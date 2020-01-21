親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

發燒拖9天「對陸醫療沒信心」 她返台確診武漢肺炎

「遇到事情 只有去面對」 媽媽一句話讓賈靜雯熬過父喪、母癌、離婚

2020-01-21 12:46今周刊

分享

撰文‧今周刊編輯團隊

賈靜雯今年45歲了，舉手投足也都帶著成熟女性瀟灑沉著的風韻，但一對杏眼靈秀滴溜地睜著，讓她兼具了少女般細膩嬌俏的質地。

前些年，賈靜雯出了第一本書《賈如幸福慢點來：只要懂得轉身，傷與愛都是遇見美好的道路》，經紀人侑侑說寫這本書的時候，賈靜雯的情緒幾近崩潰。書的內容描述的是她自己的人生，一路走來，賈靜雯是跌跌撞撞的。

坎兒，終會跨〉

走過跌宕、更能體現人生底蘊

賈靜雯的媽媽告訴女兒：「妳是有傻福的人。」小時候，她成長的家庭其實平凡簡單，家人開了家餐館叫「天津衛」，直到現在，賈靜雯都忘不了老爸老媽煮的麵。自己跟弟弟也搞了家「賈以食日」，賣起拌麵。16歲，小ㄚ頭就被星探找上，演出了廣告。後來隨著做生意的父親到了中國，讀了幾年北京電影學院。

然而，賈媽媽說的「傻福」，指的並不是賈靜雯平穩的童年生活。生命的玩笑有時來得很急，賈靜雯的父親在中國投資失利，接著又罹患癌症。賈靜雯只好肄業，陪著爸爸回到台灣，一家子的經濟壓力和沉重債務，就突然落到了這個女孩肩膀上。病急亂投醫，在他們終於發現「隔空取藥」、奇怪的民俗療法都行不通之後，父親的淋巴癌已經到了末期。

「其實，那時候最堅毅的人是我媽媽。」她淺淺地又笑說，「她從來沒在我們面前崩潰過。」回想起來，賈靜雯記得母親對自己說過的一句話，她好好地讓那種基因遺傳在自己骨子裡。「其實並不是多有智慧的一句話，但是她告訴我：『事情發生，就要面對。』這是很簡單的道理，天下無難事，沒有過不去的坎兒。」

「媽媽是不服輸的、堅毅的女人，她現在已經是子宮頸癌第三期，因為化療，頭髮也掉了。但即使是要到冰箱拿柳橙汁，她也堅持要自己走過去。」母親說的話，母親自己就做到了，「遇到事情，只有去面對，才可能找到出路。」

星途，是感念〉

紅毯那端、詮釋的是「我自己」

「我其實很怕黑。」賈靜雯又笑笑地說，怕黑怎麼辦？還是要去『面對』自己的恐懼，「所以我知道要選擇開燈。我很像外星人，頭上會伸出天線，當我真的有『我該怎麼辦』這種念頭的時候，我就會發出求救訊號。」

分享

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1205-1206期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

「獨立」英國最流行的關鍵字！ 「哈利梅根脫英」能否一本萬利?

2020-01-21 12:46

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:20

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

申購熱潮過後》和潤衝百億營收 再闢「五大戰線」搶市

2020-01-15 13:10

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

美伊兩年間爆發多次衝突 回顧3筆讓兩國瀕臨開戰的「舊帳」

2020-01-13 09:41

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

買不起台積電股票嗎？17檔相關概念股搶搭順風車跟著賺

2020-01-02 13:22

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:40

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 08:58

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

「老爹鞋」驚奇演出！ Skechers營收翻倍飆千億

2020-01-17 09:36

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

雙贏操作法 讓你穩穩賺 價差股息 兩頭賺

2020-01-17 13:38

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

退休醫師變走秀模特兒 70歲網紅「時尚老人」成功人生的斷捨離

2020-01-17 09:41

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:20

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

這項古老運動 為現代人的壓力與痛苦提供一帖解方

2020-01-16 11:16

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:08

玩轉 8D 網紅重慶 2：Ｎ度空間再成長「黃桷灣立交橋」

2020-01-20 08:46

全世界年輕人都在搞AI 廣達林百里：AI外銷 台灣也有機會

2020-01-14 09:58

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

謝金河：毛利率的 背後是競爭力

2020-01-16 12:19

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08

抱股過年清單

2020-01-16 12:29

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

申購熱潮過後》和潤衝百億營收 再闢「五大戰線」搶市

2020-01-15 13:10

8P是什麼？大立光今年撐高股價關鍵字

2020-01-17 09:38

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

半世紀的美國夢 從留美學生看區域經濟消長

2020-01-21 12:54

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

第二胎報到！老公鼓勵別放棄夢想！家成就更好的劉香慈

2020-01-16 09:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top