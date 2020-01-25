刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

【文．許雅綿】

每到過年，彩券行都會擠進滿滿的人潮，不少民眾都趁著過年沾沾喜氣、買張刮刮樂試試手氣。台灣彩券公司〈簡稱台彩〉共推出17款過年主題刮刮樂，其中包括延續去〈2019〉年獎金加上賓士車的創新，並推出1款每張售價500元、中獎率100%的「金鼠獎」，以及每張售價100元、中獎率50%的「鼠年行大運」等商品。

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根據台彩統計，今年已發行17款刮刮樂新品，總獎項高達4060個，其中提供高達646個100萬（含）以上的獎項，是刮刮樂歷年單次發行百萬以上獎項個數次高，僅次於2016年春節發行683個百萬以上獎項個數。

台彩總經理蔡國基表示，去年刮刮樂全年銷售金額623億元，年增113億元，歸功於去年春節前發行的刮刮樂「2,000萬超級紅包」首創「200萬元加賓士車」商品獎項，市場反應熱烈，帶動春節買氣，為去年刮刮樂總銷售奠定良好基礎，因此今年春節刮刮樂發行量達328億元，較去年增加61億元。

其實，網路上流傳相當多提高刮刮樂中獎率的方式，包括挑尾數3、6、9命中率最高，但彩券行老闆也透露，還是運氣成分最重要，過去就有客人買到普遍認為不吉利的4號，同樣有中獎。台彩內部也強調，市場上流傳的中獎號碼，是遊戲隨機設計，僅供參考，且考量到安全性，每隔一段時間就會更改。

至於若幸運中獎，要留意的是，自去年12月1日起，彩券中獎課稅門檻由2000元提高到5000元。蔡國基表示，由於課稅門檻提高，2,000萬超級紅包今年也特別規劃超過48萬個5000元獎項，較去年同期增加逾9.6萬個5000元獎項，個數也創史上最多。

想在過年期間買張刮刮樂試手氣，但不知該如何挑選？以下整理過年熱賣中的17款刮刮樂中獎率、售價、頭獎獎金及特色，提供民眾做為選購參考。

100元刮刮樂

鼠年行大運

中獎率：50.1 %

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彩券特色：最高獎金5萬元100個，總中獎率約50%。

步步高升

中獎率：34.02%

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彩券特色：最高獎金50萬元5個，超過18萬個500元(含)以上的獎項，5次中獎機會。

好運鼠不完

中獎率：33.19%

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彩券特色：最高獎金30萬元5個，超過23萬個500元（含）以上獎項。

財神報到

中獎率：31.05 %

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彩券特色：最高獎金80萬元6個

超速777

中獎率：28.02%

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彩券特色：最高獎金70萬元5個，超過12萬個700元(含)以上獎項，高達7次中獎機會。

200元刮刮樂

發紅包

中獎率：50.1%

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彩券特色：500個最高獎金10萬元，總中獎率約50%。

金鼠報喜

中獎率：35%

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彩券特色：頭獎200萬元6個，超過23萬個1,000元（含）以上獎項。

百萬年終獎金

中獎率：33.72%

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彩券特色：最高獎金100萬元100個，總獎金超過7億元。

刮刮金樂透

中獎率：31.58%

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彩券特色：最高獎金200萬元8個，超過24萬個1,000元(含)以上獎項。

超級777

中獎機率：30.14%

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彩券特色：頭獎200萬元6個，超過23萬個1,000元（含）以上的獎項。

300元刮刮樂

紅包一把抓

中獎機率：35.77%

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彩券特色：頭獎300萬元8個，總獎金超過11億元，高達15次中獎機會。

金麻將

中獎機率：35.01%

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彩券特色： 頭獎300萬元6個，超過10萬個1,500元（含）以上獎項。

500元刮刮樂

金鼠獎

中獎機率：100%

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彩券特色：頭獎300萬元10個，高達100%中獎率、14次中獎機會。

五路財神

中獎機率：40.72%

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彩券特色：頭獎500萬元4個，總獎金超過10億元，高達14次中獎機會。

贏家對決

中獎機率：31.43%

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彩券特色：最高獎金300萬元5個，超過40萬個1,000元(含)以上獎項。

1000元刮刮樂

1,200萬大吉利

中獎機率：70%

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彩券特色：最高獎金1,200萬元3個，二獎100萬元80個，有20次中獎機會。

2000元刮刮樂

2,000萬超級紅包

中獎率：69.33%

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特色：最高獎金2,000萬元3個，7個200萬元+賓士車，400個100萬元，高達25次中獎機會。

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