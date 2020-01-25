親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

衛福部公布武漢肺炎確診個案行程 曾赴高雄舞廳跳舞

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00今周刊

【文．許雅綿】

每到過年，彩券行都會擠進滿滿的人潮，不少民眾都趁著過年沾沾喜氣、買張刮刮樂試試手氣。台灣彩券公司〈簡稱台彩〉共推出17款過年主題刮刮樂，其中包括延續去〈2019〉年獎金加上賓士車的創新，並推出1款每張售價500元、中獎率100%的「金鼠獎」，以及每張售價100元、中獎率50%的「鼠年行大運」等商品。

分享

根據台彩統計，今年已發行17款刮刮樂新品，總獎項高達4060個，其中提供高達646個100萬（含）以上的獎項，是刮刮樂歷年單次發行百萬以上獎項個數次高，僅次於2016年春節發行683個百萬以上獎項個數。

台彩總經理蔡國基表示，去年刮刮樂全年銷售金額623億元，年增113億元，歸功於去年春節前發行的刮刮樂「2,000萬超級紅包」首創「200萬元加賓士車」商品獎項，市場反應熱烈，帶動春節買氣，為去年刮刮樂總銷售奠定良好基礎，因此今年春節刮刮樂發行量達328億元，較去年增加61億元。

其實，網路上流傳相當多提高刮刮樂中獎率的方式，包括挑尾數3、6、9命中率最高，但彩券行老闆也透露，還是運氣成分最重要，過去就有客人買到普遍認為不吉利的4號，同樣有中獎。台彩內部也強調，市場上流傳的中獎號碼，是遊戲隨機設計，僅供參考，且考量到安全性，每隔一段時間就會更改。

至於若幸運中獎，要留意的是，自去年12月1日起，彩券中獎課稅門檻由2000元提高到5000元。蔡國基表示，由於課稅門檻提高，2,000萬超級紅包今年也特別規劃超過48萬個5000元獎項，較去年同期增加逾9.6萬個5000元獎項，個數也創史上最多。

想在過年期間買張刮刮樂試手氣，但不知該如何挑選？以下整理過年熱賣中的17款刮刮樂中獎率、售價、頭獎獎金及特色，提供民眾做為選購參考。

100元刮刮樂

鼠年行大運

中獎率：50.1 %

分享

彩券特色：最高獎金5萬元100個，總中獎率約50%。

步步高升

中獎率：34.02%

分享

彩券特色：最高獎金50萬元5個，超過18萬個500元(含)以上的獎項，5次中獎機會。

好運鼠不完

中獎率：33.19%

分享

彩券特色：最高獎金30萬元5個，超過23萬個500元（含）以上獎項。

財神報到

中獎率：31.05 %

分享

彩券特色：最高獎金80萬元6個

超速777

中獎率：28.02%

分享

彩券特色：最高獎金70萬元5個，超過12萬個700元(含)以上獎項，高達7次中獎機會。

200元刮刮樂

發紅包

中獎率：50.1%

分享

彩券特色：500個最高獎金10萬元，總中獎率約50%。

金鼠報喜

中獎率：35%

分享

彩券特色：頭獎200萬元6個，超過23萬個1,000元（含）以上獎項。

百萬年終獎金

中獎率：33.72%

分享

彩券特色：最高獎金100萬元100個，總獎金超過7億元。

刮刮金樂透

中獎率：31.58%

分享

彩券特色：最高獎金200萬元8個，超過24萬個1,000元(含)以上獎項。

超級777

中獎機率：30.14%

分享

彩券特色：頭獎200萬元6個，超過23萬個1,000元（含）以上的獎項。

300元刮刮樂

紅包一把抓

中獎機率：35.77%

分享

彩券特色：頭獎300萬元8個，總獎金超過11億元，高達15次中獎機會。

金麻將

中獎機率：35.01%

分享

彩券特色： 頭獎300萬元6個，超過10萬個1,500元（含）以上獎項。

500元刮刮樂

金鼠獎

中獎機率：100%

分享

彩券特色：頭獎300萬元10個，高達100%中獎率、14次中獎機會。

五路財神

中獎機率：40.72%

分享

彩券特色：頭獎500萬元4個，總獎金超過10億元，高達14次中獎機會。

贏家對決

中獎機率：31.43%

分享

彩券特色：最高獎金300萬元5個，超過40萬個1,000元(含)以上獎項。

1000元刮刮樂

1,200萬大吉利

中獎機率：70%

分享

彩券特色：最高獎金1,200萬元3個，二獎100萬元80個，有20次中獎機會。

2000元刮刮樂

2,000萬超級紅包

中獎率：69.33%

分享

特色：最高獎金2,000萬元3個，7個200萬元+賓士車，400個100萬元，高達25次中獎機會。

分享

延伸閱讀》

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好4個理財好習慣，3萬月薪也能滾出千萬退休金

30歲揹債3700萬元！她花4年、靠2張表翻身：邊理債邊理財，負債人生不是谷底

無痛理財術》如何靠365存錢法，一年爽領13萬年終！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

相關新聞

非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:18

年終獎金該怎麼用？專家曝高CP值保險規劃3重點

2020-01-22 10:58

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

「遇到事情 只有去面對」 媽媽一句話讓賈靜雯熬過父喪、母癌、離婚

2020-01-21 12:46

「獨立」英國最流行的關鍵字！ 「哈利梅根脫英」能否一本萬利?

2020-01-21 12:46

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:20

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

申購熱潮過後》和潤衝百億營收 再闢「五大戰線」搶市

2020-01-15 13:10

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

美伊兩年間爆發多次衝突 回顧3筆讓兩國瀕臨開戰的「舊帳」

2020-01-13 09:41

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

買不起台積電股票嗎？17檔相關概念股搶搭順風車跟著賺

2020-01-02 13:22

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02
看更多

熱門文章

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

星宇不打價格戰 怎麼殺出雙雄割據局面？

2020-01-22 12:02

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

退休問題 近9成親子避而不談

2020-01-22 08:45

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

「老爹鞋」驚奇演出！ Skechers營收翻倍飆千億

2020-01-17 09:36

被動元件族群漲完了嗎？

2020-01-21 13:39

非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:18

蘭城晶英》親子客飆9成 員工蒐越多客訴 績效越好！

2020-01-22 12:58

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

面板大復活 群創谷底回升

2020-01-21 13:39

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:20

玩轉 8D 網紅重慶 2：Ｎ度空間再成長「黃桷灣立交橋」

2020-01-20 08:46

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:08

學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

2020-01-21 14:12

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

年前罷工、搞訂閱 平台大師破解外送戰盲點

2020-01-22 12:53

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

半世紀的美國夢 從留美學生看區域經濟消長

2020-01-21 12:54

謝金河：台灣經濟正在好轉的路上前進

2020-01-21 12:50

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

古雅 V.S. 狂野的對比：是兄弟？還是仇敵？細說蓉渝情節

2020-01-20 08:46

132國家研究發現 人生最低潮落在47歲

2020-01-22 11:45

「獨立」英國最流行的關鍵字！ 「哈利梅根脫英」能否一本萬利?

2020-01-21 12:46

「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

2020-01-22 14:48

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08

雙贏操作法 讓你穩穩賺 價差股息 兩頭賺

2020-01-17 13:38

摺疊手機新風潮：新日興

2020-01-21 13:40

20大投資熱點大預測 華爾街專家大膽獨到論多空

2020-01-21 12:08

存股積沙成塔 打造穩健現金流

2020-01-21 12:58

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 08:58

台股正牌紅色供應鏈：宣德

2020-01-21 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top