王室數百年的傳統。掌管王室運作的行政官員們不喜歡她，一開始王室的公關祕書還發文反對梅根與哈利交往，梅根面對衝突當然不會退縮，而不斷地摩擦，讓她成為英國王室最令人頭疼的成員。

勇於追求自在生活的空間

實現新世代主流價值

相較於自主性極強的梅根，凱特則一直維持端莊賢淑的傳統形象。她跟威廉從大學時期開始交往，畢業後也只在服飾公司兼職，由於她等著嫁給威廉的時間很長（從認識到結婚長達10年），英國媒體一度戲稱她為「等待凱特」（Waity Katie）。

從認識威廉至今，凱特累積了將近20年的王室經驗，她的穿著獲得媒體與時尚業的讚賞，言行舉止符合人民對未來皇后的期盼。凱特與梅根的反差太明顯，即使從不公開展示彼此的好惡，仍然讓妯娌問題，成為媒體瘋狂追逐、天天見縫插針的話題。

凱特在11年嫁入皇家，13年後陸續生了2男1女，每多生1個孩子，哈利的繼承順位就往後退一位，現在已經退居到第六順位。16年，伊莉莎白二世90歲時，有媒體傳出她可能跳過兒子查爾斯，直接傳位給孫子威廉。若傳言未來成真，英國再過幾年就會迎來威廉國王4世（King William IV）、凱瑟琳皇后（Queen Catherine）的新時代，哈利與梅根則將成為永遠的配角。

哈利的父親查爾斯，是個鮮明的例子。1948年出生的查爾斯，今年已經72歲了，他在4歲封爵，正式成為英國王位的第一繼承人，一輩子都在等待封王。

查爾斯除了勤勉執行國家禮儀，留給世人的印象就是娶了一個漂亮的太太，卻在巴黎車禍喪生，後來又娶了一個不太被媒體喜愛的太太；而歷史可能會記錄查爾斯是英國史上等待繼承最久的王子，最後因為年紀太大，被媽媽決定不傳位給他。

作為時代新女性的梅根，當然不希望她與哈利成為英國王室可有可無的配角，他們年紀還輕、知名度高，拋棄皇家身分開展自己的事業，擺脫狗仔媒體無情地追逐，追求自在生活的空間，更代表了21世紀新世代的主流價值。「梅根脫英」固然帶來戲劇性的衝突，更是英國王室數百年來不斷演變、進步的新篇章。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

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