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哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54今周刊

【文．林韋伶】

英國哈利王子與梅根王妃在主動與皇室切割後，確定被白金漢宮拋棄，將無法繼續使用「殿下」頭銜與公帑，未來必須自力更生的這對夫妻早有準備，去年7月被直擊向迪士尼集團執行長（CEO）艾格（Bob Iger）毛遂自薦，想做配音工作，各界對於夫妻倆名氣能否翻轉出吸金品牌、又不違女王珍視價值，充滿無限想像。

英國哈利王子與梅根王妃在主動與皇室切割後，確定被白金漢宮拋棄，將無法繼續使用「殿...
英國哈利王子與梅根王妃在主動與皇室切割後，確定被白金漢宮拋棄，將無法繼續使用「殿下」頭銜與公帑，未來必須自力更生的這對夫妻早有準備。圖取自達志
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英國這齣「皇室鄉土劇」又有最新進展，白金漢宮成全哈利小倆口的願望，正式宣布兩人不能再用「殿下」頭銜與公帑。主要財源被斷，哈利夫婦要想維持過往生活品質恐怕得傷點腦筋，不過從外媒揭露的影片中可看到，他們早就有所準備。

在去年7月電影《獅子王》首映現場上，哈利不顧自己的王子身分，向艾格引薦梅根，丟直球說：「你知道她會配音吧？」艾格一臉驚訝回應：「真的嗎？我不知道耶。」哈利進一步推銷：「你看起來好像很驚訝，但她真的會，而且對配音工作很有興趣。」只見艾格的表情從驚訝轉趨嚴肅，似乎逐漸意識到哈利說這些話不只是開玩笑，並回答：「我們當然樂意試試看。」

影片來源：《每日電訊報》Youtube頻道。

除向艾格推銷妻子，哈利在同場活動中遇到導演強法夫洛（Jon Favreau）的時候，再丟出一顆直球說：「下次如果有需要配音，我們一定會空出時間來。」梅根也在一旁加油添醋：「其實我們來參加首映的目的就是為了自我推銷。」哈利接著加個但書：「不過刀疤這個角色不行。」

哈利與梅根兩人一搭一唱，逗得一旁歌手碧昂絲與丈夫Jay-Z笑得合不攏嘴，只是當時眾人以為的玩笑話，恐怕不只是玩笑話。根據英國媒體的報導，傳聞梅根與迪士尼已簽了配音合約，然而英國皇室與迪士尼兩邊對此都不願回應。

影片來源：《RoyalTea》 Youtube頻道

除配音工作，靠著外界對「英國皇室成員」的崇拜與好奇，專家判斷小倆口要打造一個價值數十億美元（千億台幣）的品牌並不困難。

像是英國品牌價值咨詢公司Brand Finance的執行長大衛海格（David Haigh），就以美國知名的卡戴珊家族（Kardashian family）為例，指出只要有名氣，連僅22歲的成員凱莉珍娜（Kylie Jenner）都能打造出市值接近10億美元化妝品公司，以哈利與梅根在全球的名氣，當然不會輸。

專門研究英國皇室的作家克莉絲汀梅瑟爾（Kristen Meinzer）則認為，哈利夫妻兩人未來出書與演講的邀約肯定不會斷，並將兩人與美國前總統歐巴馬拿來比較，出版業為搶得歐巴馬回憶錄出版權，喊出6000萬美元酬勞，相信哈利應該會得到類似待遇。

此外，海格也分析，梅根的穿搭風格一直是大家關注的焦點，「許多商品與品牌有她穿搭過加持後，在網路上常銷售一空」，因此可以推斷，當以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）為名，註冊了上百項商商標權的兩人推出品牌商品，或是當梅根發展出自己的服飾品牌，同樣也會熱銷。

名氣確實可以轉換成白花花的鈔票，哈利與梅根這對夫妻在2018年舉辦世紀婚禮，當年度就因為這場婚禮為英國經濟額外注入10億英鎊的活水，更吸引額外300萬名觀光客訪英。

行銷平台Inzpire.me則估算，以兩人在宣布卸任高級皇室成員後的24小時內，IG帳號吸引超過19萬新追蹤者的吸睛程度來看，哈利與梅根的每篇IG貼文價值10萬美元，也就是大約300萬台幣。

不過，在哈利與梅根靠著名氣賺錢的同時，恐怕會持續被用高標準檢視，且大部分獲利必須投入公益，才能達成他們當初聲明中表明「從事的工作將遵循『女王陛下所珍視之價值』」這樣的目標。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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